Неймар уверен, что сможет сыграть с «Реалом»

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вчера, 14:58

Форвард ПСЖ Неймар продолжает восстанавливаться после травмы.

Утверждается, что восстановление бразильца идет по плану. Футболист уверен, что сможет вернуться в строй к домашнему матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (15 февраля).