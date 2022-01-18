«Спрашивайте у Лео». Левандовски — о том, что Месси не голосовал за него

Нападающий «Баварии» ответил на вопрос о своем отношении к выбору при голосовании на приз лучшему игроку года от ФИФА . Аргентинец не включил польского форварда в свою тройку и отдал голоса Неймару, Килиану Мбаппе и Кариму Бензема.

Если вспомнить, что он сказал на церемонии «Золотого мяча», то это были хорошие слова, было очень мило с его стороны. Что касается его голоса, то вы должны спросить его самого. Это было его решение, и я должен уважать его. Я не должен злиться на него.