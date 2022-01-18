«Я очень польщён и горд». Левандовски — о призе лучшему игроку года от ФИФА

Форвард «Баварии» и сборной Польши поделился впечатлениями после получения приза лучшему игроку года от ФИФА .

Я чувствую себя очень польщенным, очень гордым и счастливым. Хочу поблагодарить своих товарищей по команде. Мы все усердно работаем, чтобы выигрывать трофеи. Это титул для всех, кто меня окружает.

О всем том, что произошло в прошлом году, о том, что я побью рекорд Бундеслиги по забитым голам, я и мечтать не смел. Если бы кто-то сказал мне об этом несколько лет назад, я бы не поверил.

К сожалению, Герда Мюллера больше нет с нами. Но без него я бы со всем этим не справился. Речь всегда идет о том, что я могу сделать дальше, чтобы достичь следующего рекорда.