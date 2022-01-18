Левандовски — лучший в мире. FIFA не повторила грехов France Football, а Месси и здесь разочаровал

А для обидчивого Роналду предусмотрели специальную премию.
Состоявшаяся полтора месяца назад церемония вручения «Золотого мяча» не оставила равнодушных: пока персональные фанаты Лионеля Месси от восторга пускали салюты и пускались в пляс, не обремененные любовью к аргентинскому гению футбола болельщики по всему свету извергали проклятия в адрес France Football и наделенных правом голоса журналистов. После церемонии The Best, которую ФИФА провела в Цюрихе, недовольные итогами «Золотого мяча» взяли реванш. И вот главная причина.
Лучший футболист планеты 2021 по версии ФИФА — Роберт Левандовски («Бавария»; Польша)
Стоит напомнить, что при определении The Best в равных пропорциях учитываются голоса тренеров национальных команд, капитанов сборных, журналистов и болельщиков. Забирающий награду ФИФА второй год подряд Левандовски победил в трех категориях: на первое место его поставили тренеры и капитаны сборных, а также журналисты. А вот в электронном голосовании болельщиков победил Лионель Месси, занявший итоговое второе место. В тройку лучших игроков 2021 года также вошел Мохамед Салах (7-е место в рейтинге «Золотого мяча»).
1. Роберт Левандовски («Бавария»; Польша)
2. Лионель Месси («Барселона»/ПСЖ; Аргентина)
3. Мохамед Салах («Ливерпуль»; Египет)
It is a great honor and pleasure to receive the title of FIFA The Best Men's Player 🏆— Robert Lewandowski (@lewy_official) January 17, 2022
Thank you for your votes and your support 🙏#TheBest @FIFAWorldCup @FIFAcom pic.twitter.com/GdLwawCNK8
Ну а самое интересное после вручения The Best – посмотреть на тройки, составленные претендентами и нашими хорошими знакомыми. Можно даже считать это мини-тестом на адекватность.
Роберт Левандовски (капитан сборной Польши): 1. Жоржиньо. 2. Месси. 3. Роналду.
Лионель Месси (капитан сборной Аргентины): 1. Неймар. 2. Мбаппе. 3. Бензема.
Криштиану Роналду (капитан сборной Португалии): 1. Левандовски. 2. Канте. 3. Жоржиньо.
Валерий Карпин (тренер сборной России): 1. Левандовски. 2. Салах. 3. Бензема.
Георгий Джикия (капитан сборной России): 1. Левандовски. 2. Роналду. 3. Месси.
Лионель Месси подает своему огромному фанатскому сообществу понятный сигнал: голосовать нужно не за лучших, а за друзей. В тройке аргентинца нет ни Левандовски, ни победителей Лиги чемпионов из «Челси», ни чемпионов Европы итальянцев. Зато есть Неймар и Мбаппе, причем бразилец стоит выше француза, хотя в 2021 году вдвое уступил Килиану по количеству забитых мячей (25 против 51) и результативных передач (11 против 22). Неймар по объективным показателям не входит даже в топ-10 лучших футболистов 2021 года, но Месси называет его лучшим. Спасибо, почихали.
Лучший тренер — Томас Тухель («Челси»; Германия)
Тренерский The Best третий год подряд отправляется в руки немецкого специалиста, только если в 2019-м и 2020-м это был Юрген Клопп, то теперь чести удостоился Томас Тухель, выигравший с «Челси» Лигу чемпионов. Второе место занял Роберто Манчини, выигравший Евро-2020 с Италией, третий — Хосеп Гвардиола.
Лучший вратарь — Эдуар Менди («Челси»; Сенегал)
Если вратарский «Золотой мяч» от France Football — «Премию Яшина», получил Джанлуиджи Доннарумма, то награда от ФИФА досталась Эдуару Менди, чья выдающаяся игра в воротах приблизила «Челси» к прошлогоднему европейскому триумфу.
🥇 Edouard Mendy wins the #TheBest FIFA Men's Goalkeeper for 2021 👏👏👏#UCL pic.twitter.com/qshBWYwjp4— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 17, 2022
Символическая сборная 2021 года
Команду года ФИФА традиционно определяет FIFPro — Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов, то есть сами футболисты.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/ПСЖ).
Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Давид Алаба («Бавария»/«Реал»).
Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Нголо Канте, Жоржиньо (оба – «Челси»).
Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси («Барселона»/ПСЖ), Криштиану Роналду («Ювентус»/«Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд).
- Место в воротах занял Доннарумма, а не Менди, выигравший индивидуальную награду.
- В полузащите сплошь представители АПЛ — Де Брюйне и парочка из «Челси».
- Сразу четыре нападающих, в том числе Месси и Роналду, а также два ударника из Бундеслиги. А вот Мохамеду Салаху, занявшему третье место в рейтинге The Best, места не нашлось. Не говоря о Кариме Бензема, который тоже провел потрясающий год.
