ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Фарке отказал «Бешикташу» ради «Краснодара»

вчера, 13:45

Даниэль Фарке, который в ближайшее время должен быть назначен наставником «Краснодара», отклонил предложение турецкого «Бешикташа». Турки предлагали ему аналогичную должность у руля команды.

Отмечается, что переговоры «Краснодара» с Фарке находятся на завершающей стадии, однако договоренность по контракту еще не достигнута. Предполагается, что экс-тренер «Норвича» заключит соглашение с российской командой на два с половиной года.

Пост главного тренера «Краснодара» остается вакантным с 5 января, когда команду покинул Виктор Ганчаренко.

После 18 туров «Краснодар» набрал 29 очков и находится на 5-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Все новости
Слухи«Краснодар» предложил Фарке контракт до 2024-го. Стороны почти договорились
Вчера, 19:15 Комментарии25
СлухиПочеттино тайно контактирует с «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 11:02 Комментарии19
Агент Аллегри: «Массимилиано мог возглавить „Реал“ в прошлом году»
Вчера, 08:42 Комментарии5
СлухиПереговоры ЦСКА с Николичем сорвались
11 января Комментарии23
СлухиКаннаваро отказался возглавить сборную Польши
11 января Комментарии20
СлухиБывший тренер «Норвича» Фарке возглавит «Краснодар»
11 января Комментарии35
Сортировать
Все комментарии
trudogolik
trudogolik
вчера в 17:34
Да, понятно, что наши тренеры находятся на задворках тренерского цеха, так же как и сам футбол и остальные потребительские товары в РФ. Только непонятно зачем Галицкий постоянно ставит эксперименты с тренерами ничего не добившимися из РФ или как сейчас из Европы, решил опять пойти по пути сегодняшнего МЮ или Спартака.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:15
Знает,где деньги лежат и мечтает получить ключи от заветной квартиры.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:32
Немчура в оборот РПЛ берет))
radist_21
radist_21 ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 15:31
Ты про Динамо, или о каком магните? Летаргия-страшная вещь.
SHMEL
SHMEL
вчера в 14:56
Наверняка предложение Галицкого было гораздо более щедрым, раз немец предпочёл развивающийся молодой проект турецкому гранду.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:37
Быкам по силам взять чемпионлм
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:22
В Магните то денег побольше , чем в Турции.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 14:17
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:08
Порою время и опыт прожитых лет кардинально меняет взгляды любого, даже успешного человека:
ДСА
ДСА
вчера в 14:06
Непонятно, хороший тренер или нет.
Главный судья
Главный судья
вчера в 13:54
Красавчиг...красавелла ...красапед!!!да!))
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
вчера в 13:51
Жадный немец цену ломит...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100