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Хлусевич: «Конечно, я буду скучать по выступлениям за тульский „Арсенал“»

вчера, 22:15

Полузащитник Даниил Хлусевич, который перешел из тульского «Арсенала» в «Спартак», поделился мыслями о своей карьере в тульском клубе.

Буду ли я скучать по времени в Туле? Конечно. В «Арсенале» прошло мое становление как футболиста. Я прошел путь от молодежки до главной команды. Было много всего.

Первый матч в премьер-лиге против «Динамо», первый гол в Екатеринбурге, победы над грандами, атмосфера в команде, поддержка болельщиков и многочисленные друзья, которых я нашел в Туле. Время в «Арсенале» — лучшее, что было в моей карьере, но нужно двигаться дальше.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:37
Лучше бы этот "топарь" скучал по выступлениям за Арсенал в самом Арсенале.
ЖNЕЦ
ЖNЕЦ
сегодня в 11:19
Конечно будешь скучать...тебя уважали пока не зашкварился.....
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:16
В "Арсенале" ябыл терпилой-
такова судьба моя,
в "Спартаке" я стану силой,
но в итоге-ни...чего.
Vave666
Vave666
сегодня в 10:18
Да и без него в составе Химки выиграют в этом дерби клубов середняков
ОПС
ОПС
сегодня в 05:56
Но скука будет недолгой
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 05:42
Удачи в Спартаке.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:21
Скучал бы ты у себя в Туле . На кой нам такой довесок . Всё равно не заиграешь .
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 23:31
Тула недалеко, можно и съездить.
beefs
beefs
вчера в 22:44
Ничего скоро освоишься и скука пройдет...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:41
Удачи, у нас отличная команда
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:34
Но зрЯплата компенсирует скуку
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:16
В Москве денег больше...
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