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Трансфер Вильены предложили «Галатасараю». Он готов уйти из «Краснодара»

вчера, 13:22

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена может перебраться в Турцию в зимнее трансферное окно.

Sportcell утверждает, что футболиста предложили «Галатасараю», а сам 27-летний игрок готов перейти в турецкий клуб.

Вильена играет за «Краснодар» с лета 2019 года. В текущем сезоне Тонни сыграл в 15 матчах за «быков» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Ранее появлялась информация о другом турецком клубе, заинтересованном в Тонни.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
вчера в 16:15
потеря для Краснодара
berda2003
berda2003
вчера в 16:07
неужели галицкий принимает такие решения или недоделанный врач - 2 барана учат, как е...ать коров... бред, п...здец краснодару...
particular
particular
вчера в 15:54
Тонни понял, что в обозримом будущем не будет не призовых мест, не ЕК, не титулов... Ничего...
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 15:46
Не желательная для Краснодара потеря.
Но как уход - вполне, вероятный исход событий
протон
протон
вчера в 15:04
С учётом последних трансферов и перебора легионеров у Краснодара в заявке (12), то это вполне логичный трансфер. Несмотря на то, что игрок не плохой, но тут важно желание игрока сменить клуб, так зачем его силой удерживать?

Следующие в списке - Намли и возможно Спаич. А Кордобу просто не заявят на 2ю часть сезона в связи с травмой. Так видится решение этого вопроса в это ТО, посмотрим как будет на деле.
AntiZen
AntiZen ответ steelhead (раскрыть)
вчера в 14:58
Гиресунспор
steelhead
steelhead
вчера в 14:35
Медленный он. И пасовать не может вперед. Академики дюсш краснодара еще долго никому не будут нужны, имхо. Подскажите, пож, название клуба, за который сейчас Шапи играет, а сколько хайпа было. Поболее, чем в прошлом году вокруг Хвичи. Только на выходе -пшик.
Байкал-38
Байкал-38 ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 14:30, ред.
Галицкий не хочет! Свои воспитанники оказываются потом за "еду" играть не хотят, просят повышение зарплаты. Ему лучше купить на стороне и платить другим в разы больше, чем своим, своим платить его жаба душит.
Всех своих воспитанников разогнали, Сафонов и то на сторону смотрит.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:26
Может для начала с тренером определиться, а потом уже игроков распродавать.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:16
Нехорошая тенденция, непостоянство тренерского состава видно нервирует игроков, никто не уверен в своем будущем.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:08
И это правильное решение !
В ДЮСШ Краснодара своих хватает, бери бесплатно - не хочу !
lotsman
lotsman
вчера в 14:07
Краснодар меняет кадры для усиления.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:04
Краснодару нужно кого-то посильнее искать.
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:35
Если сам желает, то надо отпускать. Заодно освободится место для легионера, который может понадобиться новому Главному тренеру команды.
Александр Паваль
Александр Паваль
вчера в 13:32
Хочет к туркам, где потеплее? Пускай идет.
Cat01
Cat01
вчера в 13:29
Надо отпустить
Бог солнца
Бог солнца
вчера в 13:29, ред.
Готов, значит надо опускать. Вильена был хорош, когда его взяли 2 года назад. В Краснодаре сейчас настолько часто меняется главный тренер, что непонятно какие игроки нужны, а какие нет. Можно хоть Мбаппе в команду купить, когда нет стабильности в клубе, толку не будет к сожалению.
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