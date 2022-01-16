Кучаев может обойтись «Рубину» в 5 млн евро

«Рубин» продолжает претендовать на хавбека ЦСКА Константина Кучаева.
Утверждается, что стороны согласовали сумму сделки — 5 млн евро. Речь идет об аренде с последующим правом выкупа.
О трансфере может быть объявлено на следующей неделе.
«Рубин» продолжает претендовать на хавбека ЦСКА Константина Кучаева.
Утверждается, что стороны согласовали сумму сделки — 5 млн евро. Речь идет об аренде с последующим правом выкупа.
О трансфере может быть объявлено на следующей неделе.
То ли тяга заработать, то ли желание сплавить... То ли не пойми что...
То ли тяга заработать, то ли желание сплавить... То ли не пойми что...