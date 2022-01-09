«Наполи» обыграл «Сампдорию»

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вчера, 20:32

В рамках 21-го тура итальянской Серии А «Наполи» обыграл дома «Сампдорию» со счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче сумел забил нападающий «Наполи» Андреа Петанья на 43-й минуте.

«Наполи» занимает 3-ю позицию, имея в своем активе 43 очка. «Сампдория» идет на 15-м месте с 20 баллами.

В следующем туре «Наполи» едет в гости к «Болонье», а «Сампдория» примет дома «Торино».