«Ювентус» отклонил два предложения «Тоттенхэма» по обмену игроками.

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вчера, 12:24

В последние недели между «Тоттенхэмом» и «Ювентусом» ведутся переговоры о трансферах.

Как сообщает Calciomercato.com, «шпоры» хотели заполучить полузащитника и предложили взамен . «Ювентусу» не устроил такой обмен, вместо него руководство «бьянконери» запросило 35 млн евро у лондонцев.

Также разговоры велись о хавбеке туринского коллектива . «Тоттенхэм» готов отдать за американца , но и такой обмен не устроил «Ювентус», который не готов отпускать своего игрока дешевле 30 млн евро.