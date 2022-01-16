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«Спартак» на 6 дней раньше вышел из отпуска по желанию Ваноли

сегодня, 08:33

«Спартак» почти на неделю раньше вышел из отпуска. Причина — личная просьба нового рулевого «красно-белых» Паоло Ваноли.

Утверждается, что изначально москвичи должны были вернуться в расположение команды 18 января.

Итальянец посчитал, что соперники по РПЛ «получили бы фору», поскольку «Зенит» отправился на сбор в ОАЭ 13-го числа, «Динамо» приступило к работе в Дохе 12-го, в тот же день ЦСКА провел первое занятие на испанском сборе.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:25
Какая разница-пить,или тренироваться?Нагрузка на организм одинаковая,а сменить одну жаркую страну на другую не так уж сложно.Не думаю,что хоть один отдыхал в Магадане.
Главный судья
Главный судья
сегодня в 10:24
Теперь игроки начнут сливать Ванолли)))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:22
Посмотрим какая от этого будет польза
1 984
1 984
сегодня в 10:18
Мне кажется, не все игроки встретили новость с энтузиазмом.
lotsman
lotsman
сегодня в 10:13
Правильно. Хватит Ваньку валять. Пора работать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:51
Первое поражение и скажут что недоотдыхали, тренер виноват!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 09:43
И теперь игроки "Спартака" ждут другого тренера:
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 09:38
Отдохнут на курорте вместе !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 09:32
Толи со СМИ что-то случилось ,толи с моей головой -у меня ДЕ ЖАВЮ ?! То про Жиго сейчас написали ,что он хочет вернуться во Францию из-за сына , хотя это было известно ещё при Тедеско ?! Сейчас про то ,что Спартак на 6 дней вышел раньше из отпуска .Тогда как ещё месяц назад всем было известно ,что выходят из отпуска 12 февраля ?! ???? В голове моей опилки ? Да ,Да ,Да !!! ))))))))))))))
ОПС
ОПС
сегодня в 09:28
К работе еще не успел приступить, а недовольных уже нажил.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:26
Не очень популярное решение
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:19
Потом будут рассказывать как мало они отдыхали.
particular
particular
сегодня в 09:13
Т.о., Ваноли сразу получил массу почитателей его тренерского таланта :))
Не много найдётся людей, готовых с энтузиазмом в глазах выдернуться из отпуска...
Алексей Филин
Алексей Филин
сегодня в 09:06
к переходу в другую лигу готовится
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:56
Спартак никогда так рано не начинал. Обычно они самые последние сборы начинали. И игрокам хорошо, на Мальдивах пузо греть, и частнику экономия на сборах. А тут пришёл тренер, раскомандовался ;)
Сразу начал набирать негативную оценку. Ещё и кроссы бегать заставит, и по мячу попадать. Пичаль...
Gahi
Gahi
сегодня в 08:53
Ну что, начало хорошее осталось дождаться результата. Удачи
112910415
112910415
сегодня в 08:45
для начала расстроил спортсменов ...
кто следующий ? )
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:40, ред.
Правильно, а то бы ещё неделю бухали, обжирались и на пляжах валялись, нагоняя жир. Хотя, это ещё ни о чём не говорит, что Ваноли это хороший и качественный тренер.
beefs
beefs
сегодня в 08:40
боится не набрать форму...
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