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Тренерский штаб сборной России посетит сборы клубов РПЛ

сегодня, 14:00

Пресс-служба сборной России сообщает, что тренерский штаб национальной команды посетит сборы клубов РПЛ.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, а также члены тренерского штаба Николай Писарев и Виктор Онопко посетят подготовительные сборы клубов РПЛ. 14 января Валерий Георгиевич вылетает в Испанию, а затем посетит расположения российских команд в ОАЭ и Турции. Помощник главного тренера Николай Писарев в январе и феврале будет постоянно находиться в Турции, а Виктор Онопко — в Испании.

Во время сборов члены тренерского штаба национальной команды будут следить за подготовкой потенциальных кандидатов в сборную, а также проводить встречи с игроками и тренерами команд РПЛ.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
сегодня в 15:14
Посетят сборы, с целью контроля -не курят ли кальян,не едят ли булочки с маком. Всё ничего, главное чтобы не стали как Рукаку
kust07
kust07
сегодня в 15:09
Круиз по Европе
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 14:37
Всё правильно.
drug01
drug01
сегодня в 14:26
Это очень важно
av89dn93yg7m
av89dn93yg7m
сегодня в 14:13
Это верное решение
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 14:08
Очень нужно.
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