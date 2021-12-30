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«Нас опять нае*али». Калиниченко — о последних трансферах «Спартака»

вчера, 22:28

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко подверг критике последние трансферы московской команды.

А сейчас коротко мое мнение о трансферной кампании «Спартака». Трансферный рынок вздрогнул! Свинов, Хлусевич, Классен, Пруцев… Все как один – сложившиеся мастера кожаной сферы. С ними в любые турниры за титулами, да…

Ребят, расходимся, нас опять нае*али (обманули). Никакой борьбы за титулы в ближайшие годы не будет. Идет «оптимизация» и «импортозамещение». Нам показан вектор, на который будет опираться руководство. А именно — молодые, перспективные футболисты с российским паспортом.

На чем основываюсь? Извольте. Давайте вспомним, сколько молодых и перспективных было в последнем чемпионском составе? Навскидку вспоминаю только Зобнина. Остальные были опытные, проверенные и достаточно качественные, мотивированные бойцы и мастера.

Из того что помню я, в бытность игроком, чемпионство в 2000-м и 2001 году мы брали имея в составе молодых меня, Безродного и чуть позже Митрески. Остальные были опытные, проверенные бойцы-мастера. Я говорю про основную обойму, на которую выпадала основная нагрузка. И теперь навскидку вспоминаю лишь 2 случая чемпионства, которое было добыто молодежью. Это «Пионерский отряд Ярцева» (но прям с оговорками!) и аномальный, хулиганский «Лидс»!

Я это говорю к чему? А к тому, что имея такую обойму как сегодня имеет «Спартак» («второй по составу», да…) и те трансферы, которые мы видим, ни на какие титулы никто в руководстве и не рассчитывает.

Сколько молодых футболистов играет в чемпионском «Зените»? Какие трансферы делают «бомжи», мы все видим. Но у них другие задачи, они мечтают покорить Европу. А предел наших мечтаний – это «стабилизация состава» и выстраивание клубной инфраструктуры. Поэтому говорю еще раз – успокаиваем свои амбиции, наливаем новогодний бокал шампанского и наблюдаем за всеми дальнейшими действиями наших руководителей. Уж они точно знают что нужно делать, мы-то уже должны привыкнуть…

Почему-то я прям успокоился. Ведь ничего не ждать – это прекрасно для психики. У тренерского штаба есть сборы, время что-то наиграть, всех проверить и к чему-то прийти. А я до начала весенней части чемпионата беру паузу с нервами. Обещаю не брызгать слюной, глядя на игру команды и на решения руководства.

