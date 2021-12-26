Рассказов полезнее в атаке, чем Зобнин и Умяров в сумме. Слабая игра хавбеков навредила «Спартаку»

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вчера, 18:29

Неслучайно нашли новичка в середину.

Центральные защитники заметно острее хавбеков

У Рассказова 1 голевой пас в РПЛ , у Зобнина и Умярова суммарно только же. А хавбеки сыграли больше минут, чем Николай. Критикуемый многими – и часто за дело, молодой крайний защитник, которого поставили в центр обороны, набрал 1.41 xA (потенциальные ассисты). Изначально основная пара центральных хавбеков Витории суммарно выжала 0.54 xA, показатель почти в три раза ниже.

У Джикии статистика лучше в полтора раза. У Жиго почти в два раза. По «гол плюс пас» в РПЛ Георгий и Самуэль равны Роману и Наилю. Добавление Хендрикса, Литвинова и даже более атакующего Игнатова ничего не меняет. Пятерка по качеству шансов наиграла ровно на 1 ассист. Чудо, что у них две голевые передачи на пятерых. К слову, Крал, который уехал в августе, успел отдать одну голевую.

Умяров не создает даже один момент в среднем за полтора часа игрового времени. У Зобнина этот показатель всего 0.6. Роману необходимо сыграть три полных матчах, чтобы в лучшем случае дважды откатить мяч под удары. Для сравнения, проблемный Ларссон создавал осенью по 3.5 момента за 90 минут. У Крала этот показатель на старте РПЛ такой, как у Зобнина и Умярова вместе.

Много разговоров вели о неудачных поисках правого защитника, но еще один селекционный прокол – отсутствие в заявке центрального хавбека высокого международного уровня. Умяров оказался слишком молодым, чтобы управлять игрой. А у Зобнина был сложнейший период. Свою высокую зарплату в 3.5 млн евро в год трудолюбивый хавбек, увы, не оправдывает на поле.

Полузащитники не обеспечили баланс в обороне

Может, Умяров и Зобнин пригодились в защите? Никак нет, и появление Литвинова, который провел парочку матчей в более высоком темпе, чем коллеги – доказательство, как «Спартак» нуждался в человеке, способном обозначить борьбу. Команда постоянно атаковала, по проценту владения мячом коллектив тренера Витории в пятерке лучших. А вот реакция на чужие контратаки была неправильной.

Персонально часто ошибались в чужих голевых атаках Рассказов и Айртон. Нередко угроза для невезучего Максименко приходила через фланги. Но у Зобнина и Умярова тоже были очевидные ляпы в защите. А отсутствие надежной второй линии прессинга навредило обороне как системе. А ведь речь о команде, которая отбирает мяч высоко, как «Локомотив», «Краснодар» или рекордсмены из «Динамо».

Зобнин и Умяров немало набегали, а полезными не были. По отборам лидирует Литвинов, по 2.4 в среднем за полный матч. У Зобнина и Умярова суммарно речь всего о 3.4 победах с глазу на глаз. Кофрие, Айртон и Ломовицкий более цепкие игроки, чем Наиль и Роман. Также учтем перехваты, ведь «Спартак» — команда «первого номера» с высокой линией защиты и атакующим положением латералей.

В теории Зобнин, Умяров и их коллеги по позиции должны собирать много перехватов на чужой половине поля, чтобы волнами накатывать на чужие ворота и выжимать максимум, даря Ларссону и Бакаеву – самые продуктивные плеймейкеры по последним передачам в команде, время и место для ассистов. На практике Роман 12-й по перехватам, Наиль лишь 9-й. Оба сильно уступают Хендриксу, не говоря о Рассказове, самом старательном в игре на опережение.

Вот и получается, что хавбеки тихо отсиделись в полупозиции. В атаке не помогли, хотя несчастные рекордные для команды 3 ассиста Бакаева в РПЛ подсказывают, что в передачах Умярова и Зобнина «Спартак» нуждался. Москвичи лишь 12-е по забитым мячам и на 8-м месте по качеству шансов без учета пенальти. Но и в обороне центральные хавбеки ключевую роль в тактике не сыграли. У «Спартака» 26 пропущенных мячей и 7 поражений.

Знаем, что в 17 турах пропустили лишь 19 раз, не считая выезда в Санкт-Петербург. Но это точно не заслуга основных хавбеков. Впрочем, как и Литвинова, Игнатова или Хендрикса. И это еще не требуем от данных игроков выполнять функции глубинного плеймейкера, как делал Фернандо в чемпионском сезоне. У Романа и Наиля брак в передачах выше, чем у того самого Рассказова.

В Лиге Европы повезло со стилем соперников

Обратите внимание, сколько поединков на групповой стадии успешного похода в ЛЕ «Спартак» провел на встречных курсах из положения, которое команде и ее схеме «3-5-2» удобнее. «Легия» дома сыграла не так, как в Москве, владела мячом 67 % времени и не забила на 97-й минуте решающее пенальти. Поляки в Варшаве быстро пропустили, а дальше «Спартак» терпел и ждал, как против «Наполи».

Итальянцы, как и «Лестер», недооценили москвичей. Ребров рассказал, что Дака был впечатлен тем, как «Спартак» провел первый матч против команды Роджерса. Но там счет 3:4 в пользу англичан. В РПЛ против «Спартака» без середины поля не играли. А когда понадобился базис в Санкт-Петербурге, то счет знаете. Или когда «Динамо» включило веерный прессинг, то видели беспомощную игру «красно-белых» в дерби.

В самой концовке Джикия и Жиго отыгрались. Но вспомните, с чего разговор начинался – центральные защитники в атаке опаснее, чем центральные хавбеки. Без подач Кофрие или Ломовицкого, которые по классу далеки от оптимальной основы столь богатого клуба, «Динамо» сейчас делило первое место с «Зенитом». Один гол в этом сезоне для «красно-белых» многое значит.

Из шести побед в РПЛ сразу четыре в один мяч. Помним, как Зобнин выручил против «Уфы» голом и против «Ахмата» результативным пасом. Не забыли, что Умяров не позволил «Локомотиву» одержать победу в дерби. Принесли 5 пунктов, молодцы. Но с этим дуэтом в центре Самошникову не помешали забить победный гол в Казани. Крал и Хендрикс умудрились уступить «Нижнему Новгороду».

Логично, если Ваноли одобрит подписание Пруцева. Воспитанник «Краснодара» и «Чертаново» успешнее двигал мяч вперед в Самаре, чем его коллеги в столице. Но еще правильнее отдать Хендрикса и Ларссона (раз подписали Николсона), чтобы найти лидера полузащиты из числа легионеров. Цепкий хавбек с пасом как дефибриллятор при остановке сердца. «Спартак» надо перезапустить, а коллекцией форвардов все проблемы не решить.