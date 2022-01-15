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Акинфеев — о сборах в Испании: «Для меня Кампоамор — это витамин D»

сегодня, 14:02

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, с чем у него ассоциируется испанский Кампоамор, в котором команда проводит зимние сборы.

Самые крутые ассоциации с Кампоамором — погода, позитив, то, что мы почти всегда здесь тренируемся одни, никто не мешает. Это позволяет сконцентрироваться на работе, плюс до пандемии всегда были хорошие соперники по матчам. Надеюсь, и в этом году с играми будет все нормально.

Кампоамор — идеальное место не только для тренировок, но и для туризма. Все знают, что Аликанте недалеко, в паре часов езды — Валенсия. Испания всегда солнечная, гостеприимная, туристическая, мы очень рады сюда приезжать.

Для меня Кампоамор — это витамин D. Мы недополучаем в Москве солнца, тепла, а здесь этого всегда хватает. Да, природа тут не такая богатая и красивая, как в России. Но мне понятно, почему англичане и все остальные покупают здесь недвижимость или просто регулярно приезжают сюда, чтобы нежиться на солнышке, играть в теннис, отдыхать, кайфовать от жизни.

Как провел свой собственный отпуск? Был дома с семьей, никуда не ездил, тренировался!

Недавно Акинфеев забил красивый гол на тренировке ЦСКА.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:10
Был бы Хоттабычем, отправил бы нежную натуру в солнечный Магадан, прям сейчас)).
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 14:09
Витамин D не катит без витамина К.
asraeil
asraeil
сегодня в 14:08
Ну по крайней мере морозов нет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:05
Солнце полезно для здоровья...
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