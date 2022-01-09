Орещук — о ситуации с Азмуном: «3 млн евро для „Зенита“ — мелочи»

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вчера, 16:08

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал слухи о том, что «Зенит» отказался продавать нападающего в «Лион» за 3 млн евро.

На 3 миллиона сейчас не купишь игрока, который сразу впишется в обойму. Лучше сохранить Азмуна до лета, а там переподписать его или отпустить свободным агентом, чем схватить эти 3 миллиона. А что ты выиграешь? Думаю, что «Зенит» не сильно нуждается в деньгах. 3 миллиона погоды ему не сделают. Если была бы команда уровня «Урала», «Уфы», для них это большие деньги. Тогда надо было продавать. А для «Зенита» это мелочи.

— Как вы считаете, на какой сумме «Зенит» и «Лион» могут договориться? Летом 2021 года французы давали 11 миллионов за Азмуна.

За год до окончания контракта 11 миллионов за такого футболиста — это мало. За полгода до окончания контракта торг должен идти от 5 до 7 миллионов. Азмун — лучший нападающий в чемпионате России. Продавать его за 3 миллиона, даже если у него остался контракт на полгода, я не вижу смысла. Лучше рискнуть, стать чемпионами и получить минимум 18 миллионов от УЕФА , чем продать Азмуна за 3 миллиона и потерять чемпионство.