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«Краснодар» предложил Фарке контракт до 2024-го. Стороны почти договорились

вчера, 19:15

Бывший главный тренер «Норвича» Даниэль Фарке близок к назначению в «Краснодар», сообщает журналист Патрик Бергер:

Переговоры Даниэля Фарке и «Краснодара» находятся на завершающей стадии. Российский клуб предложил готовый к подписанию контракт до 2024 года.

Еще ничего не подписано, но выглядит хорошо. Фарке мог бы начать свою новую работу на сборах «Краснодара» в Дубае.

Ранее появлялась информация, что Фарке отказал чемпионам Турции ради «Краснодара».

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Все комментарии
1bear
1bear
сегодня в 00:05
ну как обычно - вначале покупают игроков ,а затем тренера....
протон
протон ответ andrefino13 (раскрыть)
вчера в 22:57, ред.
Я имел в виду. если вы по дате прогуглите, и напишите Ньюкасл и Манчестер сити то вы догадаетесь найти в поисковике. С большой возможности Вы не так меня поняли. Если я Вам скину с ютьюба есть большая вероятность что лог мой заблокируют и я получу карточку. но мне оно не нужно. я стараюсь соблюдать правила те которые дают нам. уважать сайт.
dzvinka
dzvinka ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 22:41
два раза из "пердива" в АПЛ поднимал, это куда сложнее чем выиграть РПЛ 10 раз подряд.
andrefino13
andrefino13 ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:34
Извиняю, идите в Гугл.
протон
протон ответ andrefino13 (раскрыть)
вчера в 22:16
Извините меня если я в чем то не был прав. Я все го лишь подсказал.
andrefino13
andrefino13 ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:11
Я тебе школьник что-ли, или любитель головоломок?
протон
протон ответ andrefino13 (раскрыть)
вчера в 22:07
дата той игры. давайте без сарказма, есть гугл
Главный судья
Главный судья
вчера в 22:05
В АПЛ...а кубке Тотенхем Жозе Мауриньо прошел...не добротный тренер с опытом у нас таких нет...наш супер Слуцкий супер 79а..ся в Чемпионшипе...так что тут явное усиления Краснодара что бы там злопыхатели не говорили...особенно когда против выступают Жора Чердак Мостовые и прочие эксперды матч тв недотренера...то значит Краснодар все делает верно...
andrefino13
andrefino13 ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:05
Такого турнира не знаю, и даже не слышал.
протон
протон ответ andrefino13 (раскрыть)
вчера в 22:02
14 сентября 2019,
andrefino13
andrefino13 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:57, ред.
А в каком турнире Норвич победил Ман Сити.?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:16
Готов заключить пари, что до 2024 года господин Фарке недотянет....)
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 20:59
Нормально !
Лучше чем истеричка из Беларуси ! Пока не поймет, куда он приехал, может дать результат.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:48
Два раза в Пердив выводил ....
Опыт есть !
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:29, ред.
Сдаётся мне это очередная ошибка Галицкого, он в этом становится похож на Федуна.
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 20:22, ред.
Взаимные обещания укрепили договорённость. Время покажет кто был более искренним и обязательным
makkie
makkie
вчера в 20:14
Переобувание Галицкого в самом разгаре )))
Cat01
Cat01
вчера в 20:03
Контракт хороший
particular
particular
вчера в 19:47
Европейский среднесрочный контрактик, нацеленный на возвращение Краснодара в конкурентную среду отечественного, типа, футбола...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:27
Галицкий хозяин, ему и выбирать.
протон
протон
вчера в 19:27
Я один лично очень жду его в РПЛ? По мне очень крутой тренер, наблюдать за его Норвичем было одно удовольствие. Остаться в АПЛ не получалось, но победу над Ман Сити, думаю, многие помнят)
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
вчера в 19:25, ред.
надеюсь у Фарке все получится, удачи ему

и главное, что бы Галицкий не лез в его работу
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 19:23
У Ганчаренко тоже был контракт до 24 года, а вон как все обернулось!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:18
Фарка обнулится раньше.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:17
Излишне самонадеянно - до 24-ого года. Сдается, все может закончиться компенсацией и стонами со стороны Мостового и подобных.
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