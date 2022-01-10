ЦСКА хочет арендовать Языджи. Футболист заинтересован в переходе

Полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи может перебраться в Россию.
На 24-летнего футболиста претендует ЦСКА. Утверждается, что переговоры с окружением игрока были плодотворными, москвичи хотят арендовать хавбека с правом выкупа.
В текущем сезоне на счету Языджи 15 матчей в чемпионате Франции, 1 гол и 1 ассист.
Тут несколько факторов. Ну во первых финансовая сторона, ведь по договору бывший клуб Языджи Трабзонспор получит 20% от перепродажи, ну и Юсуф своё получит. Ну и во вторых, начав хорошо в Лилле он потихоньку сник, играет не стабильно и на него сильно не рассчитывают, о чём говорит снижение его трансфертной цены. В Лилль был продан за 16,5 млн евро + 20% от перепродажи, да ещё за игрока был отдан бесплатно Эдгар Ие.
Надо отказываться от таких хитрых и не только ЦСКА, а всем нашим клубам.
Тут несколько факторов. Ну во первых финансовая сторона, ведь по договору бывший клуб Языджи Трабзонспор получит 20% от перепродажи, ну и Юсуф своё получит. Ну и во вторых, начав хорошо в Лилле он потихоньку сник, играет не стабильно и на него сильно не рассчитывают, о чём говорит снижение его трансфертной цены. В Лилль был продан за 16,5 млн евро + 20% от перепродажи, да ещё за игрока был отдан бесплатно Эдгар Ие.
Надо отказываться от таких хитрых и не только ЦСКА, а всем нашим клубам.