Орещук — о ситуации с Азмуном: «3 млн евро для „Зенита“ — мелочи»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал слухи о том, что «Зенит» отказался продавать нападающего Сердара Азмуна в «Лион» за 3 млн евро.
На 3 миллиона сейчас не купишь игрока, который сразу впишется в обойму. Лучше сохранить Азмуна до лета, а там переподписать его или отпустить свободным агентом, чем схватить эти 3 миллиона. А что ты выиграешь? Думаю, что «Зенит» не сильно нуждается в деньгах. 3 миллиона погоды ему не сделают. Если была бы команда уровня «Урала», «Уфы», для них это большие деньги. Тогда надо было продавать. А для «Зенита» это мелочи.
— Как вы считаете, на какой сумме «Зенит» и «Лион» могут договориться? Летом 2021 года французы давали 11 миллионов за Азмуна.
За год до окончания контракта 11 миллионов за такого футболиста — это мало. За полгода до окончания контракта торг должен идти от 5 до 7 миллионов. Азмун — лучший нападающий в чемпионате России. Продавать его за 3 миллиона, даже если у него остался контракт на полгода, я не вижу смысла. Лучше рискнуть, стать чемпионами и получить минимум 18 миллионов от УЕФА, чем продать Азмуна за 3 миллиона и потерять чемпионство.
– Стоит ли ждать, что переговоры по Азмуну растянутся на все зимнее трансферное окно?
Думаю, что да. Мне почему-то кажется, что какой-нибудь английский клуб за день-два до закрытия трансферного окна попытается купить Азмуна. И может даже, у него получится.
Можно всех напов продавать....Дзюба и Азмун по-любому при таком забиваке к лавке прирастут....
18 млн от УЕФА считай уже в Зените...
Можно всех напов продавать....Дзюба и Азмун по-любому при таком забиваке к лавке прирастут....
18 млн от УЕФА считай уже в Зените...