Фарке отказал «Бешикташу» ради «Краснодара»

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вчера, 13:45

, который в ближайшее время должен быть назначен наставником «Краснодара», отклонил предложение турецкого «Бешикташа». Турки предлагали ему аналогичную должность у руля команды.

Отмечается, что переговоры «Краснодара» с Фарке находятся на завершающей стадии, однако договоренность по контракту еще не достигнута. Предполагается, что экс-тренер «Норвича» заключит соглашение с российской командой на два с половиной года.

Пост главного тренера «Краснодара» остается вакантным с 5 января, когда команду покинул Виктор Ганчаренко.