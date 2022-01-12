«Краснодар» предложил Фарке контракт до 2024-го. Стороны почти договорились

Бывший главный тренер «Норвича» близок к назначению в «Краснодар», сообщает журналист Патрик Бергер:

Переговоры Даниэля Фарке и «Краснодара» находятся на завершающей стадии. Российский клуб предложил готовый к подписанию контракт до 2024 года.

Еще ничего не подписано, но выглядит хорошо. Фарке мог бы начать свою новую работу на сборах «Краснодара» в Дубае.