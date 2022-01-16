Кучаев может обойтись «Рубину» в 5 млн евро

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сегодня, 16:20

«Рубин» продолжает претендовать на хавбека ЦСКА .

Утверждается, что стороны согласовали сумму сделки — 5 млн евро. Речь идет об аренде с последующим правом выкупа.

О трансфере может быть объявлено на следующей неделе.