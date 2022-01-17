Левандовски признан лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА

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вчера, 22:31

Нападающий «Баварии» и сборной Польши признан лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА .

Эту награду 33-летний форвард получает второй год подряд.

Также на приз претендовали форвард ПСЖ Лионель Месси и нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Ранее Левандовски был признан спортсменом года в Польше.