«Спартак» на 6 дней раньше вышел из отпуска по желанию Ваноли

«Спартак» почти на неделю раньше вышел из отпуска. Причина — личная просьба нового рулевого «красно-белых» Паоло Ваноли.
Утверждается, что изначально москвичи должны были вернуться в расположение команды 18 января.
Итальянец посчитал, что соперники по РПЛ «получили бы фору», поскольку «Зенит» отправился на сбор в ОАЭ 13-го числа, «Динамо» приступило к работе в Дохе 12-го, в тот же день ЦСКА провел первое занятие на испанском сборе.
Не много найдётся людей, готовых с энтузиазмом в глазах выдернуться из отпуска...
Не много найдётся людей, готовых с энтузиазмом в глазах выдернуться из отпуска...
Сразу начал набирать негативную оценку. Ещё и кроссы бегать заставит, и по мячу попадать. Пичаль...
Сразу начал набирать негативную оценку. Ещё и кроссы бегать заставит, и по мячу попадать. Пичаль...
кто следующий ? )
кто следующий ? )