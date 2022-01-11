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«Зенит» готов продать Азмуна в «Ювентус»

вчера, 11:25

«Зенит» готов продать своего форварда Сердана Азмуна в «Ювентус».

Российский клуб якобы потребовал 20 млн евро за иранца. Контракт нападающего истекает летом следующего года.

Ранее слухи связывали Азмуна с французским клубом.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:15
Потребовали 20 ? Да он летом уйдет бесплатно...🤗
протон
протон
вчера в 15:36
Первый такую инфу дал ДиМарцио ,а он сейчас наверное один из самых толковых в Италии инсайдеров. Совсем тухлую инфу он не будет постить на своих ресурсах,это не Пальмьери. Значит какие-то движения в сторону Азмуна у Юве есть, а цена она ведь вещь такая растяжимая. Юве нужна ложка к обеду, а не когда-то там летом. Понятно, что они рассматривают и др. варианты. Если дадут 8-10 будет тоже неплохо.
4RT
4RT
вчера в 15:05
Ха-ха-ха
Bensurr
Bensurr
вчера в 13:56
Давайте в юве будет смехота
h8you
h8you ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:21
у Ювентуса уже как бы новый директор и про каких ты са говоришь я без понятия
h8you
h8you
вчера в 13:20
20 млн евро ххахахахаха это его максимальная цена с контрактом на 5 лет,а сейчас он стоит 4-6
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:05
«Зенит» готов продать Азмуна в «Ювентус».
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:01
Каждый день свежая новость
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 12:26
Утка запущенная из стана зенита чтобы Лион добавил! Юве любящий брать свободными агентами не будет покупать иранца! Не такой это фрукт!
санек002
санек002 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 12:21
а в итоге никому не продадут
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:14
Лион: "Даём за Азмуна 3 млн евро"
Зенит: "Но мы хотим 4,5 млн евро"
Лион: "Нет, только 3 млн евро"
Зенит: "Ну тогда мы его Юве за 20 млн евро продадим".
То ли это комедия в виде фарса, то ли шантаж...
1 984
1 984
вчера в 12:08
20 млн? А не слипится?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:01
За 20 млн. его не купят, лучше полгода подождут.
112910415
112910415
вчера в 11:59
одна новость безумнее другой ...
Futurista
Futurista
вчера в 11:36
"Продать Азмуна за 20 млн.€"...триллер-боевик....
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 11:35
У него контракт летом заканчивается!! Какая глупость ? Кто это придумал про какие-то 20 млн?!
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 11:30
Что за бред?! Какие 20 млн?! ЛИОН за него предложил 3 млн!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:27
Лишь бы денег заплатили...
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