ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

Кокориным интересуются лишь только «Химки»

сегодня, 00:56

Итальянское издание Corriere dello Sport сообщило, что интерес к форварду «Фиорентины» Александру Кокорину проявили только подмосковные «Химки».

«Фиалки» сосредоточились на трансфере Кокорина в зимнее трансферное окно. Однако расстаться с игроком будет непросто. Спрос на него минимален.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского нападающего с итальянской командой рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне Кокорин принял участие в 5 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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Все комментарии
я из Химок
я из Химок
сегодня в 17:27
Вопрос! А нужен ли он нам?
я из Химок
я из Химок ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 17:26
Кокориным интересуются только Химки. Неправда! Иногда ещё и следственный комитет!)))
ZeroRiot
ZeroRiot ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 13:06
В 2014 году став победителем конкурса Мисс Москва он и перестал играть.
galem72
galem72
сегодня в 12:05
Больше вызывает удивление не сам интересующийся клуб, а что им вообще кто-то может интересоваться. Казалось, что спать из-за какохи не может только Фиора по причине его скорейшей продажи хоть куда-нибудь.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:33
Кокориным интересуются лишь только «Химки»
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Не может быть! А женщины?)
Брулин
Брулин
сегодня в 11:02
Главное, что доказал Кокорин в этом вояже, что он бесхребетный тип. Не может и не хочет конкурировать. Пусть ему и дают мало времени, но он его проводит бледно и без желания. Это тоже факт
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 10:26
В Химках уже давали опровержение, что Коко им интересен, но фиалки до сих пор надеются, что это правда, даже жалко их становится...
David Young
David Young ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:14
.
Futurista
Futurista
сегодня в 10:12, ред.
Теперь в колыбели эпохи Возрождения каждый художник знает команду Химки из подмосковья и надеется на нее)...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:02
Удивительно, что вообще кто-то им интересуется.
particular
particular
сегодня в 09:58
Трансферный сюрреализм... Убийственно для фиалок, поучительно для остальных и замечательно для Коко... Одним спросом Химок ситуация не выправится :))
leonid_spb58
leonid_spb58
сегодня в 09:53, ред.
стыд и позор....
lotsman
lotsman
сегодня в 09:38
Больше он никому не нужен.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:05
Фиалки ещё пожалеют, что прогнали Кокошу.
ОПС
ОПС
сегодня в 08:49
Не сильно то он хочет на Родину.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 08:29
Мамаев интересуется Кокориным !
Ваша совесть
Ваша совесть
сегодня в 08:25
Хватит уже писать про Кокорина, сайт то футбольный, пишите о футболе! Не нужно писать про тех, кто в него не играет. Разве что может на РS.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:04
У Химок деньги лишние появились
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:56
Ну, минут 15 за остаток сезона ещё сыграет, а там здравствуй ФНЛ...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:46
Для полного счастья не хватает этого
stanichnik
stanichnik
сегодня в 07:17
Если интересен, то почему бы не воспользоваться фиалкам возникшим случаем и не избавиться от балласта
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 06:38
Закономерный итог золотого мальчика
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 06:13
Только лишь ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:36
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 05:12
    Если только на родину не потянет..
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 04:24
    Не думаю , что Саша хочет в Химки.
    MopkoBHuk
    MopkoBHuk
    сегодня в 03:53
    Что даже ИК-4 не интересуется им? Видимо действительно стареет
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 03:38
    Тошнилово от кокориных, дзюб, смоловых..от героев нашего времени). Их за дверь, они в окно. Лезут нагло, сопя, но лезут). А ведь детки смотрят, учатся, примеряют уже на себя резиновый макинтош современных "героев".
    Журналисты? Ау!?).
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 03:05
    Оставьте свои грязные инснуации !
    У них любовь с Мамаевым , наконец то встретятся два любящих сердца !
    протон
    протон
    сегодня в 02:24
    Если бы Кокоша в России открыл цех по производству стульев) то можно будет подключить Господина Широкова по производству бутс.
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