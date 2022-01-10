Гендир «Зенита» назвал условие, при котором клуб готов отпустить Азмуна

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о возможном уходе форварда Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно.
Азмун зимой не уйдет без возможности замены на игрока уровнем не ниже.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о возможном уходе форварда Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно.
Азмун зимой не уйдет без возможности замены на игрока уровнем не ниже.
…
6:34. Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо
завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно
для каждого дня своей заботы. 7
7:1. Не судите, да не судимы будете,
…
6:34. Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо
завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно
для каждого дня своей заботы. 7
7:1. Не судите, да не судимы будете,
Азмун зимой не уйдет без возможности замены на игрока уровнем не ниже.
- Вот и правильно! Ни шагу назад! Только вперёд! Не Азмуном единым жив футбольный мир, найдутся форварды и покруче... Главное вовремя их рассмотреть...
Азмун зимой не уйдет без возможности замены на игрока уровнем не ниже.
- Вот и правильно! Ни шагу назад! Только вперёд! Не Азмуном единым жив футбольный мир, найдутся форварды и покруче... Главное вовремя их рассмотреть...
Или это питер с болотным газом так влияет ?
Или это питер с болотным газом так влияет ?
Советую найти и прочесть мнение агента Сергеева про Медведева!
Все точно в десяточку!
Медведев возомнил, что при таком отношении к Азмуну, он будет надрываться до мая!
ОБХОДИТЕ ЭТО СТОРОНОЙ!
Советую найти и прочесть мнение агента Сергеева про Медведева!
Все точно в десяточку!
Медведев возомнил, что при таком отношении к Азмуну, он будет надрываться до мая!
ОБХОДИТЕ ЭТО СТОРОНОЙ!