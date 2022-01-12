«Краснодар» предложил Фарке контракт до 2024-го. Стороны почти договорились

Бывший главный тренер «Норвича» Даниэль Фарке близок к назначению в «Краснодар», сообщает журналист Патрик Бергер:
Переговоры Даниэля Фарке и «Краснодара» находятся на завершающей стадии. Российский клуб предложил готовый к подписанию контракт до 2024 года.
Еще ничего не подписано, но выглядит хорошо. Фарке мог бы начать свою новую работу на сборах «Краснодара» в Дубае.
Ранее появлялась информация, что Фарке отказал чемпионам Турции ради «Краснодара».
Лучше чем истеричка из Беларуси ! Пока не поймет, куда он приехал, может дать результат.
Лучше чем истеричка из Беларуси ! Пока не поймет, куда он приехал, может дать результат.
Опыт есть !
Опыт есть !
и главное, что бы Галицкий не лез в его работу
и главное, что бы Галицкий не лез в его работу