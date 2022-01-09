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Орещук — о ситуации с Азмуном: «3 млн евро для „Зенита“ — мелочи»

вчера, 16:08

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал слухи о том, что «Зенит» отказался продавать нападающего Сердара Азмуна в «Лион» за 3 млн евро.

На 3 миллиона сейчас не купишь игрока, который сразу впишется в обойму. Лучше сохранить Азмуна до лета, а там переподписать его или отпустить свободным агентом, чем схватить эти 3 миллиона. А что ты выиграешь? Думаю, что «Зенит» не сильно нуждается в деньгах. 3 миллиона погоды ему не сделают. Если была бы команда уровня «Урала», «Уфы», для них это большие деньги. Тогда надо было продавать. А для «Зенита» это мелочи.

— Как вы считаете, на какой сумме «Зенит» и «Лион» могут договориться? Летом 2021 года французы давали 11 миллионов за Азмуна.
За год до окончания контракта 11 миллионов за такого футболиста — это мало. За полгода до окончания контракта торг должен идти от 5 до 7 миллионов. Азмун — лучший нападающий в чемпионате России. Продавать его за 3 миллиона, даже если у него остался контракт на полгода, я не вижу смысла. Лучше рискнуть, стать чемпионами и получить минимум 18 миллионов от УЕФА, чем продать Азмуна за 3 миллиона и потерять чемпионство.

– Стоит ли ждать, что переговоры по Азмуну растянутся на все зимнее трансферное окно?
Думаю, что да. Мне почему-то кажется, что какой-нибудь английский клуб за день-два до закрытия трансферного окна попытается купить Азмуна. И может даже, у него получится.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:25
поиграет до лета, короче
pomor45
pomor45
вчера в 21:56
Если люди так участливы к чужим заботам, значит им остро не хватает своих, а если уж бедного беспокоят заботы богатого , то это просто нонсенс.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:04
З млн - это в Зените карманные расходы.
протон
протон
вчера в 18:40
Для Зенита 3 млн это как три копейки народных денег.
ABir
ABir
вчера в 17:56
Пусть остаётся в Газпроме и становится чемпионом. А Зенит 3 лимона пусть на благотворительность направит, раз для него это все равно не деньги
Djebrael
Djebrael
вчера в 17:24
Ну это разговор не для Зенита...:)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:04, ред.
У Зенита теперь есть холандоподобный...мбаппеаналогичный - Сергеев.....
Можно всех напов продавать....Дзюба и Азмун по-любому при таком забиваке к лавке прирастут....
18 млн от УЕФА считай уже в Зените...
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:03
значит так договорились с купцом..
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:25
За три миллиона только футболку от Азмуна.
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