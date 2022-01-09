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«Ливерпуль» разгромил «Шрюсбери Таун» в Кубке Англии

вчера, 18:57
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 1Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери ТаунМатч завершен

В матче третьего раунда Кубка Англии «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Шрюсбери Таун» со счётом 4:1.

Голами в составе хозяев отметились Кайд Гордон (34’), Фабиньо (44’, 90+3’) и Роберто Фирмино (78’), в составе гостей забил Даниэль Удо (27’).

Ранее на этой же стадии турнира победу одержал «Челси».

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:08
Может, не надо Фирмино отпускать?
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:25
Безусловно ожидаемый результат. С ПОБЕДОЙ !!!
протон
протон ответ Сочный сочень (раскрыть)
вчера в 20:17, ред.
Куимхин Келлехер
Ибрахима Конате
Конор Брэдли
Макс Вольтман
Кертис Джонс
Элайджа Диксон-Боннер
Тайлер Мортон
Кайд Гордон
Джеймс Норрис
Мелкаму Фроэндорф

Недостаточно? И замечу для Вас, Вы что думали что Клопп дурак что в составе все 100 % будут 18- летние? Когда выпускаешь такой состав в игре должны быть опекуны с возрастом с опытом направлять их и подсказывать, вот и были выпущены пару взрослых. Это тактика. Результат на лицо.
cska1948
cska1948 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:11
В счёте ни чего удивительного нет, а то что Энфилд забит под завязку на игре с командой из третьего дивизиона, разве для нас, российских болельщиков, не удивительно?
Сочный сочень
Сочный сочень ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:08
Фабиньо 28лет
Фирмино - четвертый десяток
О какой убедительной победе молодёжи идёт речь ?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:53
Неплохо размялись перед туром.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:49
Если бы не голы игроков основы, была бы ничья! Справились с детским садом из третьего дивизиона?! Разгромили! Гордитесь!
drug01
drug01
вчера в 19:47
Счёт по игре...
Bensurr
Bensurr
вчера в 19:33
Мане и Салах уехали и победы пошли
sash71
sash71
вчера в 19:11
Еще б не разгромили 😁
протон
протон
вчера в 19:01
Убедительная победа молодежи. Большие молодцы, и Клоппа с выздоровлением
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:59
Примерно такого счета все и ожидали.
shlomo
shlomo
вчера в 18:58
Ничего удивительного в этом нет...
1 984
1 984
вчера в 18:58
Ливерпуль с победой.
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