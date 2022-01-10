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Д. Комбаров: «У Жиго получится заиграть в „Марселе“»

вчера, 13:28

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на слухи, что защитник москвичей Самуэль Жиго может перейти в «Марсель».

Думаю, сейчас Жиго с Джикией вне конкуренции. Есть Гапонов, Кутепов. Если Жиго уйдет, будут искать игрока на позицию центрального защитника. В «Марселе» у Самуэля, конечно, получится.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:02
Жиго то адаптируется а вот Спартак вряд-ли....
Сначала надо купить хорошего защитника.А то с ЦСКА начнем Кутепов,Маслов и Джикия....
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 15:03
Жиго нужно поскорее решать с Францией и бежать сломя голову из этого позора.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:08
Только время покажет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ David Young (раскрыть)
вчера в 14:01
Спасибо, понял...
David Young
David Young ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:53
Здравствуйте. По ставке был возврат (следовательно затраченные очки вернулись), так что теперь нужно сделать ставку снова.
x2n2py7jafmz
x2n2py7jafmz
вчера в 13:50
Жизнь покажет, так ли это
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:49
Здравствуйте! Сделал вчера ставку на матч Торино-Фиорентина. Был возврат. Этот матч играется сегодня.
Скажите, эта вчерашняя ставка будет действительна или её можно отменить сегодня?
drug01
drug01
вчера в 13:47
Он игрок толковый!
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:39
Может заиграть везде кроме Спартака.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:37
Качественный игрок. Должно получится.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:29
Почему бы и нет?...
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