«Фейк чистой воды». Терюшков — о переходе Лантратова в «Локомотив»

Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков прокомментировал слухи об интересе «Локомотива» к голкиперу .

Это фейк чистой воды. Ни от одного клуба РПЛ мы не получали предложений по Лантратову. До конца сезона Илья останется в «Химках». Если говорить о теоретическом трансфере, то мы готовы его отпускать только в команду, где он будет первым номером. Это перспективный вратарь, в будущем — возможный первый номер сборной.

Рыбчинского нам не предлагали, мы его не рассматриваем сейчас. Какая-то странная история.