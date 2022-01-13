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Тренер ЦСКА Бабаян не смог вылететь на сбор в Испанию из Казахстана

вчера, 18:12

Тренер ЦСКА Григорий Бабаян не смог присутствовать с командой на первом сборе в Испании. Специалист не смог вылететь из Казахстана.

Я в Алма-Аты — аэропорт в городе закрыт. С завтрашнего дня официально возобновляются международные рейсы. Если всё сложится хорошо, то завтра же вылечу в Испанию, где присоединюсь к команде.

Ранее стало известно, что ЦСКА сразится на сборе в Испании с норвежским клубом «Будё-Глимт». Игра запланирована на 3 февраля.

Армейский клуб накануне объявил список игроков, которые отправляются на сбор.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:52
Никто наверняка и не заметил.
протон
протон
вчера в 20:27
Бабаян не знал, что происходит в его стране с начала января? Кто хотел выехал на автобусах, а этот будет ждать, когда аэропорт откроют.
oFANATo
oFANATo ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:11, ред.
Новый полузащитник Медина приедет в феврале.....его вызвали в сборную Парагвая на две игры.

Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника «Лилля» и сборной Турции Юсуфа Языджи, сообщил, что игрок близок к подписанию контракта с ЦСКА.

Да, правда, что Юсуф сейчас очень близок к подписанию контракта с ЦСКА.

Так что контракт ещё не подписан ....
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:10
Ничего страшного ...с командой братья Березуцкие
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:27
Как Вы могли такое подумать??? Там уже международные рейсы с бизнес-классом открывают,а тут ИЛ-76...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:26
Оставьте его там навсегда,и только сэкономите.
Baggio R.
Baggio R. ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:54
Они уже давно никакого отношения к армии не имеют, осталось только название
Futurista
Futurista
вчера в 18:24
Армейца не взяли на военный самолет?)...странно...
cska1948
cska1948
вчера в 18:22, ред.
Если бы ОЧЕНЬ захотел, то мог вылететь в Россию транспортным самолётом МО.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:19
Не велика потеря, через пару дней прилетит и вся недолга)))
А когда прибудут новички ? Медосмотр затянулся)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:13
Говорят что в КЗ уже можно лететь!
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