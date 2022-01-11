Только один клуб сделал предложение «Зениту» по Азмуну

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может покинуть клуб этой зимой.
Впрочем, на данный момент у питерцев есть лишь одно предложение по иранцу – «Лион» готов заплатить за игрока 3 млн евро. «Сине-бело-голубые» же считают предложенную сумму слишком низкой.
Контракт Азмуна истекает грядущим летом.
Тут мне пытались объяснить, что это из-за того, что летом он может уйти вообще бесплатно. Вроде понятно, но есть "НО".
Если игрок стоит 25 млн евро и он тебе нужен, то можно и 5 млн евро отвалить да побыстрее пока другие не увели.
Просто ценник на Азмуна через чур завышен, красная цена ему 10 млн евро, кстати Зенит его в 2019году купил за 9,5 (12 в вике) млн евро, а с тех пор ценники на игроков заметно упали.
Вывод один, большого спроса на Азмуна нет, больших заплат как в Зените у него не будет, а лошадок кормить надо, так, что не удивлюсь если Сердар переподпишет новый контракт с Зенитом.
Тут мне пытались объяснить, что это из-за того, что летом он может уйти вообще бесплатно. Вроде понятно, но есть "НО".
Если игрок стоит 25 млн евро и он тебе нужен, то можно и 5 млн евро отвалить да побыстрее пока другие не увели.
Просто ценник на Азмуна через чур завышен, красная цена ему 10 млн евро, кстати Зенит его в 2019году купил за 9,5 (12 в вике) млн евро, а с тех пор ценники на игроков заметно упали.
Вывод один, большого спроса на Азмуна нет, больших заплат как в Зените у него не будет, а лошадок кормить надо, так, что не удивлюсь если Сердар переподпишет новый контракт с Зенитом.