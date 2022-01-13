«Реал» обыграл «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании

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сегодня, 00:33

В матче 1/2 финала Суперкубка Испании «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 3:2.

На 25-й минуте счет во встрече открыл нападающий мадридцев Винисиус Жуниор. На 41-й каталонцы ответили голом Люка Де Йонга. На 72-й минуте вперед «Реал» вывел форвард Карим Бензема, но на 84-й «Барса» вновь сравняла счет благодаря голу Ансу Фати.

Команды завершили основное время матча вничью и перешли в овертайм, а на 98-й минуте полузащитник Федерико Вальверде забил гол и принес мадридцам победу.

В финале Суперкубка «Реал» встретится с победителем пары «Атлетико» — «Атлетик».