Неймар уверен, что сможет сыграть с «Реалом»

Форвард ПСЖ Неймар продолжает восстанавливаться после травмы.
Утверждается, что восстановление бразильца идет по плану. Футболист уверен, что сможет вернуться в строй к домашнему матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (15 февраля).
|Пари Сен-Жермен-:-Реал
|15.02.2022 в 23:00 Не начался
Форвард ПСЖ Неймар продолжает восстанавливаться после травмы.
Утверждается, что восстановление бразильца идет по плану. Футболист уверен, что сможет вернуться в строй к домашнему матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (15 февраля).