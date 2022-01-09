«Ливерпуль» разгромил «Шрюсбери Таун» в Кубке Англии

В матче третьего раунда Кубка Англии «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Шрюсбери Таун» со счётом 4:1.
Голами в составе хозяев отметились Кайд Гордон (34’), Фабиньо (44’, 90+3’) и Роберто Фирмино (78’), в составе гостей забил Даниэль Удо (27’).
Ранее на этой же стадии турнира победу одержал «Челси».
Ибрахима Конате
Конор Брэдли
Макс Вольтман
Кертис Джонс
Элайджа Диксон-Боннер
Тайлер Мортон
Кайд Гордон
Джеймс Норрис
Мелкаму Фроэндорф
Недостаточно? И замечу для Вас, Вы что думали что Клопп дурак что в составе все 100 % будут 18- летние? Когда выпускаешь такой состав в игре должны быть опекуны с возрастом с опытом направлять их и подсказывать, вот и были выпущены пару взрослых. Это тактика. Результат на лицо.
Ибрахима Конате
Конор Брэдли
Макс Вольтман
Кертис Джонс
Элайджа Диксон-Боннер
Тайлер Мортон
Кайд Гордон
Джеймс Норрис
Мелкаму Фроэндорф
Недостаточно? И замечу для Вас, Вы что думали что Клопп дурак что в составе все 100 % будут 18- летние? Когда выпускаешь такой состав в игре должны быть опекуны с возрастом с опытом направлять их и подсказывать, вот и были выпущены пару взрослых. Это тактика. Результат на лицо.
Фирмино - четвертый десяток
О какой убедительной победе молодёжи идёт речь ?
Фирмино - четвертый десяток
О какой убедительной победе молодёжи идёт речь ?