«Зенит» готов продать Азмуна в «Ювентус».

«Зенит» готов продать своего форварда Сердана Азмуна в «Ювентус».
Российский клуб якобы потребовал 20 млн евро за иранца. Контракт нападающего истекает летом следующего года.
Ранее слухи связывали Азмуна с французским клубом.
«Зенит» готов продать своего форварда Сердана Азмуна в «Ювентус».
Российский клуб якобы потребовал 20 млн евро за иранца. Контракт нападающего истекает летом следующего года.
Ранее слухи связывали Азмуна с французским клубом.
Зенит: "Но мы хотим 4,5 млн евро"
Лион: "Нет, только 3 млн евро"
Зенит: "Ну тогда мы его Юве за 20 млн евро продадим".
То ли это комедия в виде фарса, то ли шантаж...
Зенит: "Но мы хотим 4,5 млн евро"
Лион: "Нет, только 3 млн евро"
Зенит: "Ну тогда мы его Юве за 20 млн евро продадим".
То ли это комедия в виде фарса, то ли шантаж...