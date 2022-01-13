Тренер ЦСКА Бабаян не смог вылететь на сбор в Испанию из Казахстана

Тренер ЦСКА Григорий Бабаян не смог присутствовать с командой на первом сборе в Испании. Специалист не смог вылететь из Казахстана.
Я в Алма-Аты — аэропорт в городе закрыт. С завтрашнего дня официально возобновляются международные рейсы. Если всё сложится хорошо, то завтра же вылечу в Испанию, где присоединюсь к команде.
Ранее стало известно, что ЦСКА сразится на сборе в Испании с норвежским клубом «Будё-Глимт». Игра запланирована на 3 февраля.
Армейский клуб накануне объявил список игроков, которые отправляются на сбор.
Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника «Лилля» и сборной Турции Юсуфа Языджи, сообщил, что игрок близок к подписанию контракта с ЦСКА.
Да, правда, что Юсуф сейчас очень близок к подписанию контракта с ЦСКА.
Так что контракт ещё не подписан ....
Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника «Лилля» и сборной Турции Юсуфа Языджи, сообщил, что игрок близок к подписанию контракта с ЦСКА.
Да, правда, что Юсуф сейчас очень близок к подписанию контракта с ЦСКА.
Так что контракт ещё не подписан ....
А когда прибудут новички ? Медосмотр затянулся)))
А когда прибудут новички ? Медосмотр затянулся)))