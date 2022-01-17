«Спартак» объявил состав на сбор в Дубае и огласил список соперников

Пресс-служба «Спартака» объявила состав на первый зимний сбор, который пройдёт в Дубае.
Тренироваться в ОАЭ под руководством Паоло Ваноли будет 31 игрок.
Вратари: Михаил Волков, Александр Максименко, Даниил Марков, Илья Свинов, Александр Селихов.
Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Артём Гуца, Георгий Джикия, Самуэль Жиго (француз присоединится к команде позже из-за простуды), Леон Классен, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов.
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Дмитрий Маркитесов, Виктор Мозес, Квинси Промес, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс, Даниил Хлусевич.
Нападающие: Джордан Ларссон, Шамар Николсон, Эсекель Понсе, Александр Соболев, Владислав Шитов.
В ОАЭ «Спартак» проведет несколько товарищеских матчей. 28 января состоится игра против словацкого «Слована», 2 февраля — против латвийской «Риги», 5 февраля — против малайзийского «Джохора», а 8 февраля — против «Урала». Все матчи начнутся в 17:00 по местному времени (в 16:00 по московскому).
Наверное первый сбор пройдёт в расширенном составе, а второй уже с меньшим количеством футболистов - отцепят слабо проявивших себя молодых. Тех же вратарей аж 5 человек, хотя в основе всего один.
Наверное первый сбор пройдёт в расширенном составе, а второй уже с меньшим количеством футболистов - отцепят слабо проявивших себя молодых. Тех же вратарей аж 5 человек, хотя в основе всего один.