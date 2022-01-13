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«Фиорентина» обыграла «Наполи» в Кубке Италии и вышла в 1/4 финала

вчера, 22:43
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 5Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаЗакончился в доп. время

В рамках 1/8 Кубка Италии «Наполи» дома уступил с «Фиорентине» (2:5).

Счет в матче на 41-й минуте игры открыл нападающий «Фиорентины» Душан Влахович. Спустя 3 минуты Дрис Мертенс восстановил равновесие. На 58-й минуте защитник Кристиано Бираги вывел «фиалок» вперед. На последних минутах матча Андреа Петанья спас ничью для «Наполи» в основное время. Судьба матча решалась в овертаймах. На 106-й минуте Лоренцо Венути вывел клуб из Флоренции снова вперёд, на 108-й минуте польский новичок «фиалок» Кшиштоф Пёнтек отличился точным ударом. На 119-й минуте полузащитник «Фиорентины» Юссеф Малех установил окончательный счет на табло — 2:5. «Фиорентина» выходит в 1/4 Кубка Италии, а «Наполи» завершает выступления в этом турнире.

Отметим, что в концовке первого тайма был удален с поля вратарь «Фиорентины» Бартломей Дронговски, а на 84-й минуте красную карточку перед собой увидел Ирвинг Лосано. На 95-й минуте Фабиан Руис оставил «Наполи» вдевятером.

В параллельном матче «Милан» примет на своем поле «Дженоа».

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 04:20
Хороший матч выдали команды. С победой фиалок!
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 00:18
Кокорин еще и кубок возьмёт!))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:03
Спаллетти совсем "посыпался"...
Вот что значит не пожать руку Рую Витории....
Чуть более чем за месяц 4 домашних поражения...От Аталанты,Специи,Эмполи и Фиорентины....

Лишь 4 победы в 13-ти последних официальных играх - не то на что рассчитывали неаполитанцы в начале сезона....
drug01
drug01
вчера в 23:06
Вот этого не ждали
протон
протон
вчера в 23:02
Кокорину надо открыть завод по производству стульев и скамеек.
протон
протон
вчера в 23:00
По-настоящему подлый поступок совершил Пентек, отличившись в дебютном матче за команду. Просто представьте, лидер целых полтора года тащит на себе все практически в одиночку, не считая небольшой помощи от Влаховича, и до сих пор не имеет голов, ибо работает на благо клуба, а этот сразу потянул одеяло на себя. Думаю команда из уважения к Сане может взбунтоваться и бойкотировать Пентека после такого. На месте руководства отстранил бы поляка, чтобы снизить негатив к нему от игроков.
particular
particular
вчера в 22:58
А Санька пропустил такую героическую зарубу...
Вклад в победу не внёс, но и не мешался, - что уже хорошо :))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:58
Спасибо Сане, руководил игрой из-за бровки
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:58
Кокорин Может взять титул....
Futurista
Futurista
вчера в 22:50
Норм так лысого физрука вынесли фиалки...
протон
протон
вчера в 22:45
Ах как же был хорош Кокистута...
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