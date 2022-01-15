Акинфеев — о сборах в Испании: «Для меня Кампоамор — это витамин D»

Голкипер ЦСКА рассказал, с чем у него ассоциируется испанский Кампоамор, в котором команда проводит зимние сборы.

Самые крутые ассоциации с Кампоамором — погода, позитив, то, что мы почти всегда здесь тренируемся одни, никто не мешает. Это позволяет сконцентрироваться на работе, плюс до пандемии всегда были хорошие соперники по матчам. Надеюсь, и в этом году с играми будет все нормально.

Кампоамор — идеальное место не только для тренировок, но и для туризма. Все знают, что Аликанте недалеко, в паре часов езды — Валенсия. Испания всегда солнечная, гостеприимная, туристическая, мы очень рады сюда приезжать.

Для меня Кампоамор — это витамин D. Мы недополучаем в Москве солнца, тепла, а здесь этого всегда хватает. Да, природа тут не такая богатая и красивая, как в России. Но мне понятно, почему англичане и все остальные покупают здесь недвижимость или просто регулярно приезжают сюда, чтобы нежиться на солнышке, играть в теннис, отдыхать, кайфовать от жизни.

Как провел свой собственный отпуск? Был дома с семьей, никуда не ездил, тренировался!