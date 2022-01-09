«Ювентус» одержал волевую победу над «Ромой», проигрывая 1:3

В рамках 21-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» обыграл на выезде «Рому» со счетом 3:4.
Счет в игре открыл на 11-й минуте нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам. Сравнял его Пауло Дибала на 18-й минуте. Армянский полузащитник Генрих Мхитарян вывел «Рому» вперед на 48-й минуте. Полузащитник Лоренцо Пеллегрини упрочил преимущество «волков» на 53-й минуте. Мануэль Локателли отыграл один гол «Юве» на 70-й минуте. Швед Деян Кулусевски сравнял счет в матче на 74-й минуте игры. Защитник Маттиа Де Шильо на 77-й минуте забил гол и помог туринцам одержать волевую победу со счетом 4:3.
Отметим, что на 81-й минуте был удален защитник «Юве» Матийс де Лигт за фол в своей штрафной площади, после этого был назначен пенальти, который не сумел реализовать Лоренцо Пеллегрини.
«Ювентус» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Серии А, имея в активе 38 очков. «Рома» идет на 7-й позиции с 32 баллами.
Героически матч …. Юве с победой !
Героически матч …. Юве с победой !
Два тренера приверженца мамонтовских времён футбольного стиля встретились доказать друг другу кто круче. Но на мой субъективный взгляд, сами футболисты сделали это великолепное футбольное шоу , минуя все тренерские установки. И это у них получилось намного красочнее и намного интригующе, чем ожидалось всеми футбольными специалистами и болельщиками . За что им большое спасибо и огромный Респект. Я думаю что футбол ⚽️ который показали команды во втором тайме никого не оставил равнодушным, а победил сильнейший. Всем Добра !!!
Два тренера приверженца мамонтовских времён футбольного стиля встретились доказать друг другу кто круче. Но на мой субъективный взгляд, сами футболисты сделали это великолепное футбольное шоу , минуя все тренерские установки. И это у них получилось намного красочнее и намного интригующе, чем ожидалось всеми футбольными специалистами и болельщиками . За что им большое спасибо и огромный Респект. Я думаю что футбол ⚽️ который показали команды во втором тайме никого не оставил равнодушным, а победил сильнейший. Всем Добра !!!