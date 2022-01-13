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«Челси» вышел в финал Кубка Английской Лиги, обыграв «Тоттенхэм»

сегодня, 00:42
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

В ответном матче 1/2 финала Кубка Английской Лиги «Челси» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече забил защитник «синих» Антонио Рюдигер на 18-й минуте.

В первом матче полуфинала «Челси» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

В финале «Челси» встретится с победителем пары «Ливерпуль» — «Арсенал».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ протон (раскрыть)
сегодня в 12:53
но всё же скажем так подсунул гол в свои ворота, правда отделались сильным испугом.а так отстоял отлично.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Mishka_Sakhalin (раскрыть)
сегодня в 12:25
такие эпизоды встречаются крайне редко,поэтому к своему стыду,я не знал о таком нюансе. Спасибо за ликбез.
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 10:41
Трудно будет играть против шпор...за Арсенал VAR может и не впрягётся, так сильно арбитры хотят дать пробить Тоттенхэму с точки, что, прям, ЛОЛ
Roger Young
Roger Young
сегодня в 09:58
Шпоры снова показали себя. Выступили не хорошо и не плохо. Как обычно, как ..овно в проруби
Elliada
Elliada ответ avici_liverpool (раскрыть)
сегодня в 09:51
Сначала Арсенал пройдите
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 08:32
накажем пенсов 27 февраля на уэмбли
С победой
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:08
Ждем финал Челси-Ливерпуль
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 08:04
Челси легко разобрался с соперником. С победой!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:59
В этой паре победитель двухматчевого противостояния угадывался легко.
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 07:24
А вроде его продавать собираются
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:00
Шпоры постоянные клиенты Челси...
112910415
112910415
сегодня в 06:00
финал будет хорош !
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 05:06
Всех с победой, с выходом в финал. Теперь надо постараться выигрывать финал и забирать Кубок. В любом случае соперник будет интересным.
Сегодня была больше ничейная игра. Челси во втором тайме дурака валяли играя от счёта, да и Шпоры по лучше стали после перерыва.
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 03:33
Вратарь за линией мяча, следовательно последний защитник считается вратарём. Пас на Кейна был в офсайд, т.к. линия чертится по предпоследнему защитнику.
протон
протон
сегодня в 02:35, ред.
Кепа красава набрал уверенности в себя и доверия главного тренера может даже станет будущем Чехом для Челси
протон
протон
сегодня в 02:33
Если Кепа специально выдержал линию офсайда, а не на панике стоял у линии штрафной, то это IQ 200
Akatsuki72
Akatsuki72 ответ Bensurr (раскрыть)
сегодня в 02:21
И где там был чистый? Правило вне игры ещё никто не отменял и не изменял. А офсайд там был 100%. К тому же один гол и так бы ничего не решил.
Akatsuki72
Akatsuki72
сегодня в 02:19
Уверенно вышли финал, хотя по игре в данном была скорее ничья, но по правилам Шпоры забить не смогли.
протон
протон
сегодня в 01:33
всех с наступающим.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 01:33
Конте надо разгребать Моуриньовы конюшни. Ребята вообще атаковать разучились.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Carl Lewis (раскрыть)
сегодня в 01:30
Если это будет старый добрый оЛИВЕР, то будем в финале. Ведь чисто под этого рефери переносили матч.
протон
протон
сегодня в 01:28
в Англ. лиге . мои клубы это Челси и МЮ . Всех с наступающим друзья.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Mishka_Sakhalin (раскрыть)
сегодня в 01:28
Ну да, именно этот эпизод.
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ Bensurr (раскрыть)
сегодня в 01:22
Правила изучите.
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 01:15
В моменте, когда Кепа вышел за линию и Рюдигер остался последним?!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:15
Челси вполне заслуженно выиграл и вышел в финал !!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 01:05
Жаль, в чемпе вернется должок
Bensurr
Bensurr
сегодня в 00:58, ред.
Чистый гол Тоттенхема не засчитали судья заташил челси
протон
протон
сегодня в 00:55
Об свою ногу споткнулся и кто-то ещё пеналь требует, смешные вы
Сантус
Сантус ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 00:51
РОналду хеттрик,Месси два...:)
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