Левандовски — лучший в мире. FIFA не повторила грехов France Football, а Месси и здесь разочаровал

А для обидчивого Роналду предусмотрели специальную премию.

Состоявшаяся полтора месяца назад церемония вручения «Золотого мяча» не оставила равнодушных: пока персональные фанаты Лионеля Месси от восторга пускали салюты и пускались в пляс, не обремененные любовью к аргентинскому гению футбола болельщики по всему свету извергали проклятия в адрес France Football и наделенных правом голоса журналистов. После церемонии The Best, которую ФИФА провела в Цюрихе, недовольные итогами «Золотого мяча» взяли реванш. И вот главная причина.

Стоит напомнить, что при определении The Best в равных пропорциях учитываются голоса тренеров национальных команд, капитанов сборных, журналистов и болельщиков. Забирающий награду ФИФА второй год подряд Левандовски победил в трех категориях: на первое место его поставили тренеры и капитаны сборных, а также журналисты. А вот в электронном голосовании болельщиков победил Лионель Месси, занявший итоговое второе место. В тройку лучших игроков 2021 года также вошел Мохамед Салах (7-е место в рейтинге «Золотого мяча»).

1. Роберт Левандовски («Бавария»; Польша)

2. Лионель Месси («Барселона»/ ПСЖ ; Аргентина)

3. Мохамед Салах («Ливерпуль»; Египет)