Д. Комбаров: «У Жиго получится заиграть в „Марселе“»

Бывший футболист «Спартака» отреагировал на слухи, что защитник москвичей может перейти в «Марсель».

Думаю, сейчас Жиго с Джикией вне конкуренции. Есть Гапонов, Кутепов. Если Жиго уйдет, будут искать игрока на позицию центрального защитника. В «Марселе» у Самуэля, конечно, получится.