«Фиорентина» обыграла «Наполи» в Кубке Италии и вышла в 1/4 финала

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вчера, 22:43

В рамках 1/8 Кубка Италии «Наполи» дома уступил с «Фиорентине» (2:5).

Счет в матче на 41-й минуте игры открыл нападающий «Фиорентины» Душан Влахович. Спустя 3 минуты Дрис Мертенс восстановил равновесие. На 58-й минуте защитник Кристиано Бираги вывел «фиалок» вперед. На последних минутах матча Андреа Петанья спас ничью для «Наполи» в основное время. Судьба матча решалась в овертаймах. На 106-й минуте Лоренцо Венути вывел клуб из Флоренции снова вперёд, на 108-й минуте польский новичок «фиалок» Кшиштоф Пёнтек отличился точным ударом. На 119-й минуте полузащитник «Фиорентины» Юссеф Малех установил окончательный счет на табло — 2:5. «Фиорентина» выходит в 1/4 Кубка Италии, а «Наполи» завершает выступления в этом турнире.

Отметим, что в концовке первого тайма был удален с поля вратарь «Фиорентины» Бартломей Дронговски, а на 84-й минуте красную карточку перед собой увидел Ирвинг Лосано. На 95-й минуте Фабиан Руис оставил «Наполи» вдевятером.

В параллельном матче «Милан» примет на своем поле «Дженоа».