«Ювентус» одержал волевую победу над «Ромой», проигрывая 1:3

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вчера, 22:30

В рамках 21-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» обыграл на выезде «Рому» со счетом 3:4.

Счет в игре открыл на 11-й минуте нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам. Сравнял его Пауло Дибала на 18-й минуте. Армянский полузащитник Генрих Мхитарян вывел «Рому» вперед на 48-й минуте. Полузащитник Лоренцо Пеллегрини упрочил преимущество «волков» на 53-й минуте. Мануэль Локателли отыграл один гол «Юве» на 70-й минуте. Швед Деян Кулусевски сравнял счет в матче на 74-й минуте игры. Защитник Маттиа Де Шильо на 77-й минуте забил гол и помог туринцам одержать волевую победу со счетом 4:3.

Отметим, что на 81-й минуте был удален защитник «Юве» Матийс де Лигт за фол в своей штрафной площади, после этого был назначен пенальти, который не сумел реализовать Лоренцо Пеллегрини.

«Ювентус» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Серии А, имея в активе 38 очков. «Рома» идет на 7-й позиции с 32 баллами.