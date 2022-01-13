«Атлетик» обыграл «Атлетико» и пробился в финал Суперкубка Испании

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вчера, 23:53

В рамках полуфинала Суперкубка Испании мадридский «Атлетико» уступил «Атлетику» из Бильбао (1:2).

Счет в этом поединке открыл Унаи Симон на 62-й минуте, голкипер команды из Бильбао забил мяч в собственные ворота. На 77-й минуте защитник «Атлетика» Йерай Альварес сравнял счет, а спустя еще 4 минуты Николас Уильямс вывел свою команду вперед и установил окончательный результат на табло – 1:2.

На 93-й минуте с поля был удален защитник «матрасников» Хосе Хименес.

«Атлетик» выходит в финал Суперкубка Испании, где сразится с мадридским «Реалом».