ЦСКА хочет арендовать Языджи. Футболист заинтересован в переходе

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вчера, 09:25

Полузащитник «Лилля» может перебраться в Россию.

На 24-летнего футболиста претендует ЦСКА . Утверждается, что переговоры с окружением игрока были плодотворными, москвичи хотят арендовать хавбека с правом выкупа.

В текущем сезоне на счету Языджи 15 матчей в чемпионате Франции, 1 гол и 1 ассист.