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Кучаев может обойтись «Рубину» в 5 млн евро

сегодня, 16:20

«Рубин» продолжает претендовать на хавбека ЦСКА Константина Кучаева.

Утверждается, что стороны согласовали сумму сделки — 5 млн евро. Речь идет об аренде с последующим правом выкупа.

О трансфере может быть объявлено на следующей неделе.

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Все комментарии
от себя добавлю
от себя добавлю
сегодня в 17:54, ред.
Я что-то не понял, зенит своего напа, при том рабочего - забивающего, за 5 млн. € предлагает, а в Рубин за 5 млн. € хотят взять кучаева, честно говоря - кота в мешке? Где логика?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:45
Пять млн нормальная сумма за аренду Костика.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 17:45
Вот что паспорт делает!
drug01
drug01
сегодня в 17:16
Деньги есть платите
AlVi77
AlVi77
сегодня в 17:13
Куча дороже Сергеева в 2.5 раза и в 5 раз Пруцева? Да, руководство наше и агентство Андреев чамо доведут до диквидации команды
lotsman
lotsman
сегодня в 17:12
Видимо Слуцкий знает, что делает.
санек002
санек002 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 17:02
леня спец бывалый!и цска он не понаслышке знает!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:01
Лёня знает,Кучай того стоит!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:56
Что-то много просят за него.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:38
Зачистка на ямской станции продолжается.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:35
Дорогие нынче российские паспорта на рынке !!!)
particular
particular
сегодня в 16:35
Продолжается какое-то нездоровое разбазаривание игроков...
То ли тяга заработать, то ли желание сплавить... То ли не пойми что...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 16:26
Паспортист нынче дорог.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 16:21
Надо договариваться.
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