Бывший тренер «Норвича» Фарке возглавит «Краснодар»

Бывший главный тренер «Норвича» Даниэль Фарке близок к назначению в «Краснодар».
Журналист Sky Sport Марлон Ирлбахер утверждает, что контракт с 45-летним немецким специалистом будет рассчитан на два года.
Фарке покинул «Норвич» в ноябре прошлого года. Он возглавлял команду более четырех лет и дважды выводил «канареек» в АПЛ из Чемпионшипа.
По знаку гороскопа Скорпион).
Галицкий сделал выбор на немца, который чем-то думаю похож на предыдущих тренеров. Почти-что, то же самое. Философия стиля игры, которую показывает его Краснодар с самого его фактического основания.
Посмотрю, что получится. Флаг ему в руки.
По знаку гороскопа Скорпион).
Галицкий сделал выбор на немца, который чем-то думаю похож на предыдущих тренеров. Почти-что, то же самое. Философия стиля игры, которую показывает его Краснодар с самого его фактического основания.
Посмотрю, что получится. Флаг ему в руки.
Тем не менее, Краснодару - удачи! Если не он, то кто сможет развалить гегемонию двух столиц :)
Тем не менее, Краснодару - удачи! Если не он, то кто сможет развалить гегемонию двух столиц :)