Команда из Польши интересуется нападающим «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Руденко может перебраться в чемпионат Польши.
Интерес к 22-летнему футболист проявляет «Варта Познань». Речь идёт об аренде игрока до конца сезона.
Ещё одним претендентом на Руденко является «Балтика».
Нападающий «Спартака» Александр Руденко может перебраться в чемпионат Польши.
Интерес к 22-летнему футболист проявляет «Варта Познань». Речь идёт об аренде игрока до конца сезона.
Ещё одним претендентом на Руденко является «Балтика».
Сейчас вон даже на сборы не взяли.
Сейчас вон даже на сборы не взяли.