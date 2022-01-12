Медведев — об истекающих контрактах игроков: «У нас достаточно времени»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об истекающих контрактах футболистов клуба.

Летом 2022 года трудовое соглашение с «Зенитом» завершится у голкиперов и , защитника , полузащитников , и , а также форвардов и .

У игроков еще полгода контракта, у нас достаточно времени. Мы планируем вести переговоры с футболистами и на сборах, и по итогам сборов, и по итогам сезона.

Новой информации по Азмуну нет. Мы слухи не комментируем.