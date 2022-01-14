Тухель: «„Ман Сити“ лучше справился с травмами и коронавирусом»

Наставник «Челси» Томас Тухель порассуждал о борьбе за титул накануне матча 22-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».
Потеряет ли «Челси» шансы на титул, если проиграет завтра? Возможно.
«Ман Сити» лучше справился с травмами и коронавирусом. Почему так случилось? Сложно ответить. Может, это удача. Может, они просто лучше работают.
У них было меньше травм, они реже играли в ослабленном составе. Это огромная разница.
И у Пепа дисциплиной всё в порядке. Поэтому лучше справились.
И у Пепа дисциплиной всё в порядке. Поэтому лучше справились.