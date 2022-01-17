Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА.
Эту награду 33-летний форвард получает второй год подряд.
Также на приз претендовали форвард ПСЖ Лионель Месси и нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Ранее Левандовски был признан спортсменом года в Польше.
Жоржиньо обладатель Лч и Чемпион Европы, ну да
Жоржиньо обладатель Лч и Чемпион Европы, ну да
2) В 2020 году Левандовски заслужил. Но не в 2021. Выиграл только чемпионат Германии (как и 8 лет до этого). Если победы в чемпионате достаточно, может Дзюбе надо было дать?
3) Если ЛЧ важнее АПЛ, почему в прошлом году дали Клоппу, который выиграл только АПЛ, а не Флику, который выиграл все турниры?
2) В 2020 году Левандовски заслужил. Но не в 2021. Выиграл только чемпионат Германии (как и 8 лет до этого). Если победы в чемпионате достаточно, может Дзюбе надо было дать?
3) Если ЛЧ важнее АПЛ, почему в прошлом году дали Клоппу, который выиграл только АПЛ, а не Флику, который выиграл все турниры?
1) ФИФА не стали отменять своей награды в 2020 году - в отличие от Франс Футбол - совершенно логично, ведь в 2020 году весь мир играл в футбол.
2) ФИФА два года подряд дали приз Левандовски, а не этому липовому аргентинцу.
3) ФИФА наградили именно Тухеля, что тоже совершенно логично - Лига чемпионов важнее АПЛ.
На фоне двух подряд наград Левандовски от ФИФА тем более бредом выглядит то, что сотворил Франс Футбол. В 2020 году - нет приза, в 2021 году - очередная, безумно несправедливая награда Месси. Она не казалась бы такой вселенской несправедливостью, если бы ей не предшествовали столь же возмутительные истории Месси/ван Дейк и Месси/Снейдер.
1) ФИФА не стали отменять своей награды в 2020 году - в отличие от Франс Футбол - совершенно логично, ведь в 2020 году весь мир играл в футбол.
2) ФИФА два года подряд дали приз Левандовски, а не этому липовому аргентинцу.
3) ФИФА наградили именно Тухеля, что тоже совершенно логично - Лига чемпионов важнее АПЛ.
На фоне двух подряд наград Левандовски от ФИФА тем более бредом выглядит то, что сотворил Франс Футбол. В 2020 году - нет приза, в 2021 году - очередная, безумно несправедливая награда Месси. Она не казалась бы такой вселенской несправедливостью, если бы ей не предшествовали столь же возмутительные истории Месси/ван Дейк и Месси/Снейдер.
Фифа оказалась более адекватной организацией чем Франс Футбол!
Насчёт Карима-если он продолжит так же играть как сейчас то он получит свои заслуженные награды(не факт что ЗМ ведь Месси выиграет чемпионат Франции,так что...)
Фифа оказалась более адекватной организацией чем Франс Футбол!
Насчёт Карима-если он продолжит так же играть как сейчас то он получит свои заслуженные награды(не факт что ЗМ ведь Месси выиграет чемпионат Франции,так что...)