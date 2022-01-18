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Сёмин: «Левандовски заслужил приз лучшему игроку года от ФИФА»

сегодня, 00:03

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал вручение нападающему «Баварии» и сборной Польши Роберту Левандовски награды лучшему футболисту 2021 года по версии ФИФА.

Конечно, считаю результаты голосования справедливыми, я за него как раз болел. Левандовски заслужил награду как настоящий бомбардир. Во-первых, он является нападающим, а эта позиция подразумевает забитые голы. В прошлых годах он забивал больше всех, поэтому ему и вручили. Лучший выбор, который мог быть.

Для него мотивация — это матч, на который он выйдет против нашей сборной. Он хочет поехать на чемпионат мира. Для него мотивация не зависит от того, получил он награду или нет, он получил ее и забудет завтра, потому что ему предстоит игра в чемпионате Германии.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 00:40
Всё верно так должно быть
Bensurr
Bensurr
сегодня в 00:17
Он больше заслуживал Зм, а этот приз как утешительный,что бы люди не догадались что гном купил зм,а люди то не дураки.были бы все дураками отдали бы и этот приз гному.
Jake Fallop
Jake Fallop
сегодня в 00:16
Семин старый пень, который и двух слов связать не может. " Левандовский получил справедливо, потому что в прошлых годах много забивал...". Палыч, твое место, как и у сэра, уже давно на трибуне или возле TV... Отдыхай....
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:12
Были и другие! Не хуже но не Рон )))
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 00:05
О да!
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