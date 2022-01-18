Левандовски — лучший в мире. FIFA не повторила грехов France Football, а Месси и здесь разочаровал

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18 января 2022, 11:57

А для обидчивого Роналду предусмотрели специальную премию.

Состоявшаяся полтора месяца назад церемония вручения «Золотого мяча» не оставила равнодушных: пока персональные фанаты Лионеля Месси от восторга пускали салюты и пускались в пляс, не обремененные любовью к аргентинскому гению футбола болельщики по всему свету извергали проклятия в адрес France Football и наделенных правом голоса журналистов. После церемонии The Best, которую ФИФА провела в Цюрихе, недовольные итогами «Золотого мяча» взяли реванш. И вот главная причина.

Лучший футболист планеты 2021 по версии ФИФА — Роберт Левандовски («Бавария»; Польша)

Стоит напомнить, что при определении The Best в равных пропорциях учитываются голоса тренеров национальных команд, капитанов сборных, журналистов и болельщиков. Забирающий награду ФИФА второй год подряд Левандовски победил в трех категориях: на первое место его поставили тренеры и капитаны сборных, а также журналисты. А вот в электронном голосовании болельщиков победил Лионель Месси, занявший итоговое второе место. В тройку лучших игроков 2021 года также вошел Мохамед Салах (7-е место в рейтинге «Золотого мяча»).

1. Роберт Левандовски («Бавария»; Польша)

2. Лионель Месси («Барселона»/ ПСЖ ; Аргентина)

3. Мохамед Салах («Ливерпуль»; Египет)

It is a great honor and pleasure to receive the title of FIFA The Best Men's Player 🏆



Thank you for your votes and your support 🙏#TheBest @FIFAWorldCup @FIFAcom pic.twitter.com/GdLwawCNK8 — Robert Lewandowski (@lewy_official) January 17, 2022

Ну а самое интересное после вручения The Best – посмотреть на тройки, составленные претендентами и нашими хорошими знакомыми. Можно даже считать это мини-тестом на адекватность.

Роберт Левандовски (капитан сборной Польши): 1. Жоржиньо. 2. Месси. 3. Роналду.

Лионель Месси (капитан сборной Аргентины): 1. Неймар. 2. Мбаппе. 3. Бензема.

Криштиану Роналду (капитан сборной Португалии): 1. Левандовски. 2. Канте. 3. Жоржиньо.

Валерий Карпин (тренер сборной России): 1. Левандовски. 2. Салах. 3. Бензема.

Георгий Джикия (капитан сборной России): 1. Левандовски. 2. Роналду. 3. Месси.

Лионель Месси подает своему огромному фанатскому сообществу понятный сигнал: голосовать нужно не за лучших, а за друзей. В тройке аргентинца нет ни Левандовски, ни победителей Лиги чемпионов из «Челси», ни чемпионов Европы итальянцев. Зато есть Неймар и Мбаппе, причем бразилец стоит выше француза, хотя в 2021 году вдвое уступил Килиану по количеству забитых мячей (25 против 51) и результативных передач (11 против 22). Неймар по объективным показателям не входит даже в топ-10 лучших футболистов 2021 года, но Месси называет его лучшим. Спасибо, почихали.

Лучший тренер — Томас Тухель («Челси»; Германия)

Тренерский The Best третий год подряд отправляется в руки немецкого специалиста, только если в 2019-м и 2020-м это был Юрген Клопп, то теперь чести удостоился Томас Тухель, выигравший с «Челси» Лигу чемпионов. Второе место занял Роберто Манчини, выигравший Евро-2020 с Италией, третий — Хосеп Гвардиола.

Лучший вратарь — Эдуар Менди («Челси»; Сенегал)

Если вратарский «Золотой мяч» от France Football — «Премию Яшина», получил Джанлуиджи Доннарумма, то награда от ФИФА досталась Эдуару Менди, чья выдающаяся игра в воротах приблизила «Челси» к прошлогоднему европейскому триумфу.

Символическая сборная 2021 года

Команду года ФИФА традиционно определяет FIFPro — Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов, то есть сами футболисты.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/ ПСЖ ).

Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Давид Алаба («Бавария»/«Реал»).

Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Нголо Канте, Жоржиньо (оба – «Челси»).

Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси («Барселона»/ ПСЖ ), Криштиану Роналду («Ювентус»/«Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд).

- Место в воротах занял Доннарумма, а не Менди, выигравший индивидуальную награду.

- В полузащите сплошь представители АПЛ — Де Брюйне и парочка из «Челси».

- Сразу четыре нападающих, в том числе Месси и Роналду, а также два ударника из Бундеслиги. А вот Мохамеду Салаху, занявшему третье место в рейтинге The Best, места не нашлось. Не говоря о Кариме Бензема, который тоже провел потрясающий год.

Специальный приз — Криштиану Роналду («Ювентус»/«Ман Юнайтед; Португалия)