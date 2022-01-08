Кокориным интересуются лишь только «Химки»

1641592617

сегодня, 00:56

Итальянское издание Corriere dello Sport сообщило, что интерес к форварду «Фиорентины» проявили только подмосковные «Химки».

«Фиалки» сосредоточились на трансфере Кокорина в зимнее трансферное окно. Однако расстаться с игроком будет непросто. Спрос на него минимален.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского нападающего с итальянской командой рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне Кокорин принял участие в 5 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.