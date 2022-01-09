Алексей Березуцкий: «Трёх новичков в ЦСКА зимой будет достаточно»

Наставник ЦСКА рассказал, что ждёт трёх новых игроков в зимнее трансферное окно:

Если мы говорим об усилении, то я думаю, трёх новичков в ЦСКА зимой будет достаточно, нормально. В ЦСКА сейчас есть молодые футболисты. Почему вокруг них не сделать костяк? Вот в этом и вопрос. Ты не можешь даже качественному игроку, очень хорошему, привить отношение. Проблема в первую очередь ментальная. Я бы назвал это переходным периодом каким-то.