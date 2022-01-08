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«Ювентус» отклонил два предложения «Тоттенхэма» по обмену игроками

вчера, 12:24

В последние недели между «Тоттенхэмом» и «Ювентусом» ведутся переговоры о трансферах.

Как сообщает Calciomercato.com, «шпоры» хотели заполучить полузащитника Деяна Кулусевски и предложили взамен Джовани Ло Чельсо. «Ювентусу» не устроил такой обмен, вместо него руководство «бьянконери» запросило 35 млн евро у лондонцев.

Также разговоры велись о хавбеке туринского коллектива Уэстоне МакКени. «Тоттенхэм» готов отдать за американца Тангая Н'Домбеле, но и такой обмен не устроил «Ювентус», который не готов отпускать своего игрока дешевле 30 млн евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:08, ред.
Ну на мой взгляд, Ло Чельсо Ювентусу бы подошел, а вот обмен Н'Домбеле на МакКени уже попахивает разводом со стороны тоттенхема....в Ювентусе сидят умные люди и не пойдут на такой шаг
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:55
«Ювентус» отклонил два предложения «Тоттенхэма» по обмену игроками.
beefs
beefs
вчера в 12:40
Закон рынка, кто кого надует...
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:34
В Ювентусе желают получить реальные деньги, а Тоттенхэм пытается втюхать свой неликвид.
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