ГлавнаяНовостиСтратегия и тактикаИталия. Серия А 2021/2022

Де Лигт: «В начале сезона нам не хватало Роналду»

сегодня, 13:57

Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт о линии атаки команды в этом сезоне.

Да, нам не хватало Криштиану Роналду в начале сезона, ведь он был тем футболистом, который всегда забивал, даже когда у него был лишь один момент.

Сейчас же себя начали проявлять и другие атакующие игроки, хочется отметить Дибалу и МакКенни.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:36
Роналду просто всех подавливал.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:33
Ничего Юве потихоньку находит свою игру.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:25
Слова Де Лигта ещё раз подтверждают, что пребывание Роналду в Юве разрушило командную игру.
Если раньше (до Роналду) Юве действовало как единый механизм, то после его ухода, все только искали Роналду, который заточил всю игру только под себя. Итог мы видим Юве с трудом борется за место в ЛЧ, а о чемпионстве можно забыть на ближайшие годы.
Jake Fallop
Jake Fallop
сегодня в 14:48
О чем ты, воллейболист??.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:46
Рон гениален, но он не играет на команду
BagioR
BagioR
сегодня в 14:23
И с тренером проблема. Гений но трус.
BagioR
BagioR
сегодня в 14:21
Его и сейчас не хватает. Вернее не хватает нападающего который умеет забивать. Еще полузащитников нехватает. Да и с защитой проблемы есть. Маккени да можно выделить. А Пашку за что? Сидит с медсестрами в карты рубится.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:17
А МЮ и в разгаре его не хватает,Или Роналду МЮ не хватает...хрен их разберёшь!
asraeil
asraeil
сегодня в 14:16
Вам не хватало командной игры
shlomo
shlomo
сегодня в 14:13
Он вас просто тормозил в развитии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:02
Патамушта он одеяло тянул на себя.
Ему же рекорды личные ставить нужно...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:58
Все уже начинают адаптироваться без него
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