Мне все уже понятно. Да и не только мне, полагаю… Хочу ошибаться, но пока не получается.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 13:19
У Максима своё мнение и он имеет на него право так же, как и все здесь пишущие. Я лично с ним не согласен, т.к. в команде обязательно на перспективу должны быть молодые игроки. А проявят они себя или нет об этом мы узнаем только в будущем. Однако, удачи им мы пожелаем.
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 12:36
Калина жестко но справедливо....
И тренера взяли без амбиций чтобы слить в любой момент можно было...
Да печаль и только....
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:29
Вот только один нюанс, тратить приходится свои а не.......
Шуnя771
Шуnя771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:19
Усё верно, но сомнение по "прибыли" 3.410... Нет?)
ZIBO rock
ZIBO rock ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 12:09
Верно, вот только Спартак - мясо! А Крылья помнится на "крылышки" обижались!"
Константин Белых
Константин Белых ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 11:33
В том то и прикол что если Ваноли грамотный коуч то поймет что сейчас защита и вратарь норм. Нападение то же не слабое. Центр-вот наша беда-и вернув Крала можно многое решить. Ни Литвинов ни Умяров не тянут и это очевидно. А трансферы- от нигера вреда не будет-а то раздолбай Соболь столько карточек получает что играет игры 3 через одну-подставляет здорово порой. Классен будет Айртона менять а не бездарь лом. А то если Айртона нет-бегать по бровке ну некому(матч с Сочи показал значение Айртона). Вопросы только по Пруцеву-вот его куда вопрос.
SPARTAK_SPARTAK
SPARTAK_SPARTAK
сегодня в 11:30
Не согласен с ним, он сам сказал что был молодым в чемпионском составе! Может молодые не спасут на поле НО в виде конкуренции ЗАСТАВЯТ бегать и играть "СТАРИКОВ"!!!!!
Союзник противников
Союзник противников ответ bosun (раскрыть)
сегодня в 11:01
Им можно,"это-другое!".
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 10:59
Чего ты тут делаешь езжай в свою Хо...яндию и не смей критиковать наш народный Спартак. Вот так !!!!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:59
Если никого не покупать,
(как и никого не продавать)
как тогда,ядрёна мать,
нам карманы набивать???
ЖNЕЦ
ЖNЕЦ ответ Сочный сочень (раскрыть)
сегодня в 10:10
Поверь "бомжи" - это не обидное для фанов Зенита гоняющих на выезда!
Что бы вопросов не было ,объясню:
Мы пермые массово стали гонять на выезда,тогда в гостиницы было не попасть (да и дорого), на басах не гоняли,гоняли на "собаках". Четко к матчу было очень сложно попасть,приезжали заранее. Спали в парках,на вокзалах и т.п. - вот и "бомжи"
Первый наш клуб напечатали на пол пакетах-отсюда "пакеты" или " мешки"
bosun
bosun ответ Boricku (раскрыть)
сегодня в 09:56
    bosun
    bosun
    сегодня в 09:54
    нае*али - за такие слова в комментах, обычно, в БАН отправляют
    Gahi
    Gahi ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 09:49
    Согласен с Вами что слов с песни не выкинуть, на заборах тоже пишут слова из трёх букв, но это не должно навязываться такими людьми которых подпускают к эфиру, которые дают прогнозы и участвуют в дискуссиях, позволять себе навязывать такую манеру общения через прессу. Удачи
    Бот зануда
    Бот зануда
    сегодня в 09:21


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    cska1948
    cska1948 ответ Gahi (раскрыть)
    сегодня в 09:10
    Есть такая поговорка:"Из песни слов не выкинешь!" Не вина Калиниченко в том, что в нашем футболе есть "бомжи", "свиньи", "крысы", "кони".
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    сегодня в 08:58
    С Кофрие тоже подобное говорили а он в ЛЕ всех съел! Так что надо подождать, посмотреть а потом делать выводы!
    stavr74
    stavr74
    сегодня в 08:49
    во прорвало его
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    сегодня в 06:41
    скучай дальше...)
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 05:55
    Слова надо подбирать.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 05:49
    Снова всё не так для калиниченко.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 05:46
    Тут кто-то руки свои греет.
    Persenchik
    Persenchik
    сегодня в 04:59
    Можно потратить кучу денег, можно включить режим «Переса». Деньги про94 дело нехитрое. Уважаемый Калиниченко, никто никого не обманывал. Спартак (Москва) никому ничего не должен и не обещал. 😊
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 04:18
    И тут Калину понесло! Видимо, уже начал Новый год отмечать.
    True Story
    True Story
    сегодня в 03:53
    Cпартак опять попал в просак
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 02:25
    С Наступающим!!! Ну их пока далеко-далеко!).
    Просто расслабиться и получить удовольствие, желаю.
    Всего хорошего!
    Over 9000
    Over 9000
    сегодня в 02:06
      Boricku
      Boricku
      сегодня в 01:23
      Азмуна за 5 лямов из газовика выкупить тоже на пользу
      Boricku
      Boricku
      сегодня в 01:20
      Сашу Кокорева верстать надо, понесёмся !
      Gahi
      Gahi
      сегодня в 01:17
      Максиму Калиниченко с возрастом нужно быть корректным по отношению к клубом и к их не официальному прозвищу, которое несёт в себе враждебный характер. Интересно когда он встречает Аршавина в студии Матч ТВ, он к нему обращаться так, привет (бомж) в ответ естественно последует, нормально (свинья). Поэтому публичным людям нужно знать что очень важно относится уважительно друг к другу, особенно к тем, кому обращено твоё послание. Удачи
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