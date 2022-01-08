Трансфер Вильены предложили «Галатасараю». Он готов уйти из «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена может перебраться в Турцию в зимнее трансферное окно.
Sportcell утверждает, что футболиста предложили «Галатасараю», а сам 27-летний игрок готов перейти в турецкий клуб.
Вильена играет за «Краснодар» с лета 2019 года. В текущем сезоне Тонни сыграл в 15 матчах за «быков» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Ранее появлялась информация о другом турецком клубе, заинтересованном в Тонни.
Но как уход - вполне, вероятный исход событий
Но как уход - вполне, вероятный исход событий
Следующие в списке - Намли и возможно Спаич. А Кордобу просто не заявят на 2ю часть сезона в связи с травмой. Так видится решение этого вопроса в это ТО, посмотрим как будет на деле.
Следующие в списке - Намли и возможно Спаич. А Кордобу просто не заявят на 2ю часть сезона в связи с травмой. Так видится решение этого вопроса в это ТО, посмотрим как будет на деле.
Всех своих воспитанников разогнали, Сафонов и то на сторону смотрит.
Всех своих воспитанников разогнали, Сафонов и то на сторону смотрит.
В ДЮСШ Краснодара своих хватает, бери бесплатно - не хочу !
В ДЮСШ Краснодара своих хватает, бери бесплатно - не хочу !