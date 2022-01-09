ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2021/2022

«Ювентус» одержал волевую победу над «Ромой», проигрывая 1:3

вчера, 22:30
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)3 : 4Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

В рамках 21-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» обыграл на выезде «Рому» со счетом 3:4.

Счет в игре открыл на 11-й минуте нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам. Сравнял его Пауло Дибала на 18-й минуте. Армянский полузащитник Генрих Мхитарян вывел «Рому» вперед на 48-й минуте. Полузащитник Лоренцо Пеллегрини упрочил преимущество «волков» на 53-й минуте. Мануэль Локателли отыграл один гол «Юве» на 70-й минуте. Швед Деян Кулусевски сравнял счет в матче на 74-й минуте игры. Защитник Маттиа Де Шильо на 77-й минуте забил гол и помог туринцам одержать волевую победу со счетом 4:3.

Отметим, что на 81-й минуте был удален защитник «Юве» Матийс де Лигт за фол в своей штрафной площади, после этого был назначен пенальти, который не сумел реализовать Лоренцо Пеллегрини.

«Ювентус» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Серии А, имея в активе 38 очков. «Рома» идет на 7-й позиции с 32 баллами.

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Все комментарии
FERIS
FERIS
сегодня в 19:29, ред.
Не хочу умолять заслуг в этой победе Ювентуса,но в предыдущем туре Милан спокойно и без шансов обыграл Рому 3-1 если я не ошибаюсь.
Bensurr
Bensurr
сегодня в 17:15
Чистый гол юве отменили еше и левую пеньку нарисовали,но Шесны отбил,Морато хоть и не забивает но полезный игрок две голевые отдали,без Макса на бровке юве лучше играла,обычно юве только два гола за матч забивала а тут сразу четыре,нашли свою игру,скоро увидем старый добрый юве которая доходила до финала и проигрывала всем. Абрахам топчик в каждом матче забивает в Апл не заиграл,а в Сериале Божит вот вам и уровень чемпионатов.
Zhgoon
Zhgoon ответ протон (раскрыть)
сегодня в 13:30
Больше напоминает игру «Ювентус» 2:4 «Милан»
Там россонери просели, а затем вколотили 3 гола за пять минут и забрали победу.
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 13:28
Я хоть и болельщик «Милана» и не люблю зебр, но тут снимаю шляпу. «Ювентус» просел за последние пару лет, но чемпионский характер у них остался. Вот прям выжали и дожали игру. Вытащить победу в условиях, где другие опускают руки, это признак великого клуба.
Ну, и надеюсь, Кьеза не серьезно травмировался. Парень — гром, без него станет не так весело.
А Де Лигта с его агентом наверное лучше продавать. Уже раз пятый привозит пенальти руками, а держит оборону не лучше условного Милинковича.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:43
Футбольный триллер с хоккейным счётом 😉
1 984
1 984
сегодня в 06:11
Ювентус возвращается!
112910415
112910415
сегодня в 06:11
большой матч, великая победа !
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:44
Шикарный камбек Ювентуса. Огненный был матч!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:56
Юве отыгрался ? Да ладно ?! Браво ребятки ! ИИИИИИИ-ХАААА !!! )
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 00:00
отличный матч!
Зебр - с победой, красавцы.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 23:50
Это привет таланту Моуриньо.
faneng
faneng
вчера в 23:45
Я злорадствую по поводу Моуриньо))) В начале сезона его так хвалили)))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:23
Весёленький матч получился
протон
протон
вчера в 23:22
Вот это матч, Браво Юве, с победой!!!
Вот это игра, вот это футбол. Аплодирую стоя, особенно за второй тайм!!! Ну и Кьеллини без повязки не Кьеллини. Всем мира и добра!!!
Замечательный футбол! Кто бы мог вообще подумать, что матч между Ювентусом и командой Маура будет таким зрелищным?
За 20 минут до конца матча, в течении 7 минут припустить 3 мяча, это надо уметь. Браво Рома!)
Потрясающий матч! Всем кто смотрел, тем респект, напомнила эта игра матч Лацио-Удинезе 4-4 и тоже на Олимпико!
1bear
1bear
вчера в 23:19
суперматч - зато и люблю Серию А !!!
Sexual Harassment
Sexual Harassment
вчера в 23:14
В такие моменты вспоминаю почему все еще смотрю футбол. Настоящий триллер.
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:14
Шикарнейший матч. Обе команды показали настоящее шоу! Юве красавцы, на жилах вытащили победу, при этом отразив пенальти.
D.E.S.P.E.R.A.D.O
D.E.S.P.E.R.A.D.O
вчера в 23:11
Молодцы Ювентийцы.Вон аргентинский гомик обанкротил родной клуб,и теперь играют в лиге европы😂
makkie
makkie
вчера в 23:08
Увольняйте Моуриньо, а то Рома так в зону аутсайдеров опустится)
Elliada
Elliada
вчера в 23:04
Сплавили португальский якорь, вернулся командный футбол. Ювентус потихоньку возвращается
allemz
allemz ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 23:00
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 22:58
    Вот это Воля к победе...
    juvenale
    juvenale
    вчера в 22:53, ред.
    матч огонь)))Ювентус в меньшинстве выиграл и 4 забил)
    NOVA
    NOVA
    вчера в 22:49
    прикольный матч вышел!!
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 22:48
    Мауринью срочно в церковь, а с ним и пол-команды очиститься от грехов. Это ж надо так упустить победу и даже не вытянуть матч на ничью!
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak
    вчера в 22:48
    Ну есть же характер!!! Есть! Узнаю тот добрый , старый Юве Макса , когда при любом счёте всегда была уверенность в победе !! Ай да красавцы!! Вот вам и де Шильо! Он сыграл как заправский нап!! Ну , а по поводу Мораты тут даже комментировать нечего- он действительно топ! Макс правильно сделал что не отпустил этого полезнейшего игрока! Здесь дело даже не в том что он мало забивает , но сколько же он создаёт для других! Какой умница и трудяга!! Браво Альваро!! И вдруг мы увидели настоящего Артура!! Дак он же хорош! Он же умеет играть! Может быть не стоит его продавать ?! Хотя конечно Максу виднее,но он вроде всегда его хвалит! Может всё-таки есть смысл купить Скамакку в помощь Морате?! Сегодня он вышел на замену и снова 2 гола забил! На мой взгляд очень сильный и перспективный нападающий, типа Манджукича будет. Рослый , сильный, в меру техничный и с хорошим ударом! Ну и плюс возраст - ему только 22!
    sash71
    sash71
    вчера в 22:45
    Мауру уже со 100% вероятностью можно говорить: ииии давай до свидания !
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 22:45
    С ПОБЕДОЙ СТАРУШКА ЮВЕ !!!
    Два тренера приверженца мамонтовских времён футбольного стиля встретились доказать друг другу кто круче. Но на мой субъективный взгляд, сами футболисты сделали это великолепное футбольное шоу , минуя все тренерские установки. И это у них получилось намного красочнее и намного интригующе, чем ожидалось всеми футбольными специалистами и болельщиками . За что им большое спасибо и огромный Респект. Я думаю что футбол ⚽️ который показали команды во втором тайме никого не оставил равнодушным, а победил сильнейший. Всем Добра !!!
    Ислам0926
    Ислам0926
    вчера в 22:45
    Уберите Моуриньо я даже на Гончаренко согласен
    valeron4321
    valeron4321
    вчера в 22:39
    Не заслуживала Рома поражения при такой игре, но это футбол.
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