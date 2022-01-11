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Бывший тренер «Норвича» Фарке возглавит «Краснодар»

вчера, 19:03

Бывший главный тренер «Норвича» Даниэль Фарке близок к назначению в «Краснодар».

Журналист Sky Sport Марлон Ирлбахер утверждает, что контракт с 45-летним немецким специалистом будет рассчитан на два года.

Фарке покинул «Норвич» в ноябре прошлого года. Он возглавлял команду более четырех лет и дважды выводил «канареек» в АПЛ из Чемпионшипа.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ KLINSI (раскрыть)
вчера в 23:38
Какую еще репутацию? Он в прошлый заход "Норвича" в АПЛ рекордную серию поражений поставил. А в этот его уволили после 9-ти матчей без побед (он успел 10-й выиграть, но не помогло).

У него репутация бесхребетного тренера разве что.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:49
Из каких соображений?
KLINSI
KLINSI
вчера в 22:31
Тренер может и хороший, но в нашем болоте рискует подмочить репутацию.
В любом случае Успехов ему в Краснодаре.
Главный судья
Главный судья
вчера в 21:53
Да забавные обитатели соккера...думают что Чемпионшип слабее РПЛ...этот тренер брал два раза чемпионство в нем и потом Норвич полностью распродавал игроков после этого чем не плохо наживался(чего естественно не будет в Краснодаре)...этот тренер будет тут лучшим в РПЛ и в след сезоне ему конкурентом станут только другие два немца в РПЛ вот увидите))хособенно учитывая что Зенит ждет большая перестройка летом)
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 21:27
Второсортные немецкие специалисты захватывают тренерские должности в РПЛ
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:50, ред.
Прикольно читать мнение одного супер эксперта в комментариях, что готов расцеловать тренера, которого не взял ни один клуб в топ-5 чемпионатах. Тренера, который не может даже вывести свой клуб из зоны вылета.

Да да, именно такой тренер и нужен Краснодару.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:37
Если пробежаться по слухам, то на пост главного тренера сватали Кононова, Мусаева, Ди Франческо, Николич, Марш и Фарке (возможно упустил кого то).
Так вот, из всех выше перечисленных, на мой скромный взгляд именно Фарке больше всего подходит под тот стиль, который хочет видеть Сергей Николаевич Галицкий в своем детище. Мусаев и Кононов это сназу нет, ничего нового они не принесут, Николич хорошо проявил себя в России, но он больше строит оборонительный футбол. Джесси Марш был неплох в Австрии, но в Лейпциге провалился, думаю Краснодар был бы очередным подопытным клубом в его тренерском списке, да и не каждый Американец захочет жить и работать в России, и футбол тут ни при чем...
Ди Франческо любит играть в атаку, но вот особых достижений у него нет. Еслм я не ошибаюсь то с Ромой вроде третье или четвертое место занимал в СерииА...
А вот Даниель Фарке умудрялся дважды выигрывать Чемпионшип, а это очень сложная лига, и его Норвич очень много забивал в эти сезоны, правда в АПЛ проваливался, но это уже совсем другая история...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:29
Прощай,"Краснодар"! Как вышел ты в РПЛ не по спортивному принципу-с пятого места(не по своей вине,конечно,а по финансовой немощи стоящих в итоговой таблице выше),так и ударно намерен влиться в достойную когорту середняков РПЛ.Все мечтания о лидерстве(и стенания по поводу притеснений "Масквой") нивелируются успешно действиями самого создателя клуба.А вы говорите-"свои деньги"...У каждого вида деятельности есть своя специфика и пределы возможностей управленцев-универсалов.Ну если ты не Чубайс...
старина
старина
вчера в 20:24
Насколько я помню немецкий,Фарке это кузница.Быки у нас вроде тоже кузница кадров...Ну ХЗ
протон
протон
вчера в 20:10
Прекрасный тренер. Когда его уволили(максимально странным образом) из Норвича ни один фанат и игрок ничего плохого в его адрес не сказал. Многим нравился его футбол, но достаточно классных игроков для АПЛ не было. Если это действительно правда-можно только пожать руку Галицкому за то, что обратил внимание и нашёл Даниэля.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:06
И добавлю). В корешах у него Тухель, с Клопом ходят. Что думаю немаловажно).
particular
particular ответ Главный судья (раскрыть)
вчера в 20:05
Прикольно, что его такого атакующего и недооценённого взяли только 5-6-ым в драфте выбора, после всех отказавшихся... Может у него и имеется потенциал, опыт и всё такое... Но пока это выглядит не как успешное приобретение, а попытка закрыть дыру в неудобное зимнее ТО...
Тем не менее, Краснодару - удачи! Если не он, то кто сможет развалить гегемонию двух столиц :)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:01
Не самый звездный тренер
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:56
Подсмотрел кое-какую инфу о работе Фарке: играет в атаку, любит работать с молодежью, работал с клубами с небольшим бюджетом, в атаке команда играла краями, создавая преимущество игроками.. Норвич терялся, когда соперник прессенговал, проблемы в обороне, были матчи проигранные с хоккейным счётом.
По знаку гороскопа Скорпион).
Галицкий сделал выбор на немца, который чем-то думаю похож на предыдущих тренеров. Почти-что, то же самое. Философия стиля игры, которую показывает его Краснодар с самого его фактического основания.
Посмотрю, что получится. Флаг ему в руки.
kasyak7
kasyak7
вчера в 19:51
Фарке это Рангник номер два. Чуть что сбежит
pomor45
pomor45
вчера в 19:47
Ну, поскольку умом Россию не понять, то и прилагать его не стоит.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:45
Тренер новый, как тёмная лошадка
Главный судья
Главный судья
вчера в 19:32
Прикольно читать местных знатоков))) вы в курсе что Чемпионшип лучше чем РПЛ на голову)...человек играет в атаку отлично работает с молодежью ...из Норвича его игроков раскупали некоторых под тридцатку млн которых он вырастил...у нас таких тренеров днем с огнем не найдешь с таким опытом и немецкой тренерской школой...это пожалуй лучших из трансферов Краснодара за все время существования...удачи Краснодару...
Cat01
Cat01
вчера в 19:30
Наши тренеры не подходят????
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:28
Видно у Галицкого своя армянская Зарема рулит .....
particular
particular
вчера в 19:25
Кого нашли, кто согласился, того и позвали...
Прикольно будет услышать от немца о каких-нибудь стратегиях, философиях и векторах развития :))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 19:24
Типичный тренер команды -лифта. За 4 года два раза из АПЛ опускал в Чемпионшип и возвращался обратно. Крутой мужик , однако. Лучше не мог Галицкий найти.?
lotsman
lotsman
вчера в 19:22
А он прошёл кастинг у Галицкого?
санек002
санек002
вчера в 19:20
опять скажут не получилось!и не придет
1 984
1 984
вчера в 19:19
Удачи в Краснодаре.
beefs
beefs
вчера в 19:11
удивительно, но посмотрим что из этого выйдет...
Главный судья
Главный судья ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 19:11
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 19:08
    Оборонительная тактика закрытого типа. Зря, ничего хорошего не принесет
    Главный судья
    Главный судья
    вчера в 19:06
    Наконец-то нормальный тренер у быков...не то что все это снгшное овно....
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 19:04
    Вот и Галицкий поддался на модных немецких специалистов...
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