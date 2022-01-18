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Левандовски — лучший в мире. FIFA не повторила грехов France Football, а Месси и здесь разочаровал

18 января 2022, 11:57
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Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Салах Мохамед
Салах Мохамед
Нападающий
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А для обидчивого Роналду предусмотрели специальную премию.

Состоявшаяся полтора месяца назад церемония вручения «Золотого мяча» не оставила равнодушных: пока персональные фанаты Лионеля Месси от восторга пускали салюты и пускались в пляс, не обремененные любовью к аргентинскому гению футбола болельщики по всему свету извергали проклятия в адрес France Football и наделенных правом голоса журналистов. После церемонии The Best, которую ФИФА провела в Цюрихе, недовольные итогами «Золотого мяча» взяли реванш. И вот главная причина.

Лучший футболист планеты 2021 по версии ФИФА — Роберт Левандовски («Бавария»; Польша)

Стоит напомнить, что при определении The Best в равных пропорциях учитываются голоса тренеров национальных команд, капитанов сборных, журналистов и болельщиков. Забирающий награду ФИФА второй год подряд Левандовски победил в трех категориях: на первое место его поставили тренеры и капитаны сборных, а также журналисты. А вот в электронном голосовании болельщиков победил Лионель Месси, занявший итоговое второе место. В тройку лучших игроков 2021 года также вошел Мохамед Салах (7-е место в рейтинге «Золотого мяча»).

1. Роберт Левандовски («Бавария»; Польша)

2. Лионель Месси («Барселона»/ПСЖ; Аргентина)

3. Мохамед Салах («Ливерпуль»; Египет)

Ну а самое интересное после вручения The Best – посмотреть на тройки, составленные претендентами и нашими хорошими знакомыми. Можно даже считать это мини-тестом на адекватность.

Роберт Левандовски (капитан сборной Польши): 1. Жоржиньо. 2. Месси. 3. Роналду.

Лионель Месси (капитан сборной Аргентины): 1. Неймар. 2. Мбаппе. 3. Бензема.

Криштиану Роналду (капитан сборной Португалии): 1. Левандовски. 2. Канте. 3. Жоржиньо.

Валерий Карпин (тренер сборной России): 1. Левандовски. 2. Салах. 3. Бензема.

Георгий Джикия (капитан сборной России): 1. Левандовски. 2. Роналду. 3. Месси.

Лионель Месси подает своему огромному фанатскому сообществу понятный сигнал: голосовать нужно не за лучших, а за друзей. В тройке аргентинца нет ни Левандовски, ни победителей Лиги чемпионов из «Челси», ни чемпионов Европы итальянцев. Зато есть Неймар и Мбаппе, причем бразилец стоит выше француза, хотя в 2021 году вдвое уступил Килиану по количеству забитых мячей (25 против 51) и результативных передач (11 против 22). Неймар по объективным показателям не входит даже в топ-10 лучших футболистов 2021 года, но Месси называет его лучшим. Спасибо, почихали.

Лучший тренер — Томас Тухель («Челси»; Германия)

Тренерский The Best третий год подряд отправляется в руки немецкого специалиста, только если в 2019-м и 2020-м это был Юрген Клопп, то теперь чести удостоился Томас Тухель, выигравший с «Челси» Лигу чемпионов. Второе место занял Роберто Манчини, выигравший Евро-2020 с Италией, третий — Хосеп Гвардиола.

Лучший вратарь — Эдуар Менди («Челси»; Сенегал)

Если вратарский «Золотой мяч» от France Football — «Премию Яшина», получил Джанлуиджи Доннарумма, то награда от ФИФА досталась Эдуару Менди, чья выдающаяся игра в воротах приблизила «Челси» к прошлогоднему европейскому триумфу.

Символическая сборная 2021 года

Команду года ФИФА традиционно определяет FIFPro — Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов, то есть сами футболисты.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/ПСЖ).

Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Давид Алаба («Бавария»/«Реал»).

Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Нголо Канте, Жоржиньо (оба – «Челси»).

Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси («Барселона»/ПСЖ), Криштиану Роналду («Ювентус»/«Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд).

- Место в воротах занял Доннарумма, а не Менди, выигравший индивидуальную награду.

- В полузащите сплошь представители АПЛ — Де Брюйне и парочка из «Челси».

- Сразу четыре нападающих, в том числе Месси и Роналду, а также два ударника из Бундеслиги. А вот Мохамеду Салаху, занявшему третье место в рейтинге The Best, места не нашлось. Не говоря о Кариме Бензема, который тоже провел потрясающий год.

Специальный приз — Криштиану Роналду («Ювентус»/«Ман Юнайтед; Португалия)

Как известно, Криштиану не посещает мероприятия, которые не сулят ему пятиминуток славы. ФИФА позаботилась о том, чтобы сделать свою церемонию более представительной и подготовила для Роналду спецпремию за рекорд по голам в составе национальной сборной. В 2021 году португалец побил рекорд Али Даеи и теперь является единоличным обладателем мирового рекорда по количеству международных голов (115).

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vadim---1988
vadim---1988
вчера в 15:45
Гнома пора приглашать в госдуму, там такие все "адекватные"))
амурец
амурец
вчера в 05:11
по всем показателям видно кто лучший в этом году, мало того, что Месси получил ЗМ, так его и на этот приз пытались запихнуть, короче для Месси должен быть специальный приз "халявщик года"
faneng
faneng
вчера в 01:48, ред.
Я сначала похвалил ФИФА, а теперь начинаю негодовать.
1. Что вообще Месси делает в тройке лучших? Ему дай Бог в десятку лучших игроков 2021 года попасть. Кстати, вот моя десятка:
1) Левандовски
2) Жоржиньо
3) Бензема
4) Салах
5) Доннарума
6) Роналду
7) Канте
8) Месси
9) де Брюйне
10) Бонуччи

2. Три игрока, выбранных самим Месси при голосовании, показывают его полную неадекватность. У Левандрвски и Роналду нормальный выбор тройки игроков. Месси же: Неймар лучший игрок мира 2021 года??? Месси забыл таблетки принять, когда голосовал?

