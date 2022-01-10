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Гендир «Зенита» назвал условие, при котором клуб готов отпустить Азмуна

вчера, 14:04

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о возможном уходе форварда Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно.

Азмун зимой не уйдет без возможности замены на игрока уровнем не ниже.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:42
Евангелие от Матфея

6:34. Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо
завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно
для каждого дня своей заботы. 7
7:1. Не судите, да не судимы будете,
pomor45
pomor45 ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 20:34
Тупые, не тупые, а скальп снять могут.
Сп62
Сп62
вчера в 18:15
А как же торг? Столько внимания было и вот опять.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:24
Ты веришь, что это что то даст? Испанский Бетис и не заметит есть на поле иранец, или нет. Это команды разного уровня, как и лиги разные.
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:21
Просто денежный вопрос
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:17
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о возможном уходе форварда Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно.

Азмун зимой не уйдет без возможности замены на игрока уровнем не ниже.

- Вот и правильно! Ни шагу назад! Только вперёд! Не Азмуном единым жив футбольный мир, найдутся форварды и покруче... Главное вовремя их рассмотреть...
112910415
112910415
вчера в 17:08
многие лишаются энтузиазма в таких условиях
Хиромант
Хиромант ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 17:08
- Слышь, корешок Долгов, ты за базаром-то следи... У меня вот сваты Медведевы, замечательные люди, а ты тут на фамилию пургу гонишь.. А если главный Медведев прочитает? Соображаешь? Твою-то фамилию никто никакими словами не обзывает - ну и ты будь человеком: держи себя в руках...
Главный судья
Главный судья
вчера в 16:22
Ну как я и говорил Азмуну тупо не отдают паспорт...но он уже не будет рвать задницу и выкладываться на полную за Зенит будет беречься для евроклуба...хотя это и так по осени уже читалось...ну и уйде за бесплатно...и договариваться уже зимой имеет право сам без уведомления Зенита.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:01
Да ужжжж... Медведевы все такие тупые ?
Или это питер с болотным газом так влияет ?
протон
протон
вчера в 15:39
За Кабралом с чемоданом кэша давай выезжай
1bear
1bear
вчера в 15:17
не уйдёт до лета ,а там кого нибудь найдут или Сердара переподпишут
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:13
Вывод одни - перед грядущими матчами в Лиге Европы Азмуна не отпускать.
x657z4d44gjr
x657z4d44gjr
вчера в 14:57
Это наука для будующих игроков!
Советую найти и прочесть мнение агента Сергеева про Медведева!
Все точно в десяточку!
Медведев возомнил, что при таком отношении к Азмуну, он будет надрываться до мая!
ОБХОДИТЕ ЭТО СТОРОНОЙ!
drive45
drive45
вчера в 14:38
У Газпрома все через..... Бедный, бедный Азмун, вочередной раз становится заложником трансферной политики Зенита.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:34
Ни игры,ни денег.Вот где троцкисты окопались-в "колыбели четырёх русских революций"! Хотя где же ещё им произрастать...
lotsman
lotsman ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 14:34
Никто его не продаст. Для этого планку поднимают. Он нужен для весенних игр в ЛЕ.
ДСА
ДСА
вчера в 14:31
Продадут за 4,5 млн, а купят за 45 млн.!
kust07
kust07
вчера в 14:28
Не в том положении,чтобы условия ставить. Лучше бы раньше продали и деньги неплохие выручили.
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:19
Хороший футболист - мог бы и поиграть за фк ЗЕНИТ...
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:16
Доработав до лета свой контракт, для клуба Азмун принесёт пользы больше, чем от продажи.
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 14:12
Ну вот не умеют и не хотят учиться отпускать вовремя игроков...
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:11
В Зените надо увольнять всех этих недоменеджеров во главе с медведем. Азмуна надо было переподписать минимум год назад и сейчас не было бы этого геморроя с продажей Сердара и его заменой.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:06, ред.
Значит пока не уйдёт !
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