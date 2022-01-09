«Ливерпуль» разгромил «Шрюсбери Таун» в Кубке Англии

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вчера, 18:57

В матче третьего раунда Кубка Англии «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Шрюсбери Таун» со счётом 4:1.

Голами в составе хозяев отметились Кайд Гордон (34’), Фабиньо (44’, 90+3’) и Роберто Фирмино (78’), в составе гостей забил Даниэль Удо (27’).

Ранее на этой же стадии турнира победу одержал «Челси».