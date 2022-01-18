Сёмин: «Левандовски заслужил приз лучшему игроку года от ФИФА»

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» прокомментировал вручение нападающему «Баварии» и сборной Польши награды лучшему футболисту 2021 года по версии ФИФА .

Конечно, считаю результаты голосования справедливыми, я за него как раз болел. Левандовски заслужил награду как настоящий бомбардир. Во-первых, он является нападающим, а эта позиция подразумевает забитые голы. В прошлых годах он забивал больше всех, поэтому ему и вручили. Лучший выбор, который мог быть.

Для него мотивация — это матч, на который он выйдет против нашей сборной. Он хочет поехать на чемпионат мира. Для него мотивация не зависит от того, получил он награду или нет, он получил ее и забудет завтра, потому что ему предстоит игра в чемпионате Германии.