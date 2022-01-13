«Челси» вышел в финал Кубка Английской Лиги, обыграв «Тоттенхэм»

В ответном матче 1/2 финала Кубка Английской Лиги «Челси» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0.
Единственный гол во встрече забил защитник «синих» Антонио Рюдигер на 18-й минуте.
В первом матче полуфинала «Челси» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
В финале «Челси» встретится с победителем пары «Ливерпуль» — «Арсенал».
С победой
С победой
Сегодня была больше ничейная игра. Челси во втором тайме дурака валяли играя от счёта, да и Шпоры по лучше стали после перерыва.
Сегодня была больше ничейная игра. Челси во втором тайме дурака валяли играя от счёта, да и Шпоры по лучше стали после перерыва.