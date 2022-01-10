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Газзаев считает, что В. Березуцкий поможет ЦСКА закончить сезон в зоне ЛЧ

вчера, 18:04

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал возвращение в московский клуб Василия Березуцкого.

Братья на то и братья, чтобы дать действительно хороший результат. На сегодняшний день Алексей и Василий как одно целое. Будем надеяться, что Василий привнесет в команду что-то свое, чтобы ЦСКА выступил более успешно и поборолся за самые высокие места.

Алексей Березуцкий первую половину чемпионата провел очень неплохо как для молодого тренера. Думаю, так как они близнецы, Василий привнесет гармонию, ребята станут дополнять друг друга, чтобы ЦСКА закончил этот сезон в зоне Лиги чемпионов.

Возможно, в первой части чемпионата Алексею не хватило именно Василия, хотя, повторюсь, провел он ее достаточно неплохо, а сейчас станет еще увереннее: брат рядом, в любой ситуации подставит плечо, возьмет часть ответственности.

На бровке теперь будет два человека, но одно лицо. Журналисты могут и не понять, кто перед ними на пресс-конференции сидит. Будем надеяться на их успех!

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
вчера в 22:29
Удачи братьям во второй части сезона!
протон
протон
вчера в 20:03
Ждем подключения из бара третьего брата Ивана
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:05
Если мы закончим на втором месте,то это будет большим успехом в этом сезоне.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:57
Вроде не первое апреля.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:30
Не всегда ожидания совпадают с действительностью . И где окажется ЦСКА по окончании сезона предсказать очень сложно, а гадать не вижу смысла. проблем у команды хватает, вопрос с нападением так и не решен, да и в полузащите проблем хватает, на одном Эджуке далеко не уедешь.
Ждем ТО, ждем перемен.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:20
Как будто клад нашли). Не получилось бы, как в том фильмусе. Открывают шкатулку Газзаев и Ко в ожидании чуда...а оттуда рука с фигой)).
Хотя, как знать). Может б/у депутат знает, что-то больше, чем просто...).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:07
Надо быть реалистом. Огромным успехом для ЦСКА будет 3 место в РПЛ в этом сезоне. Но шансов на это не очень много. Хотя.....
beefs
beefs
вчера в 18:05
вряд ли, слабоваты они еще...
Cat01
Cat01
вчера в 18:05
Добрые слова
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