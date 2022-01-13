«Интер» обыграл «Ювентус» и завоевал Суперкубок Италии

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сегодня, 01:33

В матче за Суперкубок Италии «Интер» обыграл «Ювентус» со счётом 2:1.

Счет в матче открыл полузащитник туринцев Уэстон МакКенни на 25-й минуте. На 35-й форвард миланцев Лаутаро Мартинес ответил голом, реализовав пенальти.

В основное время команды не выявили победителя и перешли в овертайм, где победу забрал «Интер» благодаря голу нападающего Алексиса Санчеса на 120+1 минуте.