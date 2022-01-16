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«Фейк чистой воды». Терюшков — о переходе Лантратова в «Локомотив»

сегодня, 17:13

Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков прокомментировал слухи об интересе «Локомотива» к голкиперу Илье Лантратову.

Это фейк чистой воды. Ни от одного клуба РПЛ мы не получали предложений по Лантратову. До конца сезона Илья останется в «Химках». Если говорить о теоретическом трансфере, то мы готовы его отпускать только в команду, где он будет первым номером. Это перспективный вратарь, в будущем — возможный первый номер сборной.

Рыбчинского нам не предлагали, мы его не рассматриваем сейчас. Какая-то странная история.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 17:55
«Фейк чистой воды». Терюшков — о переходе Лантратова в «Локомотив»
ДСА
ДСА
сегодня в 17:54
Локомотив жаба задушит платить 2,5 млн зелёных.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:31
Не в это так в следующее окно он уйдёт.
Cat01
Cat01
сегодня в 17:15
Это сказки
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