16 дней без футбола позади. «Манчестер Юнайтед» возвращается с принудительного отдыха

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сегодня, 14:24

Революция Рангника возобновляется.

В понедельник вечером «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ньюкасла» в Премьер-Лиге, и этот матч станет для манкунианцев первым за 16 дней — именно столько продлилась вынужденная пауза в играх из-за вспышки коронавируса в команде. А ведь остановились «красные дьяволы» на очень интересном месте и наверняка не хотели бы терять даже то малое, что уже успели освоить и усвоить под началом Ральфа Рангника.

Накануне карантина

После случившегося 20 ноября разочаровывающего поражения от «Уотфорда» со счетом 1:4 Оле-Гуннар Сульшер отправился туда, где его уже заждались — в отставку. Норвежец ушел накануне насыщенного отрезка календаря, но из-за вспышки ковида в команде за месяц и неделю, прошедшие после ухода Сульшера, МЮ провел всего лишь 6 матчей — три под руководством временного тренера Каррика и три с Ральфом Рангником на тренерском мостике. Немца выдернули из «Локомотива», где он делал умное лицо и спорные трансферы, и заставили проявить те исключительные качества, о которых так много говорят.

После прощания с Сульшером результаты «Ман Юнайтед» резко пошли в гору: четыре победы и две ничьих. Причем одну мировую подписали с «Челси» на «Стэмфорд Бридж», что является стратегически хорошим результатом, а вторую с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов, уже имея в кармане путевку в 1/8 финала с первого места. Сам Рангник после восхождения на тренерский мостик МЮ одержал две скромные, но сухие победы в АПЛ — по 1:0 над «Кристал Пэлас» и «Норвичем». Оказалось, что тем самым немец повторил достижение Эрнеста Мэнгналла из 1903 года, став первым за 118 лет тренером манкунианцев, которому удалось начать свой путь с двух сухих побед в чемпионате.

«Дьяволы» требуют продолжения банкета

В декабре Рангник стелил соломку, повторяя на своей первой пресс-конференции в Англии о том, какой сложный футбол он проповедует и как непросто будет в кратчайшие сроки навязать новую идеологию «Ман Юнайтед» в условиях напряженного декабрьского графика. Впрочем, уже в матче против «Кристал Пэлас», буквально после одной тренировки под руководством Рангника, команда уже действовала энергично и пыталась высоко прессинговать. Временами достаточно успешно.

Правда, затем матч против «Норвича», в котором победный мяч в концовке забил Роналду с пенальти, а Давид Де Хеа совершил несколько роскошных сэйвов, дал понять, что МЮ Рангника — это пока что всего лишь карточный домик, пусть и построенный по симпатичному проекту. Если бы в тот момент Ральфу предложили взять двухнедельный перерыв на тактическую подготовку команды, он бы наверняка согласился, однако соревновательная пауза для «Юнайтед» наступила вовсе не из-за взвешенного решения нового тренера.

Иногда лучше не играть, чем играть

После матча с «Норвичем» по «Манчестер Юнайтед» ударил коронавирус, в результате чего манкунианцы не вышли на матчи против «Брентфорда» и «Брайтона», а тренировочная база клуба Кэррингтон была закрыта на несколько дней. В МЮ остались недовольны тем, что объявление о переносе матча с «Брентфордом» было сделано так поздно — менее чем за 24 часа до начала матча. Но по прошествии нескольких дней «красные дьяволы» должны отдавать себе отчет, что попали в список счастливчиков.

В начале зимы ковид стал серьезным игроком в Премьер-Лиге, и больше страдают команды, которые вынуждены играть с большим, но недостаточным для переноса матчей количеством потерь. Например, у «Челси» в игре с «Вулверхэмптоном» из-за положительных тестов не смогли принять участие 7 футболистов основного состава. Тухель сетовал на неравенство клубов в этом вопросе, настаивал, что подвергшиеся нападению омикрона команды теряют не только заболевших футболистов, но концентрацию и спокойствие оставшихся в строю, обеспокоенных сложившейся ситуации.

В надежде на «эффект Конте» в «Тоттенхэме»

На сегодняшний день в более выигрышном положении оказываются клубы, которые добиваются переноса своих матчей из-за вспышек коронавируса. В пример можно привести «Тоттенхэм», который после двухнедельного отсутствия выдал классный матч с «Ливерпулем» (2:2), выбил крепкий «Вест Хэм» из Кубка Английской Лиги (2:1) и разгромил «Кристал Пэлас» в «Боксинг Дэй» (3:0).

«Шпоры» вернулись с карантина не только отдохнувшими и голодными до футбола, но и заметно прибавили тактически, обрели фирменные черты команд Конте. В плотном графике у итальянца банально не было бы времени на важные уроки, но несчастье помогло «Тоттенхэему», и даже вылет из Лиги конференций не выглядит слишком большой платой за такую возможность.

В «Манчестер Юнайтед» похожая ситуация: тоже только что пришел новый тренер со своей особенной философией, насаждение которой требует времени. И «дьяволы» получили это время. С 14 декабря МЮ тренировался на поле в усеченном составе, в некоторые дни Кэррингтон оставался закрытым, зато известно, что Рангник и его помощники оперативно подготовили пакеты с видеоанализом для каждого футболиста, игроки МЮ изучали премудрости «гегенпрессинга» на удаленке.

Каждый получил «домашнее задание» тактического характера в дополнение к списку физических упражнений, и дотошный Рангник опросил каждого подопечного — здорового, травмированного, болеющего коронавирусом. А уже с 22 декабря большинство футболистов «Ман Юнайтед» вернулось к полноценным тренировкам, то есть к матчу с «Ньюкаслом» готовились практически в недельном цикле. Очень может быть, что вынужденные каникулы пойдут на пользу команде, Ральф Рангник уже потирает руки в ожидании возвращения в игру:

Физически ребята выглядят хорошо, в последние дни у нас были интенсивные тренировки, с которыми они справлялись отлично. Нам важно, чтобы футболисты были в хорошей физической форме, сейчас все в порядке, этот аспект не вызывает беспокойства. Прямо сейчас доступны все, кроме Поля Погба, мне будет непросто выбрать 11 игроков, которые начнут матч в стартовом составе.