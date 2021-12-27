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Мбаппе: «В следующем году хочу выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира»

сегодня, 22:28
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал15.02.2022 в 23:00 Не начался

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе порассуждал о предстоящем матче против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Я могу сказать лишь одно — ПСЖ победит.

Нас ждет сложный матч, но в 2022 году я хочу выиграть сначала Лигу чемпионов, а затем чемпионат мира.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 23:20
Дорогу осилит идущий, но ПСЖ пока не выглядит командой, способной выиграть Лигу Чемпионов.
LOpp
LOpp
сегодня в 23:18
Если даже Мбаппе выиграет лигу чемпионов и чемпионат мира, Золотой мяч все равно отдадут Месси.
drug01
drug01
сегодня в 23:14
Слишком на много замахнулся
beefs
beefs
сегодня в 22:44
хорошее желание, нужно стараться...
shur
shur
сегодня в 22:42
...скромнее надо себя вести , молодой ещё...!
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 22:41
Второй вероятнее.
протон
протон
сегодня в 22:39
Если основа реала подойдёт к матчу без травм, то Килиан вживую увидит почему ему летом нужно уходить в Реал. Серьёзно народ, ПСЖ играет в х пойми какой футбол, за все эти месяцы я так и не увидел какой либо тренерской работы/идеи в этом клубе. Они в чемпионате через раз теряют очки с аутсайдерами.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:36, ред.
Реально тебе нужен только Реал !!!
Ну а в этом матче победа за Реалом !!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 22:34
Очень крутое заявление!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 22:33
Ты знаешь, куда тебе надо перейти, чтоб всё это выиграть.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 22:31
У Дерзай парень, у тебя всё получится.
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