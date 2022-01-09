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Алексей Березуцкий: «Трёх новичков в ЦСКА зимой будет достаточно»

вчера, 22:14

Наставник ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, что ждёт трёх новых игроков в зимнее трансферное окно:

Если мы говорим об усилении, то я думаю, трёх новичков в ЦСКА зимой будет достаточно, нормально. В ЦСКА сейчас есть молодые футболисты. Почему вокруг них не сделать костяк? Вот в этом и вопрос. Ты не можешь даже качественному игроку, очень хорошему, привить отношение. Проблема в первую очередь ментальная. Я бы назвал это переходным периодом каким-то.

ЦСКА располагается на 4-м месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. Лидером турнира является «Зенит», набравший 38 баллов.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:37
Главное что бы эти три игрока были качественными.....
112910415
112910415
сегодня в 06:41
а тренера подвезут ?
ОПС
ОПС
сегодня в 04:31
Наверное знает, что говорит.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 00:44
Всё зависит на каких позициях будут эти новички, если не будет нападающего то это пустой разговор.
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 00:10
Слышали эту песню от Гончаренко и поначалу верили ...
Думаю надо покупать классный и формировать иностранный костяк , пока на удивление не рассматриваются приобретения форвардов,как я понял уже подписали правого вингера, , на подходе апз и опз, но нужен еще быстрый и техничный нап
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 23:18
Скорее всего все три будут иностранцы, поэтому нужно расставаться как минимум с двумя иностранцами которые сейчас в команде, иначе будет перебор.
Boricku
Boricku
вчера в 23:00
Месси, Роналду и Левандовски берите
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:58
смотря какие новички
Cat01
Cat01
вчера в 22:55
Пожалуй будет маловато. лучше взять в запас
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:37
Надо брать путевых.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:35
Да как не умели вы вместе с Ганчаренко работать с молодёжью которая была в ЦСКА, так на мой взгляд ничего не изменилось и сейчас. Нужен тренер который может работать с молодёжью и раскрывать их лучшие качества, как это делают Осинькин и Шварц. А Березуцкий думаю совсем не тот тренер который способен на это. Лишь бы и новым новичкам не навредить и не поставить крест на их карьере. Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
particular
particular
вчера в 22:33
Ну, если усиление заявляется штуками игроков и подаётся под соусом затянувшегося переходного периода, то вторая половина турнира, похоже, будет убойная...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:32
А не затянулся ли этот переходный период ??? У некоторых этот переход явно направлен не в ту сторону.
протон
протон
вчера в 22:23
Сколько уже слушать про этот "переходный период"?
beefs
beefs
вчера в 22:19
тренерской команде виднее...
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 22:16
Два есть, интересно кто третий?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:16
Он ещё тренер?
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