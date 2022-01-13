Тренерский штаб сборной России посетит сборы клубов РПЛ

Пресс-служба сборной России сообщает, что тренерский штаб национальной команды посетит сборы клубов РПЛ .

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, а также члены тренерского штаба Николай Писарев и Виктор Онопко посетят подготовительные сборы клубов РПЛ . 14 января Валерий Георгиевич вылетает в Испанию, а затем посетит расположения российских команд в ОАЭ и Турции. Помощник главного тренера Николай Писарев в январе и феврале будет постоянно находиться в Турции, а Виктор Онопко — в Испании.