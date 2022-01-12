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Медведев — об истекающих контрактах игроков: «У нас достаточно времени»

вчера, 12:31

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об истекающих контрактах футболистов клуба.

Летом 2022 года трудовое соглашение с «Зенитом» завершится у голкиперов Михаила Кержакова и Станислава Крицюка, защитника Ярослава Ракицкого, полузащитников Александра Ерохина, Магомеда Оздоева и Алексея Сутормина, а также форвардов Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

У игроков еще полгода контракта, у нас достаточно времени. Мы планируем вести переговоры с футболистами и на сборах, и по итогам сборов, и по итогам сезона.

Новой информации по Азмуну нет. Мы слухи не комментируем.

Ранее «Лион» повысил свое предложение по Азмуну.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:43
Ждут когда будет ясность по лимиту и уже тогда будут принимать решения,логично.
Хорошая возможность летом избавиться от пассажиров,а если ещё и лимит смягчат,можно начинающих топчиков закупить и следующий сезон вообще мощно выступить.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:16
Видимо стоит с кем-то и расстаться. Но и требуется усиление если хотят достойно выступать в еврокубках.
Посмотрим что и как будет дальше !
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:58
Явно контракты не всех перечисленных будут продлены на следующий сезон.
drug01
drug01
вчера в 12:33
Надо спешить
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