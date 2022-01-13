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«Реал» обыграл «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании

сегодня, 00:33
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗакончился в доп. время

В матче 1/2 финала Суперкубка Испании «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 3:2.

На 25-й минуте счет во встрече открыл нападающий мадридцев Винисиус Жуниор. На 41-й каталонцы ответили голом Люка Де Йонга. На 72-й минуте вперед «Реал» вывел форвард Карим Бензема, но на 84-й «Барса» вновь сравняла счет благодаря голу Ансу Фати.

Команды завершили основное время матча вничью и перешли в овертайм, а на 98-й минуте полузащитник Федерико Вальверде забил гол и принес мадридцам победу.

В финале Суперкубка «Реал» встретится с победителем пары «Атлетико» — «Атлетик».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Israel Kazakhstan (раскрыть)
сегодня в 11:44
Нет, не надо.
санек002
санек002
сегодня в 11:31
барса уже не та!вот и получила то что получила!
3ton
3ton
сегодня в 11:07
Хороший матч . Барса проиграла из-за грубых ошибок в обороне . По игре Барселона смотрелась лучше и по моментам . Работа Хави видна . Молодым надо опыт и будет новая эра побед у Барселоны . Потенциал огромный , надо время
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
сегодня в 09:54
Чави отстой, гнать надо, да?
V.Е.N.О.M
V.Е.N.О.M
сегодня в 09:26
5 класико подряд нагибаем барсу))))))))))))))))))) Шикарная серия...
ОПС
ОПС
сегодня в 08:26
Матч состоялся, победитель известен. Ждем финала.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:07
Матч удался на славу.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:57
Реал с победой, в данный конкретный момент сливочные играют лучше Барсы. Надеюсь в недалёком будущем каталонцы наберут нужные кондиции.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:45
Реал сейчас предпочтительней выглядит
Ми Ша
Ми Ша ответ da da da (раскрыть)
сегодня в 07:36
Даже лайк поставлю, ты исчезающий вид болельщика Барселоны на этом сайте... Удачи в матче за третье место...)).
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 07:04
Ожидаемый результат. Реал сейчас объективно сильнее.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:40
Зачем до доп время тянули?!
ABir
ABir
сегодня в 06:04
Победил тот, кто больше заслуживал
112910415
112910415
сегодня в 05:44
тот случай, когда поражение не особо огорчает -
Барса возвращается потихонечку !
STVA 1
STVA 1 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 05:03
Думаю у Барсы будет всё хорошо
sv_1969
sv_1969
сегодня в 03:16
Хороший матч
RoArt
RoArt ответ da da da (раскрыть)
сегодня в 03:09
    kasyak7
    kasyak7
    сегодня в 02:18
    Сколько раз зареквюст не ставить на соблазнительный подозрительный коэффициент.ну нет же повелся на Реал..
    eleven LC
    eleven LC ответ da da da (раскрыть)
    сегодня в 02:06
      eleven LC
      eleven LC
      сегодня в 02:00
      И ещё не много добавлю-Барселона не побеждает Реал 3! года
      В феврале бедет 3 года
      Такая вот замечательная информация!
      eleven LC
      eleven LC
      сегодня в 01:29
      Это была 100-я победа Реала над Барселоной в Класико
      Исторический момент!
      stanichnik
      stanichnik
      сегодня в 01:26
      Игра показала, что Барса выздоравливает, но до полного излечения еще далеко.
      D.E.S.P.E.R.A.D.O
      D.E.S.P.E.R.A.D.O
      сегодня в 01:13
      5 победа подряд😂😂👍🏻👍🏻😂😂😂😂😂😂😂
      Ironigor
      Ironigor
      сегодня в 01:13
      Реал с Победой !!!
      амурец
      амурец
      сегодня в 01:11
      Все по делу, Реал обыграл Барселону
      da da da
      da da da ответ Incredulous (раскрыть)
      сегодня в 01:00
      если по делу то нет вопросов,а тут как видишь есть.))
      NOVA
      NOVA
      сегодня в 00:56
      да и в конце конечно Реал вообще мог дожать барсу, забить еще парочку, ну Камавинга конечно не Вини, не смог реализовать!!!
      Руслан Латыпов
      Руслан Латыпов
      сегодня в 00:53
      Равный матч был по моему мнению
      протон
      протон ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
      сегодня в 00:53
      В корне не согласен .
      Incredulous
      Incredulous ответ da da da (раскрыть)
      сегодня в 00:47
      Я понимаю, что тебе обидно, когда Барселона проигрывает Реалу, но поверь то, что ты себя выставляешь клоуном перед всеми, ничего не изменит.
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