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«Атлетик» обыграл «Атлетико» и пробился в финал Суперкубка Испании

вчера, 23:53
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

В рамках полуфинала Суперкубка Испании мадридский «Атлетико» уступил «Атлетику» из Бильбао (1:2).

Счет в этом поединке открыл Унаи Симон на 62-й минуте, голкипер команды из Бильбао забил мяч в собственные ворота. На 77-й минуте защитник «Атлетика» Йерай Альварес сравнял счет, а спустя еще 4 минуты Николас Уильямс вывел свою команду вперед и установил окончательный результат на табло – 1:2.

На 93-й минуте с поля был удален защитник «матрасников» Хосе Хименес.

«Атлетик» выходит в финал Суперкубка Испании, где сразится с мадридским «Реалом».

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Источник: soccer.ru Фото: twitter ФК «Атлетик»
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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:06
О как, финал будет трудный, Атлетик крепкий орешек
sash71
sash71
сегодня в 00:57
Атлетик в кубковых играх и в играх Ла Лиги это две разные команды. Выйти в финал уже само за себя говорит, что у команды огромный потенциал и способность реализовывать поставленные задачи.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:48
Положительно отношусь к Бильбао и я доволен их победой над Атлетико
Но всё же их надо обыгрывать в финале и брать Суперкубок!
Hamman
Hamman
сегодня в 00:43
Когда финал знает кто-нибудь?
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:41
Без комментариев!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:27
Атлеты из Мадрида в этом сезоне пока пролетают во всех турнирах.
drug01
drug01
сегодня в 00:12
Результат ждали не тот
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 00:11
Баски какие вы молодцы!
NOVA
NOVA
сегодня в 00:09
не будет повторения позапрошлого финала Реал - матрасы!!! ну за то бильбао второй раз подряд в финале, а Реалу надо брать реванш за прошлогоднее поражение в полуфинале!!! вперед и победы Реалу, надо брать суперкубок!!!
allemz
allemz
сегодня в 00:06, ред.
Яйцетряса бьют на всех фронтах: провальный старт в лиге и упущенный финал, а возможно, и победа в Суперкубке. Продолжение следует..
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 23:59
красавцы баски! обожаю этот клуб! Мужики!
Сантус
Сантус
вчера в 23:59
Думаю этот результат для многих неожидан.)По всем сценариям(утеха арабам,все хотят в финале мадридские клубы и т.д.),рассчитывали на показушный бой,итог которого выход матрасников в финал.Сам так думал и даже перестал смотреть после того как Атлетико запихало дурака и принялось сушить игру...но что то пошло не так...)И на мой взгляд,РЕалу в финале с Атлетиком будет сложнее..)
протон
протон
вчера в 23:56
За Атлетик!
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 23:55
Ну и хорошо. Реал ждет.
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