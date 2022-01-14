Тухель: «„Ман Сити“ лучше справился с травмами и коронавирусом»

Наставник «Челси» порассуждал о борьбе за титул накануне матча 22-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

Потеряет ли «Челси» шансы на титул, если проиграет завтра? Возможно.

«Ман Сити» лучше справился с травмами и коронавирусом. Почему так случилось? Сложно ответить. Может, это удача. Может, они просто лучше работают.

У них было меньше травм, они реже играли в ослабленном составе. Это огромная разница.