Только один клуб сделал предложение «Зениту» по Азмуну

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вчера, 11:31

Форвард «Зенита» может покинуть клуб этой зимой.

Впрочем, на данный момент у питерцев есть лишь одно предложение по иранцу – «Лион» готов заплатить за игрока 3 млн евро. «Сине-бело-голубые» же считают предложенную сумму слишком низкой.

Контракт Азмуна истекает грядущим летом.