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Левандовски признан лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА

вчера, 22:31

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА.

Эту награду 33-летний форвард получает второй год подряд.

Также на приз претендовали форвард ПСЖ Лионель Месси и нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Ранее Левандовски был признан спортсменом года в Польше.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:46
Ну хоть здесь вручили награду по справедливости, ааа не устроили клоунаду как с ЗМ
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:33
А Бензема даже в тройке нет. Зато есть никчёмный Месси. Бензема- самый недооценённый футболист.
D.E.S.P.E.R.A.D.O
D.E.S.P.E.R.A.D.O
сегодня в 00:28
Фифа адекватно оценила лучшего,и в отличии от липового мяча голубого, отдала Левандовски заслуженный приз.А мерзкий аргентинец и не приехал на награждение,отмазался вирусом😂
Bensurr
Bensurr
сегодня в 00:19
Месси: я выйграл кубок Америки поэтому выйграл Зм.
Жоржиньо обладатель Лч и Чемпион Европы, ну да
SHMEL
SHMEL
сегодня в 00:09
Заслуженная награда.
Jake Fallop
Jake Fallop
вчера в 23:34
Только коррумпированный фифа может признать Менди лучшим вратарём, а Салаха включить в тройку лучших игроков, но при этом ни одного из них не включить в свою символическую сборную.. Теперь понятно, что никто из "победителей" не явился за своими призами. Ну, кроме гелевого, который приехал за своей ветеранской грамотой и у которого уже и бедро не болит. Эгоист во всей красе... Все это очередной раз доказывает "престижность" этой награды... Не зря Месси на экране сидел в майке и улыбался.. Молодец...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:26
Ну наконец то награда нашла своего героя. Но любимчиком у ФИФА остается все тот же старый знакомый:
Elliada
Elliada ответ faneng (раскрыть)
вчера в 23:13
1) Франс Футбол отменил награждение задолго как Бавария выиграла ЛЧ. Победить в ЛЧ мог и ПСЖ, тогда французы прокатили бы французов
2) В 2020 году Левандовски заслужил. Но не в 2021. Выиграл только чемпионат Германии (как и 8 лет до этого). Если победы в чемпионате достаточно, может Дзюбе надо было дать?
3) Если ЛЧ важнее АПЛ, почему в прошлом году дали Клоппу, который выиграл только АПЛ, а не Флику, который выиграл все турниры?
sash71
sash71 ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 23:03, ред.
Сейчас стало модным тоном каждому мало мальскому издательству учреждать свои призы для своих победителей.
faneng
faneng
вчера в 23:03, ред.
Вы посмотрите, насколько ФИФА оказался более адекватен, чем Франс Футбол!
1) ФИФА не стали отменять своей награды в 2020 году - в отличие от Франс Футбол - совершенно логично, ведь в 2020 году весь мир играл в футбол.
2) ФИФА два года подряд дали приз Левандовски, а не этому липовому аргентинцу.
3) ФИФА наградили именно Тухеля, что тоже совершенно логично - Лига чемпионов важнее АПЛ.

На фоне двух подряд наград Левандовски от ФИФА тем более бредом выглядит то, что сотворил Франс Футбол. В 2020 году - нет приза, в 2021 году - очередная, безумно несправедливая награда Месси. Она не казалась бы такой вселенской несправедливостью, если бы ей не предшествовали столь же возмутительные истории Месси/ван Дейк и Месси/Снейдер.
Lewa2708
Lewa2708 ответ sash71 (раскрыть)
вчера в 23:00
Поди для этого создали столько наград. Для арабов Мбаппе игрок года)
sash71
sash71
вчера в 22:58
Ну вот и дождалась награда своего героя. А волн сколько подняли после церемонии ЗМ. Теперь оба имеют в своём активе почетные призы, которые навсегда останутся в истории мирового футбола.
Palex
Palex ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:53
А Месси за что ЗМ дали?
eleven LC
eleven LC
вчера в 22:52, ред.
Ну абсолютно ведь заслуженная награда для Левандовского
Фифа оказалась более адекватной организацией чем Франс Футбол!
Насчёт Карима-если он продолжит так же играть как сейчас то он получит свои заслуженные награды(не факт что ЗМ ведь Месси выиграет чемпионат Франции,так что...)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:50
Наконец то хорошая награда нашла лучшего.
протон
протон
вчера в 22:46
Хоть здесь не прокатили как с ЗМ, когда Роберт был обязан его брать, но его ЗМ в итоге подарили пешеходу, который в лиге фермеров забил один гол за полсезона
протон
протон
вчера в 22:46
А вот это награда нашла реального героя!
Per4ick
Per4ick ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:43
почему адепты гнома думают что кроме золотого г*вна ой то есть мяча больше нет в футболе призов? это не утешительный приз а заслуженный приз как и в прошлом году, а французы трусы дискредитировали себя еще в 2020 когда отменили свою цацку под предлогом ковида
drug01
drug01
вчера в 22:36
Это все ждали
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:35
А что толку?мяч то отдали Месси...Ато что Левандовский лучший игрок 2021 года знают все нормальные, адекватные люди!!!!
Elliada
Elliada
вчера в 22:34
Утешительный приз. Хоть и не понимаю, за что ему дали? Выиграл только чемпионат Германии. Тогда почему это не девятая подряд награда?
SHEARER
SHEARER
вчера в 22:34
А где ему золотой мяч.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:32
Силы добра победили.
Bensurr
Bensurr
вчера в 22:32
А че не гномяра?
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