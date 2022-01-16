Де Лигт: «В начале сезона нам не хватало Роналду»

Защитник «Ювентуса» о линии атаки команды в этом сезоне.

Да, нам не хватало Криштиану Роналду в начале сезона, ведь он был тем футболистом, который всегда забивал, даже когда у него был лишь один момент.

Сейчас же себя начали проявлять и другие атакующие игроки, хочется отметить Дибалу и МакКенни.