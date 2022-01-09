«Аталанта» в гостях разгромила «Удинезе». Миранчук отдал 2 голевых паса

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вчера, 20:24

В рамках 21-го тура итальянской Серии А «Аталанта» обыграла в гостях «Удинезе» со счетом 2:6.

Счет в матче на 17-й минуте игры открыл полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич. Упрочил преимущество гостей колумбиец Луис Муриэль на 22-й минуте, а довел счет до крупного украинец Руслан Малиновский под занавес первого тайма. Гол на 59-й минуте смог забить защитник «Удинезе» Науэль Молина. На 76-й минуте Луис Муриэль забил второй гол в этом матче. На 88-й минуте нападающий «Удинезе» Бето поразил ворота команды из Бергамо. На 89-й минуте защитник Йоаким Мехле забил 5-й гол «Аталанты» в этом поединке. Уже в компенсированное время Маттео Пессина довел счет до неприличного — 2:6.

Отметим, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле на 74-й минуте, выйдя на замену вместо Марио Пашалича. Россиянин отличился двумя голевыми передачами в этом матче.

«Аталанта» после этого матча располагается на 4-й строчке в турнирной таблице Серии А с 41 очком, «Удинезе» идет на 14-й позиции, имея в активе 20 баллов.