«Ювентус» отклонил два предложения «Тоттенхэма» по обмену игроками.

В последние недели между «Тоттенхэмом» и «Ювентусом» ведутся переговоры о трансферах.
Как сообщает Calciomercato.com, «шпоры» хотели заполучить полузащитника Деяна Кулусевски и предложили взамен Джовани Ло Чельсо. «Ювентусу» не устроил такой обмен, вместо него руководство «бьянконери» запросило 35 млн евро у лондонцев.
Также разговоры велись о хавбеке туринского коллектива Уэстоне МакКени. «Тоттенхэм» готов отдать за американца Тангая Н'Домбеле, но и такой обмен не устроил «Ювентус», который не готов отпускать своего игрока дешевле 30 млн евро.