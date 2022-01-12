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«Зенит» сыграет с клубом из ОАЭ на сборах в Дубае

вчера, 23:37

«Зенит» назвал соперника по тренировочному сбору в Дубае.

Петербургский клуб сыграет с «Эмирейтс». Эта игра станет первой для российской команды в 2022 году.

«Эмирейтс» выступает в высшем дивизионе чемпионата ОАЭ и после 13 сыгранных туров занимает последнее место в турнирной таблице.

Сине-бело-голубые трижды встречались с командой из Рас-эль-Хаймы более 20 лет назад на сборах в ОАЭ (7:0, 9:0 и 3:0).

Матч против «Эмирейтс» пройдет 19 января в Дубае.

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sv_1969
sv_1969 ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 00:24
У "Эмирейтс")))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:24
Ставим на арабов!
drug01
drug01
сегодня в 00:20
Соперник слабоват
David Young
David Young ответ sash71 (раскрыть)
вчера в 23:56
Здравствуйте.

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sash71
sash71
вчера в 23:50
Желтая карточка ? За что?
протон
протон
вчера в 23:44
Достойный соперник
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:40
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