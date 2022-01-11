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Только один клуб сделал предложение «Зениту» по Азмуну

вчера, 11:31

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может покинуть клуб этой зимой.

Впрочем, на данный момент у питерцев есть лишь одно предложение по иранцу – «Лион» готов заплатить за игрока 3 млн евро. «Сине-бело-голубые» же считают предложенную сумму слишком низкой.

Контракт Азмуна истекает грядущим летом.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:17
Не хочешь 3 млн ....летом уйдет бесплатно🤗
протон
протон
вчера в 16:53
А что Ювентус теряет ? Ну купят Азмуна за 7-8 миллионов, а потом перепродадут за 10- 15 летом, если не подойдёт. Так что вполне может быть правдой.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 16:13
В Европе таких пруд пруди
berda2003
berda2003
вчера в 12:58
задолбали этим маразмуном - летом перейдёт в зенит-2... и все успокоятся.
beefs
beefs
вчера в 12:14
За Уткина уже больше дают чем за вашего Азмуна...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:00
У Ювентуса еще есть время.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:53
3 млн евро, а Зенит просит 4,5 млн евро.
Тут мне пытались объяснить, что это из-за того, что летом он может уйти вообще бесплатно. Вроде понятно, но есть "НО".
Если игрок стоит 25 млн евро и он тебе нужен, то можно и 5 млн евро отвалить да побыстрее пока другие не увели.
Просто ценник на Азмуна через чур завышен, красная цена ему 10 млн евро, кстати Зенит его в 2019году купил за 9,5 (12 в вике) млн евро, а с тех пор ценники на игроков заметно упали.
Вывод один, большого спроса на Азмуна нет, больших заплат как в Зените у него не будет, а лошадок кормить надо, так, что не удивлюсь если Сердар переподпишет новый контракт с Зенитом.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:47
Могут договориться, чтобы Азмун остался. В Лиге Европы пригодится.
lotsman
lotsman
вчера в 11:38
Сколько уже можно мусолить эту тему? Уже ясно дали понять, что Азмун останется в Зените до конца контракта.
Cat01
Cat01
вчера в 11:35
Пик своей игры он уже прошёл
ОПС
ОПС
вчера в 11:32
Тут, получается, все пока двояко.
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