Трансфер Вильены предложили «Галатасараю». Он готов уйти из «Краснодара»

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вчера, 13:22

Полузащитник «Краснодара» может перебраться в Турцию в зимнее трансферное окно.

Sportcell утверждает, что футболиста предложили «Галатасараю», а сам 27-летний игрок готов перейти в турецкий клуб.

Вильена играет за «Краснодар» с лета 2019 года. В текущем сезоне Тонни сыграл в 15 матчах за «быков» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Ранее появлялась информация о другом турецком клубе, заинтересованном в Тонни.