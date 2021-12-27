Мбаппе: «В следующем году хочу выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира»

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе порассуждал о предстоящем матче против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Я могу сказать лишь одно — ПСЖ победит.
Нас ждет сложный матч, но в 2022 году я хочу выиграть сначала Лигу чемпионов, а затем чемпионат мира.
|Пари Сен-Жермен-:-Реал
|15.02.2022 в 23:00 Не начался
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе порассуждал о предстоящем матче против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Я могу сказать лишь одно — ПСЖ победит.
Нас ждет сложный матч, но в 2022 году я хочу выиграть сначала Лигу чемпионов, а затем чемпионат мира.
Ну а в этом матче победа за Реалом !!!
Ну а в этом матче победа за Реалом !!!