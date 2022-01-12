Медведев — об истекающих контрактах игроков: «У нас достаточно времени»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об истекающих контрактах футболистов клуба.
Летом 2022 года трудовое соглашение с «Зенитом» завершится у голкиперов Михаила Кержакова и Станислава Крицюка, защитника Ярослава Ракицкого, полузащитников Александра Ерохина, Магомеда Оздоева и Алексея Сутормина, а также форвардов Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.
У игроков еще полгода контракта, у нас достаточно времени. Мы планируем вести переговоры с футболистами и на сборах, и по итогам сборов, и по итогам сезона.
Новой информации по Азмуну нет. Мы слухи не комментируем.
Ранее «Лион» повысил свое предложение по Азмуну.
Хорошая возможность летом избавиться от пассажиров,а если ещё и лимит смягчат,можно начинающих топчиков закупить и следующий сезон вообще мощно выступить.
Хорошая возможность летом избавиться от пассажиров,а если ещё и лимит смягчат,можно начинающих топчиков закупить и следующий сезон вообще мощно выступить.
Посмотрим что и как будет дальше !
Посмотрим что и как будет дальше !