3. Лучшим тренером 2021 года был Манчини, а лучшим вратарем Доннарума (напоминаю, он вытащил две серии пенальти в полуфинале и финале Евро, т.е. практически своими руками принес кубок своей команде - Италии). Странно, что Чемпионат Европы котируется ниже Лиги чемпионов.

4. Сборная мира - странная. Если уж мы лучшим вратарем выбрали Менди - почему его нет в сборной мира? Диаш и Алаба? Хм, почему бы не поставить туда Аспиликуэту и кого-нибудь из датчан?
Холланд там явно лишний, он еще не наиграл на включение в сборную мира.На месте Холланда явно должен быть Бензема или Салах.
Jake Fallop
Jake Fallop
18 января в 19:32
Непопадание Менди и Салаха в символическую сборную, а также то, что все голосуют за своих друзей - очередной раз доказывает, что престиж именно этого шоу не выше, чем на Евровидении... Именно поэтому его все игнорируют и приезжают только любители эгоизма и грамот типа гелевого.... ЗМ будут помнить всегда и везде... Это знают все... Также как все знают сколько ЗМ у Бекенбауэра, Платини, Месси или Ван Бастена... Но вряд ли кто-то помнит сколько у них наград от ФИФА, УЕФА или других организаций... Наград всегда было много и они были разные... Но помнить и ценить будут только ЗМ... Я думаю, что тот орехокол или балванку, которой можно забивать гвозди ( кому как нравится ) , которую получил Лева сейчас он с удовольствием поменял бы на ЗМ и впридачу отдал бы ещё и свою ЗБ... А про шампуня и говорить нечего... Как играть против АВ - у него травма... Как ехать получать очередную грамоту - так он ещё 5 лет играть собирается. Сиди в Манчестере и помогай команде из ямы выбираться, в которую ты ее и засунул своим эгоизмом. А то он только критиковать может то тренера, у которого не та тактика, то игроков, что они мало тренируются... Позорище португальское.
eleven LC
eleven LC ответ Rattlehead (раскрыть)
18 января в 18:06, ред.
Это не другое видимо-мяч Месси 2012 абсолютно заслуженный всётаки 90+ голов в этом году он забил
А вот в 2010 были ребята которые провели год покруче. Снейдер требл + финал чм где он лучший бомбардир или Иньеста ставший в 2010 чемпионом мира при этом сыгравший самую активную роль в победе на чм!
faneng
faneng
18 января в 18:01
А почему Тухель лучший? Почему так низко котируется чемпионат Европы? В 2016 году награду не дали Сантушу, сейчас почему не дали Манчини???
Рагнарёк
Рагнарёк ответ Rattlehead (раскрыть)
18 января в 16:31
Редакция журнала сама не выбирает кому вручить, и не может повлиять на голоса Гондурасов и папуасов всяких, которые возможно и футбол не смотрят, но имеют такое же влияние на награду. Приз лучшему форварду они ввели, для того чтобы хоть как то сгладить некрасивую ситуацию ввиду победы Лео.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
18 января в 16:29, ред.
Салах Бавария Польша
Rattlehead
Rattlehead ответ eleven LC (раскрыть)
18 января в 14:38
2010 и 2012. Но это, видимо, другое.
Roger Young
Roger Young
18 января в 14:29
Спасибо за статью!
Ystavshiy
Ystavshiy
18 января в 13:23
А для обидчивого Роналду предусмотрели специальную премию. - эта строка цепляет тех, кому нравится этот игрок, лучший бомбардир сборных и лч всех времен, нужно выбирать выражения.
eleven LC
eleven LC ответ Elliada (раскрыть)
18 января в 13:17
Походу ты один здесь против победы Роберта
Интересно что бы ты говорил если бы Месси выиграл золотую бутсу и три титула в году-как думаешь достоин был бы Месси получить the Best за такой год ?
eleven LC
eleven LC
18 января в 13:08
Месси поставил на первое место Неймара-интересно по каким спортивным принципам бразилец у Месси первый?
Неймар уже давно просто шоумэн,а не футболист!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
18 января в 12:49
Пенальти Жоржиньо думаешь больше весят голов с игры в Бундеслиге и ЛЧ?
Rattlehead
Rattlehead ответ Elliada (раскрыть)
18 января в 12:48
А еще он побил 50-летний рекорд самого Герда Мюллера, а также выиграл Золотую Бутсу, причем с большим отрывом. А Франс Футбол настолько думает головой, что сперва признает Левандовского лучшим нападающим, а затем вручает приз лучшего игрока другому нападающему, который по их же версии даже не является лучшим в своем амплуа. Л - логика.
NOVA
NOVA
18 января в 12:17
ну вот и доказательство того, что ЗМ давно уже купили для месси и на него не стоит обращать внимание!!
Elliada
Elliada
18 января в 12:08
Левандовски всего-то выиграл чемпионат Германии (какой год подряд) и стал лучшим бомбардиром Бундеслиги (в лиге, где у Баварии конкурентов нет давно). Зато провалился на Евро (последнее место в группе) и Польша пока не едет на ЧМ.
Теперь за это дают "Игрок года". Хоть Франс Футбол головой думают
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