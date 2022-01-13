«Реал» обыграл «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании

В матче 1/2 финала Суперкубка Испании «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 3:2.
На 25-й минуте счет во встрече открыл нападающий мадридцев Винисиус Жуниор. На 41-й каталонцы ответили голом Люка Де Йонга. На 72-й минуте вперед «Реал» вывел форвард Карим Бензема, но на 84-й «Барса» вновь сравняла счет благодаря голу Ансу Фати.
Команды завершили основное время матча вничью и перешли в овертайм, а на 98-й минуте полузащитник Федерико Вальверде забил гол и принес мадридцам победу.
В финале Суперкубка «Реал» встретится с победителем пары «Атлетико» — «Атлетик».
Очередное классико проиграно.. теперь уже с Хави во главе, у него уже есть неудачный опыт в этом плане..
Болельщикам Барселоны пожелаю терпения) Москва тоже не сразу строилась. Невозможно выиграть в матче, где самые опытные игроки допускают детские ошибки.. люди, которые должны вести за собой молодёжь, привозили голы и опасные моменты. У сливочных впереди играют классные игроки и они естественно воспользовались такими подарками.
За некоторые решения хочется покритиковать и Хави.. особенно за Абде.
Очередное классико проиграно.. теперь уже с Хави во главе, у него уже есть неудачный опыт в этом плане..
Болельщикам Барселоны пожелаю терпения) Москва тоже не сразу строилась. Невозможно выиграть в матче, где самые опытные игроки допускают детские ошибки.. люди, которые должны вести за собой молодёжь, привозили голы и опасные моменты. У сливочных впереди играют классные игроки и они естественно воспользовались такими подарками.
За некоторые решения хочется покритиковать и Хави.. особенно за Абде.
Никто не спорит, что Реал сейчас сильнее Барселоны, но конкретно в этом матче, сливочные не были явно лучшими. Грамотно воспользовались своими моментами в отличии от каталонцев.
Никто не спорит, что Реал сейчас сильнее Барселоны, но конкретно в этом матче, сливочные не были явно лучшими. Грамотно воспользовались своими моментами в отличии от каталонцев.