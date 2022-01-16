Терюшков подтвердил интерес «Химок» к Рыбчинскому

Член наблюдательного совета «Химкок» Роман Терюшков прокомментировал слухи об интересе подмосковного клуба к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Рыбчинскому.
Рыбчинский и «Химки»? Есть небольшая заинтересованность, но комментировать пока рано. Мы многих игроков рассматриваем.
Рыбчинского нам не предлагали, мы его не рассматриваем сейчас. Какая-то странная история.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1298910/teryushkov-roman-himki
Рыбчинского нам не предлагали, мы его не рассматриваем сейчас. Какая-то странная история.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1298910/teryushkov-roman-himki