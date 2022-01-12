«Зенит» сыграет с клубом из ОАЭ на сборах в Дубае

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вчера, 23:37

«Зенит» назвал соперника по тренировочному сбору в Дубае.

Петербургский клуб сыграет с «Эмирейтс». Эта игра станет первой для российской команды в 2022 году.

«Эмирейтс» выступает в высшем дивизионе чемпионата ОАЭ и после 13 сыгранных туров занимает последнее место в турнирной таблице.

Сине-бело-голубые трижды встречались с командой из Рас-эль-Хаймы более 20 лет назад на сборах в ОАЭ (7:0, 9:0 и 3:0).

Матч против «Эмирейтс» пройдет 19 января в Дубае.