Хлусевич: «Конечно, я буду скучать по выступлениям за тульский „Арсенал“»

Полузащитник , который перешел из тульского «Арсенала» в «Спартак», поделился мыслями о своей карьере в тульском клубе.

Буду ли я скучать по времени в Туле? Конечно. В «Арсенале» прошло мое становление как футболиста. Я прошел путь от молодежки до главной команды. Было много всего.

Первый матч в премьер-лиге против «Динамо», первый гол в Екатеринбурге, победы над грандами, атмосфера в команде, поддержка болельщиков и многочисленные друзья, которых я нашел в Туле. Время в «Арсенале» — лучшее, что было в моей карьере, но нужно двигаться дальше.