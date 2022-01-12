Канте и Тиаго Силва вылечились от коронавируса

Главный тренер «Челси» сообщил, что защитник и полузащитник выздоровели от коронавируса перед ответным матчем 1/2 финала Кубка Лиги против «Тоттенхэма».

Решение относительно участия Тияго и Нголо мы примем в последнюю минуту. Они сдали кардио-тесты и тесты на коронавирус, чтобы следовать протоколам, чтобы мы могли вернуть их к тренировкам, поэтому нам нужно подождать, чтобы увидеть, могут ли они участвовать, а затем посмотреть, как они отреагируют.

Выпускать их на поле – это авантюра, поэтому я не уверен, сможем ли мы это сделать и какую ответственность мы готовы взять на себя. Мы должны идти шаг за шагом. Я даже не уверен, что они приступят к тренировкам, но если они приступят, тогда мы решим.