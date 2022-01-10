Д. Комбаров: «У Жиго получится заиграть в „Марселе“»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на слухи, что защитник москвичей Самуэль Жиго может перейти в «Марсель».
Думаю, сейчас Жиго с Джикией вне конкуренции. Есть Гапонов, Кутепов. Если Жиго уйдет, будут искать игрока на позицию центрального защитника. В «Марселе» у Самуэля, конечно, получится.
Сначала надо купить хорошего защитника.А то с ЦСКА начнем Кутепов,Маслов и Джикия....
Сначала надо купить хорошего защитника.А то с ЦСКА начнем Кутепов,Маслов и Джикия....
Скажите, эта вчерашняя ставка будет действительна или её можно отменить сегодня?
Скажите, эта вчерашняя ставка будет действительна или её можно отменить сегодня?