Мурило сегодня прилетит в Бразилию для подписания контракта с «Палмейрас»

Защитник «Локомотива» Мурило Серкейра близок к переходу в «Палмейрас».
Журналиста Вене Касагранде сообщает, что сегодня, 11 января, Мурило прибудет в Сан-Паулу для прохождения медосмотра и подписания контракта.
В текущем сезоне 24-летний бразилец сыграл в РПЛ в пяти матчах.
Ранее сообщалось, что Мурило получил предложения от более чем 20 клубов.
Было бы неплохо, напомнить сумму, за котрую игрок перешел в Локо, ну и полную статистику игрока за все сезоны. Диана, не благодарите, за идею для еще одной статьи..
Было бы неплохо, напомнить сумму, за котрую игрок перешел в Локо, ну и полную статистику игрока за все сезоны. Диана, не благодарите, за идею для еще одной статьи..