Де Лигт: «В начале сезона нам не хватало Роналду»

Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт о линии атаки команды в этом сезоне.
Да, нам не хватало Криштиану Роналду в начале сезона, ведь он был тем футболистом, который всегда забивал, даже когда у него был лишь один момент.
Сейчас же себя начали проявлять и другие атакующие игроки, хочется отметить Дибалу и МакКенни.
Если раньше (до Роналду) Юве действовало как единый механизм, то после его ухода, все только искали Роналду, который заточил всю игру только под себя. Итог мы видим Юве с трудом борется за место в ЛЧ, а о чемпионстве можно забыть на ближайшие годы.
Если раньше (до Роналду) Юве действовало как единый механизм, то после его ухода, все только искали Роналду, который заточил всю игру только под себя. Итог мы видим Юве с трудом борется за место в ЛЧ, а о чемпионстве можно забыть на ближайшие годы.
Ему же рекорды личные ставить нужно...
Ему же рекорды личные ставить нужно...