«Зенит» сыграет с клубом из ОАЭ на сборах в Дубае

«Зенит» назвал соперника по тренировочному сбору в Дубае.
Петербургский клуб сыграет с «Эмирейтс». Эта игра станет первой для российской команды в 2022 году.
«Эмирейтс» выступает в высшем дивизионе чемпионата ОАЭ и после 13 сыгранных туров занимает последнее место в турнирной таблице.
Сине-бело-голубые трижды встречались с командой из Рас-эль-Хаймы более 20 лет назад на сборах в ОАЭ (7:0, 9:0 и 3:0).
Матч против «Эмирейтс» пройдет 19 января в Дубае.
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"3.1 Не реагируйте на действия хулиганов. Не отвечайте на провоцирующие действия других пользователей, не вступайте с ними в перепалку и взаимные оскорбления, не цитируйте нарушающие правила сообщения. Помните, что вы можете быть наказаны как участник скандала, а не как его инициатор."