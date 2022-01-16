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Терюшков подтвердил интерес «Химок» к Рыбчинскому

сегодня, 18:12

Член наблюдательного совета «Химкок» Роман Терюшков прокомментировал слухи об интересе подмосковного клуба к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Рыбчинскому.

Рыбчинский и «Химки»? Есть небольшая заинтересованность, но комментировать пока рано. Мы многих игроков рассматриваем.

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KnowSoccer
KnowSoccer
сегодня в 19:10
Также Терюшков сегодня:

Рыбчинского нам не предлагали, мы его не рассматриваем сейчас. Какая-то странная история.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1298910/teryushkov-roman-himki
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:03
А Рыбчинский туда пойдёт!?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:31
Всё зависит от того как Химки закончат.
drug01
drug01
сегодня в 18:17
Надо брать
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