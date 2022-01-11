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Мурило сегодня прилетит в Бразилию для подписания контракта с «Палмейрас»

вчера, 20:43

Защитник «Локомотива» Мурило Серкейра близок к переходу в «Палмейрас».

Журналиста Вене Касагранде сообщает, что сегодня, 11 января, Мурило прибудет в Сан-Паулу для прохождения медосмотра и подписания контракта.

В текущем сезоне 24-летний бразилец сыграл в РПЛ в пяти матчах.

Ранее сообщалось, что Мурило получил предложения от более чем 20 клубов.

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Все комментарии
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сегодня в 04:26
Палмейрас хороший клуб
протон
протон
вчера в 21:24
Раз авторы чемпа, так любят напоминать,...
Было бы неплохо, напомнить сумму, за котрую игрок перешел в Локо, ну и полную статистику игрока за все сезоны. Диана, не благодарите, за идею для еще одной статьи..
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:59
Мурило только в Бразилию там ему место.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:49
На родину потянуло
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