Терюшков подтвердил интерес «Химок» к Рыбчинскому

Член наблюдательного совета «Химкок» Роман Терюшков прокомментировал слухи об интересе подмосковного клуба к полузащитнику «Локомотива» .

Рыбчинский и «Химки»? Есть небольшая заинтересованность, но комментировать пока рано. Мы многих игроков рассматриваем.