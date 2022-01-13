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«Интер» обыграл «Ювентус» и завоевал Суперкубок Италии

сегодня, 01:33
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусЗакончился в доп. время

В матче за Суперкубок Италии «Интер» обыграл «Ювентус» со счётом 2:1.

Счет в матче открыл полузащитник туринцев Уэстон МакКенни на 25-й минуте. На 35-й форвард миланцев Лаутаро Мартинес ответил голом, реализовав пенальти.

В основное время команды не выявили победителя и перешли в овертайм, где победу забрал «Интер» благодаря голу нападающего Алексиса Санчеса на 120+1 минуте.

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Все комментарии
kust07
kust07
сегодня в 15:08
Матч договорняк скорее всего
drive45
drive45
сегодня в 15:07
Кто в игре побольше забивает, тот в итоге-побеждает. Интер -Брависимо.
Sexual Harassment
Sexual Harassment
сегодня в 12:21
Интер давил всю вторую половину матча. Логичный исход, хоть и мяч был буквально подарен противнику на последней минуте Алексом Сандро.
faneng
faneng
сегодня в 11:21
Ооо, как Ювентус стал играть без Роналду! Лучший клуб мира! Роналду им так мешал, так мешал, а теперь - блеск и феерия на поле!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 11:15
Чуть было не отскочили, как против Ромы. Санчес красава
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 10:38
Без Кьезы зебры сильно потеряли в атаке. 2 удара в створ за 120 минут это мало даже для Аллегри. Понимаю, если бы Симеоне так играл, но Аллегри-то всегда умел выдавливать 3 удара в створ.
allemz
allemz
сегодня в 10:19
Ювентус вообще никому не конкурент, жалкое зрелище
V.Е.N.О.M
V.Е.N.О.M
сегодня в 09:25
Ну опять Роналду виноват))))))))))))))))))) Поздравляю аллегри,теперь то Роналду нет,у Интера будете выигрывать,А нет,не получилось)))))))))))))))))
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 09:17
Как можно было проиграть такому Интеру?! Как?! Как эта команда моет лидировать в чемпионате? Ну что они по сути показали? Даже в ослабленном составе Юве выглядел получше и мог , даже должен был выигрывать ! Забей Бернардески с убойной позиции и ещё были моменты. Но этот гол на последних секундах- это конечно какая то катастрофа. Жаль, очень жаль! Понятно , что этот Суперкубок не столь важен , но все таки так глупо его отдать ! Ведь временам мы просто давили этот Интер. Очень слабо сыграл Дибала на мой взгляд. Всё-таки эта победа над Ромой пошла на пользу, поднялся боевой дух и снова стали похожи на команду. Нужно в каждом оставшемся матче давить соперников как мы это делали раньше.
Sadjon
Sadjon
сегодня в 08:19
Интер заслуженно выиграл и получил трофей......
SHMEL
SHMEL
сегодня в 08:01
Обидно, но Интер сейчас сильнее. С победой миланцев.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:00
Юве без дайвера софсем плох...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 07:51
Интер победил случайно , Ювентус сильнейший !
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:21
Щас в Италии Интер лучший
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 07:10
Интеристов с победой
нечитайло
нечитайло
сегодня в 06:57
Наши поздравления
112910415
112910415
сегодня в 05:46
заслуженная победа !
протон
протон
сегодня в 03:08, ред.
Еще вот что, возможно я получу предупреждение, многие не загружают видео игр с ютьюба боясь получить карточку, как я понимаю можно если с иностранного ресурса, а вот с нашего нельзя, нельзя как то это упростить? Нельзя расширить возможности упрощая загрузку. Ведь я работаю в общих интересах, благодаря мне были внедрении две очень важные позиции на сайте, это быстрый скроллинг вверх, и отображение оповещения тех кто отписал вам и новости. где колокольчик.
протон
протон
сегодня в 03:01
Почему не показывают видео отрывки. ведь На сайте движок это позволяет.
протон
протон
сегодня в 02:23
Блин, сидел уже в предвкушении серии пенальти и тут Сандро вдруг вмешался)
Интер с победой, Юве должно быть очень обидно пропустить на 120 мин.
протон
протон
сегодня в 02:22
23 ударов против 8 у Юве, 6/2 в створ, Ювентус не заслужил победы, а Интер обязан был и с большим счетом выиграть. Миланцев с финалом.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 02:20
И все в дополнительное время .......
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
сегодня в 02:12
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    сегодня в 01:59
    Мои поздравления!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
    сегодня в 01:50
    Сандро сколько заплатили за этот голевой пас на 121-й минуте?)
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri
    сегодня в 01:46
    Суперкубок наш! Интеристы с победой!
    Птица Феникс
    Птица Феникс
    сегодня в 01:37
    «Интер» - мои поздравления!
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