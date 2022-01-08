Кокориным интересуются лишь только «Химки»

Итальянское издание Corriere dello Sport сообщило, что интерес к форварду «Фиорентины» Александру Кокорину проявили только подмосковные «Химки».
«Фиалки» сосредоточились на трансфере Кокорина в зимнее трансферное окно. Однако расстаться с игроком будет непросто. Спрос на него минимален.
Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского нападающего с итальянской командой рассчитан до 2024 года.
В текущем сезоне Кокорин принял участие в 5 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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Не может быть! А женщины?)
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Не может быть! А женщины?)
Журналисты? Ау!?).
Журналисты? Ау!?).
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У них любовь с Мамаевым , наконец то встретятся два любящих сердца !