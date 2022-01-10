Защитник «Кайрата» отправится на сбор вместе с «Зенитом»

Защитник сборной Казахстана и «Кайрата» Нуралы Алип может перейти в «Зенит».
Утверждается, что 22-летний футболист отправится на сбор вместе с российской командой. Алип уже вылетел в Санкт-Петербург.
Защитник сборной Казахстана и «Кайрата» Нуралы Алип может перейти в «Зенит».
Утверждается, что 22-летний футболист отправится на сбор вместе с российской командой. Алип уже вылетел в Санкт-Петербург.
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"3) Комментарий: 50 очков. В материалах, в течение 8 часов после публикации; в объектах карты; в некоторых хэштегах (начисление раз в час). Флуд запрещен."
Сегодня Вам уже начислились сто очков в общей сумме.