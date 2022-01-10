ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

ЦСКА хочет арендовать Языджи. Футболист заинтересован в переходе

вчера, 09:25

Полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи может перебраться в Россию.

На 24-летнего футболиста претендует ЦСКА. Утверждается, что переговоры с окружением игрока были плодотворными, москвичи хотят арендовать хавбека с правом выкупа.

В текущем сезоне на счету Языджи 15 матчей в чемпионате Франции, 1 гол и 1 ассист.

Все новости
Защитник «Локомотива» Мурило получил предложения от более чем 20 клубов
Сегодня, 00:10 Комментарии6
СлухиВратарь «Рубина» Коновалов перейдёт в шотландский клуб
Вчера, 23:26 Комментарии2
СлухиРасходы на трансфер Пруцева в «Спартак» могут составить 2 млн евро
Вчера, 23:11 Комментарии2
Слухи«Ахмат» может выкупить Уткина у «Краснодара» за 3 млн евро
Вчера, 22:47 Комментарии6
СлухиСтало известно, почему «Зенит» не хочет продавать Дзюбу
Вчера, 22:28 Комментарии19
Медведев: «Дзюба 100% не покинет „Зенит“ в январе»
Вчера, 21:50 Комментарии17
Сортировать
Все комментарии
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
вчера в 15:54
Да я не хвалил наш Спартак-2,незотят оттуда брать и поднимать их,да и ваша молодёжь не блещет
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 14:51
Не стоит вестись на уловки игрока, и пока не проверили до лета его в деле, никаких полноценных трансферов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 13:02
Так делают все, кто деньги привык считать. А вдруг не заиграет, и что с ним делать потом. А аренда позволит оценить его реальный уровень. Только зенит покупает неглядя, но у них печатный станок и с деньгами вопросов нет. Так что аренда это разумный вариант. Влашич тоже в аренду приходил, а потом проверили и купили. Это разумно
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:25
И тут скорее всего сорвется.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:07
Кот в мешке и дорогой... 4067)
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
вчера в 11:55
Спартак-2 тому яркий пример
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:40
А зачем аренда а не выкуп ?
Денег нет у Гинера ?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:38
Янычар какой-то 😉
ОПС
ОПС
вчера в 10:33
Пригодится или нет, вот в чем вопрос.
Gahi
Gahi
вчера в 10:07, ред.
Для ЦСКА сейчас очень важно правильно отбирать игроков с кем клуб хочет заключать контракт. Удачи
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:05
А сами раньше что не могли определиться, вообще нужен он или нет !?
beefs
beefs
вчера в 10:00
опять втюхивают неликвид...
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 09:54
А зачем нашим командам держать молодёжные команды и ДЮСШ? Если все равно ставка на легионеров делается
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:52, ред.
Почему не хочет аренду с правом выкупа, а сразу полноценный контракт?
Тут несколько факторов. Ну во первых финансовая сторона, ведь по договору бывший клуб Языджи Трабзонспор получит 20% от перепродажи, ну и Юсуф своё получит. Ну и во вторых, начав хорошо в Лилле он потихоньку сник, играет не стабильно и на него сильно не рассчитывают, о чём говорит снижение его трансфертной цены. В Лилль был продан за 16,5 млн евро + 20% от перепродажи, да ещё за игрока был отдан бесплатно Эдгар Ие.
Надо отказываться от таких хитрых и не только ЦСКА, а всем нашим клубам.
David Young
David Young ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
вчера в 09:44
Здравствуйте.

Сыграно менее 60 минут - 1 очко.

Желтая карточка - -1 очко.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:43
Пытаются влезть в игры команд(и чемпионатов) более высокого уровня,чем раньше,но успехи пока стремятся к нулю.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 09:33
Хорошо работает ДЮСШ у ЦСКА !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 09:29
"не смог", "хочет", а потом будет "не смог". Импотент епрст). Отдайте все Ленорычу! И будет опять коням счастье!...Резиновое)).
Futurista
Futurista
вчера в 09:27
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100