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Защитник «Кайрата» отправится на сбор вместе с «Зенитом»

вчера, 13:08

Защитник сборной Казахстана и «Кайрата» Нуралы Алип может перейти в «Зенит».

Утверждается, что 22-летний футболист отправится на сбор вместе с российской командой. Алип уже вылетел в Санкт-Петербург.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
вчера в 16:20
У Нуралы есть все необходимое, чтобы повторить путь легенды "Зенита" Исламхана.
протон
протон
вчера в 15:59
Ну, может он по продвинутой статистике хорош, кто ж его знает. Но что-то мне подсказывает, что будет как с Исламханом, приедет и уедет в обратном направлении)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:33
Это будет счастливый билет для игрока
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 14:11
Может получится.
1 984
1 984
вчера в 14:10
Пускай пробует.
eguwn4byev6y
eguwn4byev6y
вчера в 13:53
Шавин поди замут
xd43trww95ra
xd43trww95ra
вчера в 13:49
Будет теперь у Рукаку новый объект для идиотских шуточек
Cat01
Cat01
вчера в 13:48
Решили проверить в деле!
David Young
David Young ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:26
Здравствуйте.

"3) Комментарий: 50 очков. В материалах, в течение 8 часов после публикации; в объектах карты; в некоторых хэштегах (начисление раз в час). Флуд запрещен."

Сегодня Вам уже начислились сто очков в общей сумме.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:23
Хороший паренёк, высокий с хорошей скоростью, любит и атаку поддержать.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:23, ред.
Алипа в Зенит! Азмуна в Кайрат! И все дела!).
lotsman
lotsman
вчера в 13:22
Сколько нужно комментариев чтобы начислили очки?
Futurista
Futurista
вчера в 13:20
Алип в Зените залип...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:15, ред.
Сейчас многие с Казахстана бегут, а Газпром молодцы помогают беженцам.
beefs
beefs
вчера в 13:14
смена иностранцев происходит в Зените...
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:10
Значит хороший защитник.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 13:10
Ну и хорошо для него.
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