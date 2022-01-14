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Тухель: «„Ман Сити“ лучше справился с травмами и коронавирусом»

вчера, 17:29
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси15:30 Не начался

Наставник «Челси» Томас Тухель порассуждал о борьбе за титул накануне матча 22-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

Потеряет ли «Челси» шансы на титул, если проиграет завтра? Возможно.

«Ман Сити» лучше справился с травмами и коронавирусом. Почему так случилось? Сложно ответить. Может, это удача. Может, они просто лучше работают.

У них было меньше травм, они реже играли в ослабленном составе. Это огромная разница.

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Все комментарии
kust07
kust07
вчера в 23:23
Отмазки гонит
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 20:42
Будет ничья.
sash71
sash71
вчера в 19:20
Трудно не согласится с Тухелем. Когда большая часть команды в лазарете и ты как тренер лепишь игру из того, что осталось шевелиться и ходить.
протон
протон
вчера в 18:57
Что есть то есть, Сити создал отрыв когда у Челси не было пол команды, а оставшаяся полкоманды играла без замен.
И у Пепа дисциплиной всё в порядке. Поэтому лучше справились.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:02
Травмы и болезни приходят никого не спросив, как в спорте, так и в обычной жизни простых людей.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:56
Тут кому как больше повезет. Никогда не угадаешь. Клопп вон думал что раз у него все игроки вакцинированы то коронавирус не проникнет в его команду но просчитался.
beefs
beefs
вчера в 17:48
конечно лучше организация...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:30
Поставлю на Челси!
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