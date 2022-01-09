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«Наполи» обыграл «Сампдорию»

вчера, 20:32
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 0Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияМатч завершен

В рамках 21-го тура итальянской Серии А «Наполи» обыграл дома «Сампдорию» со счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче сумел забил нападающий «Наполи» Андреа Петанья на 43-й минуте.

«Наполи» занимает 3-ю позицию, имея в своем активе 43 очка. «Сампдория» идет на 15-м месте с 20 баллами.

В следующем туре «Наполи» едет в гости к «Болонье», а «Сампдория» примет дома «Торино».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:44
Выцарапали три очка.
Василий 50
Василий 50
вчера в 23:52
Борьба за лч продолжается.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 23:45
Наполи с победой.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 22:47
После неудач со Спартаком,Наполи как то ушел в крутое пике
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:32
Еле еле . Ещё и Сампдория какая-то спящая 😴. После 70 минуты только хоть что-то вроде футбола показали.
С Победой Наполи !
1bear
1bear
вчера в 21:03
трудная победа , но 3 очка важны
makkie
makkie
вчера в 20:55
Да уж, быстро сдулся Наполи.
Еще недавно громили соперников в СериАле, а сейчас еле-еле обыгрывают середняков и проигрывают дома аутсайдерам.
Бумеранг всё бьёт и бьёт Спаллетти по лысой голове )))
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 20:50
Три из четырех лидеров Серии А синхронно набрали по три очка
Посмотрим , чем ответит Интер
Конечно , для обострения интриги хотелось бы, чтобы нерадзури потеряли очки
Но пусть победит сильнейший
Cat01
Cat01
вчера в 20:50
Скромно... Но важно!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:45
Через пень колоду! Но три очка не пахнут
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 20:37
И легко.
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