✨ The 2021 Men’s FIFA FIFPRO #World11 lineup:— FIFPRO (@FIFPRO) January 17, 2022
🇮🇹 @gigiodonna1
🇦🇹 @David_Alaba
🇮🇹 @bonucci_leo19
🇵🇹 @rubendias
🇧🇪 @DeBruyneKev
🇮🇹 Jorginho
🇫🇷 @nglkante
🇵🇱 @lewy_official
🇦🇷 Lionel Messi
🇵🇹 @Cristiano
🇳🇴 @ErlingHaaland
By the players, for the players. @FIFAWorldCup pic.twitter.com/zNAZiTp4S2
Специальный приз — Криштиану Роналду («Ювентус»/«Ман Юнайтед; Португалия)
Как известно, Криштиану не посещает мероприятия, которые не сулят ему пятиминуток славы. ФИФА позаботилась о том, чтобы сделать свою церемонию более представительной и подготовила для Роналду спецпремию за рекорд по голам в составе национальной сборной. В 2021 году португалец побил рекорд Али Даеи и теперь является единоличным обладателем мирового рекорда по количеству международных голов (115).
1. Что вообще Месси делает в тройке лучших? Ему дай Бог в десятку лучших игроков 2021 года попасть. Кстати, вот моя десятка:
1) Левандовски
2) Жоржиньо
3) Бензема
4) Салах
5) Доннарума
6) Роналду
7) Канте
8) Месси
9) де Брюйне
10) Бонуччи
2. Три игрока, выбранных самим Месси при голосовании, показывают его полную неадекватность. У Левандрвски и Роналду нормальный выбор тройки игроков. Месси же: Неймар лучший игрок мира 2021 года??? Месси забыл таблетки принять, когда голосовал?
3. Лучшим тренером 2021 года был Манчини, а лучшим вратарем Доннарума (напоминаю, он вытащил две серии пенальти в полуфинале и финале Евро, т.е. практически своими руками принес кубок своей команде - Италии). Странно, что Чемпионат Европы котируется ниже Лиги чемпионов.
4. Сборная мира - странная. Если уж мы лучшим вратарем выбрали Менди - почему его нет в сборной мира? Диаш и Алаба? Хм, почему бы не поставить туда Аспиликуэту и кого-нибудь из датчан?
Холланд там явно лишний, он еще не наиграл на включение в сборную мира.На месте Холланда явно должен быть Бензема или Салах.
1. Что вообще Месси делает в тройке лучших? Ему дай Бог в десятку лучших игроков 2021 года попасть. Кстати, вот моя десятка:
1) Левандовски
2) Жоржиньо
3) Бензема
4) Салах
5) Доннарума
6) Роналду
7) Канте
8) Месси
9) де Брюйне
10) Бонуччи
2. Три игрока, выбранных самим Месси при голосовании, показывают его полную неадекватность. У Левандрвски и Роналду нормальный выбор тройки игроков. Месси же: Неймар лучший игрок мира 2021 года??? Месси забыл таблетки принять, когда голосовал?
3. Лучшим тренером 2021 года был Манчини, а лучшим вратарем Доннарума (напоминаю, он вытащил две серии пенальти в полуфинале и финале Евро, т.е. практически своими руками принес кубок своей команде - Италии). Странно, что Чемпионат Европы котируется ниже Лиги чемпионов.
4. Сборная мира - странная. Если уж мы лучшим вратарем выбрали Менди - почему его нет в сборной мира? Диаш и Алаба? Хм, почему бы не поставить туда Аспиликуэту и кого-нибудь из датчан?
Холланд там явно лишний, он еще не наиграл на включение в сборную мира.На месте Холланда явно должен быть Бензема или Салах.
А вот в 2010 были ребята которые провели год покруче. Снейдер требл + финал чм где он лучший бомбардир или Иньеста ставший в 2010 чемпионом мира при этом сыгравший самую активную роль в победе на чм!
А вот в 2010 были ребята которые провели год покруче. Снейдер требл + финал чм где он лучший бомбардир или Иньеста ставший в 2010 чемпионом мира при этом сыгравший самую активную роль в победе на чм!
Интересно что бы ты говорил если бы Месси выиграл золотую бутсу и три титула в году-как думаешь достоин был бы Месси получить the Best за такой год ?
Интересно что бы ты говорил если бы Месси выиграл золотую бутсу и три титула в году-как думаешь достоин был бы Месси получить the Best за такой год ?
Неймар уже давно просто шоумэн,а не футболист!
Неймар уже давно просто шоумэн,а не футболист!
Теперь за это дают "Игрок года". Хоть Франс Футбол головой думают
Теперь за это дают "Игрок года". Хоть Франс Футбол головой думают