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Команда из Польши интересуется нападающим «Спартака»

сегодня, 15:06

Нападающий «Спартака» Александр Руденко может перебраться в чемпионат Польши.

Интерес к 22-летнему футболист проявляет «Варта Познань». Речь идёт об аренде игрока до конца сезона.

Ещё одним претендентом на Руденко является «Балтика».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 15:40
Уж лучше в Польшу...
drug01
drug01
сегодня в 15:38
Редко так бывает!!!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:30
Ну парень прямо нарасхват....:)))
makkie
makkie
сегодня в 15:25
Давно пора Руденко было отпустить - всё равно в Спартаке ему ничего не светит.
Сейчас вон даже на сборы не взяли.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:20
Может на пользу будет
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:19
Ну и пусть уходит, он всё равно в основе Спартака не играет, то по арендам, то в ФНЛ за Спартак-2 выступает.
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