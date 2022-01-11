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Неймар уверен, что сможет сыграть с «Реалом»

вчера, 14:58
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал15.02.2022 в 23:00 Не начался

Форвард ПСЖ Неймар продолжает восстанавливаться после травмы.

Утверждается, что восстановление бразильца идет по плану. Футболист уверен, что сможет вернуться в строй к домашнему матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (15 февраля).

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:53
Дай Бог восстановиться, ключевой игрок Парижа, даже если не забивает, в важных матчах на 110 процентов выкладывается
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:25
Врачи будут решать,а не Неймар!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:25
Теперь чтоб ножку не подвернул
1 984
1 984
вчера в 15:10
До Реала ещё далеко.
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