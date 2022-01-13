Тренер ЦСКА Бабаян не смог вылететь на сбор в Испанию из Казахстана

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вчера, 18:12

Тренер ЦСКА не смог присутствовать с командой на первом сборе в Испании. Специалист не смог вылететь из Казахстана.

Я в Алма-Аты — аэропорт в городе закрыт. С завтрашнего дня официально возобновляются международные рейсы. Если всё сложится хорошо, то завтра же вылечу в Испанию, где присоединюсь к команде.

Ранее стало известно, что ЦСКА сразится на сборе в Испании с норвежским клубом «Будё-Глимт». Игра запланирована на 3 февраля.

Армейский клуб накануне объявил список игроков, которые отправляются на сбор.