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«Спрашивайте у Лео». Левандовски — о том, что Месси не голосовал за него

сегодня, 17:10

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски ответил на вопрос о своем отношении к выбору Лионеля Месси при голосовании на приз лучшему игроку года от ФИФА. Аргентинец не включил польского форварда в свою тройку и отдал голоса Неймару, Килиану Мбаппе и Кариму Бензема.

Если вспомнить, что он сказал на церемонии «Золотого мяча», то это были хорошие слова, было очень мило с его стороны. Что касается его голоса, то вы должны спросить его самого. Это было его решение, и я должен уважать его. Я не должен злиться на него.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 18:20
Да никто и не спорит, каждый сам решает за кого голосовать. Так же вполне можно понять, что Месси не голосовал за прямого конкурента. Но зачем тогда на церемонии ЗМ были эти лицемерные похвалы в сторону поляка. А это лишь ещё раз показывает и без того всем известное гнилое, циничное и лицемерное нутро аргентинца.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 18:19
Да все просто. Месси и Роналду - достаточно эгоцентричные люди, любящие свои собственные успехи и считающие друг друга главными соперниками в борьбе за звание "Величайшего". Роналду прекрасно понимал, что главный приз ему не светит -поэтому чтобы Месси не занял первое место проголосовал за Роберта. Месси же понимая, что Левандовски его основной конкурент - не стал отдавать свой голос за него и отдал его за своих партнеров по команде и Карима Бензема, но справедливость все-таки восторжествовала.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:45
Злобный гном этот Лео
Elliada
Elliada
сегодня в 17:32
То же мне новость. Каждый голосует как хочет. Роналду за всё время ни разу за Месси не голосовал. Месси всего раз за Роналду проголосовал. И что? Никто не раздувает из этого скандала.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:27
Это дело Месси как голосовать. А Роберта думаю не надо спрашивать. Все скандалы ищут (((
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 17:25
Роберт благородный человек,Месси лучший всех времен но нрав не очень.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 17:23
Раньше относился к Месси с уважением но в последнее время он всё больше разочаровывает.
asraeil
asraeil
сегодня в 17:16
За своих корешей голосовал...:)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:14
Ясно, что за конкурента не надо голосовать. Тут всё понятно.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:14
То что Лео сказал это лицемерие, то как проголосовал - это и есть Лео
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