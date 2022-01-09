«Наполи» обыграл «Сампдорию»

В рамках 21-го тура итальянской Серии А «Наполи» обыграл дома «Сампдорию» со счетом 1:0.
Единственный гол в этом матче сумел забил нападающий «Наполи» Андреа Петанья на 43-й минуте.
«Наполи» занимает 3-ю позицию, имея в своем активе 43 очка. «Сампдория» идет на 15-м месте с 20 баллами.
В следующем туре «Наполи» едет в гости к «Болонье», а «Сампдория» примет дома «Торино».
С Победой Наполи !
С Победой Наполи !
Еще недавно громили соперников в СериАле, а сейчас еле-еле обыгрывают середняков и проигрывают дома аутсайдерам.
Бумеранг всё бьёт и бьёт Спаллетти по лысой голове )))
Еще недавно громили соперников в СериАле, а сейчас еле-еле обыгрывают середняков и проигрывают дома аутсайдерам.
Бумеранг всё бьёт и бьёт Спаллетти по лысой голове )))
Посмотрим , чем ответит Интер
Конечно , для обострения интриги хотелось бы, чтобы нерадзури потеряли очки
Но пусть победит сильнейший
Посмотрим , чем ответит Интер
Конечно , для обострения интриги хотелось бы, чтобы нерадзури потеряли очки
Но пусть победит сильнейший