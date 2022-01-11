Мурило сегодня прилетит в Бразилию для подписания контракта с «Палмейрас»

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вчера, 20:43

Защитник «Локомотива» близок к переходу в «Палмейрас».

Журналиста Вене Касагранде сообщает, что сегодня, 11 января, Мурило прибудет в Сан-Паулу для прохождения медосмотра и подписания контракта.

В текущем сезоне 24-летний бразилец сыграл в РПЛ в пяти матчах.

Ранее сообщалось, что Мурило получил предложения от более чем 20 клубов.