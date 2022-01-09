ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2021/2022

«Аталанта» в гостях разгромила «Удинезе». Миранчук отдал 2 голевых паса

вчера, 20:24
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе2 : 6Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

В рамках 21-го тура итальянской Серии А «Аталанта» обыграла в гостях «Удинезе» со счетом 2:6.

Счет в матче на 17-й минуте игры открыл полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич. Упрочил преимущество гостей колумбиец Луис Муриэль на 22-й минуте, а довел счет до крупного украинец Руслан Малиновский под занавес первого тайма. Гол на 59-й минуте смог забить защитник «Удинезе» Науэль Молина. На 76-й минуте Луис Муриэль забил второй гол в этом матче. На 88-й минуте нападающий «Удинезе» Бето поразил ворота команды из Бергамо. На 89-й минуте защитник Йоаким Мехле забил 5-й гол «Аталанты» в этом поединке. Уже в компенсированное время Маттео Пессина довел счет до неприличного — 2:6.

Отметим, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле на 74-й минуте, выйдя на замену вместо Марио Пашалича. Россиянин отличился двумя голевыми передачами в этом матче.

«Аталанта» после этого матча располагается на 4-й строчке в турнирной таблице Серии А с 41 очком, «Удинезе» идет на 14-й позиции, имея в активе 20 баллов.

Все новости
«Фиорентина» разгромно проиграла «Торино». Кокорин отыграл 17 минут
Сегодня, 21:05 Комментарии1
Гол Мане принёс Сенегалу победу над Зимбабве
Сегодня, 17:57 Комментарии5
«Вильярреал» и «Атлетико» победителя не выявили
Сегодня, 00:52 Комментарии13
«Интер» одержал победу над «Лацио»
Сегодня, 00:41 Комментарии15
«Лион» и ПСЖ поделили очки
Сегодня, 00:37 Комментарии14
«Ювентус» одержал волевую победу над «Ромой», проигрывая 1:3
Вчера, 22:30 Комментарии33
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:43
Так сказать, презентация футбольного товара в зимнее трансферное окно прошла успешно. Потенциальные покупатели обратили внимание на Миранчука.
Kuvkil
Kuvkil
сегодня в 08:15
Дальше надо больше
112910415
112910415
сегодня в 07:19
пионер - всем кокошам пример !
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 02:59
Алексей молодец.
Boricku
Boricku
вчера в 22:54
Вот кому золотой то мяч надо было давать
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 22:43
Можно сказать три голевые отдал
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:39
седой дед перестал в состав совать своего неликвида Иличича и сразу разгромная победа.
juchok
juchok
вчера в 21:38
    Boricku
    Boricku
    вчера в 21:33
    Король футбола теперь, типа Саши Кокорева
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    вчера в 21:16
    А потом Гасперини опять его будет выпускать на 3-5 минут.
    Верг
    Верг
    вчера в 21:15, ред.
    Норм, за 36 выходов на замены 5 голов и 2 голевые.,выдающийся игрок,это все гасперини его маринует, борзыкин не даст соврать! гнобят нашего игрока в италии? ему надо на повышение в англию!
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 21:10
    Может пошла игра.
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 21:08
    Молодец Миранчук
    zpbm5a8hr36s
    zpbm5a8hr36s
    вчера в 21:07
    Это лишь эпизод
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    вчера в 21:02
    Ну что сказать: молодец!
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 20:55
    Ну что сказать, молодец Алёша.
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    вчера в 20:53
    Молодец Алексей
    drug01
    drug01
    вчера в 20:49
    Заиграл чертяка?!!
    Сочный сочень
    Сочный сочень
    вчера в 20:48, ред.
    Очень круто
    Выйти за 15мин до конца основного времени матча и отдать две голевых
    Особенно приятно, что это наш российский футболист
    Надеюсь Леха не похоронит карьеру переходом в убитый Шевченкой Дженоа или в любой другой аутсайдер европейского чемпионата
    Есть надежда, что сможет раскрыться в Аталанте и поборется вместе с этой великолепной командой за золото серии А и Лиги Европы
    Gahi
    Gahi
    вчера в 20:41
    Очень рад за Алексея Миранчука с выходом которого в матче между "Удинезе" и "Аталанта" он участвовал в трёх забитых голах после выхода за 15 минут до окончания матча. Который закончился со счётом 2:6 в пользу команды Миранчука "Аталанты" Это была очень важная игра не только для Алексея, но и всего Российского футбола после награды Александра Кокорина, который стал победителем номинации «посмешище», вручаемой в рамках «Золотого унитаза» — сатирической награды. И Алексей достойно отыграл свои четверть часа матча и смог украсить впечатление от своей игры после обидой награды Кокорина. Молодец Алексей так держать себя и играть красиво а также результативно. Удачи
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 20:39
    Накидали карзину
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 20:34
    Алексей молодец, отличный выход на замену, вторая голевая пяточкой отличная. Почаще бы так играл, был бы основным,а так возможно скоро сменит Аталанту на более скромный клуб
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 20:33
    Миранчук вышел на замену и ........ сделал результативный пас
    протон
    протон
    вчера в 20:31
    Не дубль Коко в двухсторонке, конечно, но тоже неплохо
    еще между ног голевую на Пессину пропустил. гений!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 20:26
    Миранчук отлично отыграл. С ПОБЕДОЙ Аталанта !!!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100