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«Я очень польщён и горд». Левандовски — о призе лучшему игроку года от ФИФА

сегодня, 00:31

Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски поделился впечатлениями после получения приза лучшему игроку года от ФИФА.

Я чувствую себя очень польщенным, очень гордым и счастливым. Хочу поблагодарить своих товарищей по команде. Мы все усердно работаем, чтобы выигрывать трофеи. Это титул для всех, кто меня окружает.

О всем том, что произошло в прошлом году, о том, что я побью рекорд Бундеслиги по забитым голам, я и мечтать не смел. Если бы кто-то сказал мне об этом несколько лет назад, я бы не поверил.

К сожалению, Герда Мюллера больше нет с нами. Но без него я бы со всем этим не справился. Речь всегда идет о том, что я могу сделать дальше, чтобы достичь следующего рекорда.

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Все комментарии
D.E.S.P.E.R.A.D.O
D.E.S.P.E.R.A.D.O
сегодня в 01:31
Вот такой должна быть награда,все ее признают,а не липовый мяч 1 гола за полгода)))
Jake Fallop
Jake Fallop
сегодня в 01:10
Такой это и приз, коль за ним никто не ездит. В Париже лучше, даже если ты там занимаешь второе место. Не зря Месси улыбался им из Парижа.
протон
протон
сегодня в 00:50
Роберт Левандовски внушает заслуженное уважение.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:48
Левандовский получил приз "Лучший игрок" - пар негодования от возмущенной общественности аккуратно стравлен.
karnager
karnager ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 00:45
да , месси разрешил, чтобы не так сильно булили его в интернете
амурец
амурец
сегодня в 00:42
ЗМ украли у него и дали типа утешительного приза?
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:35
Даже не знаю...
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